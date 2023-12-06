https://ukraina.ru/20231206/1051789162.html

"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву

"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву - 06.12.2023 Украина.ру

"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 декабря на брифинге прокомментировала возможную передачу Украине истребителей F-16

2023-12-06T13:31

2023-12-06T13:31

2023-12-06T13:31

f-16

истребитель

захарова

новости

нато

конфликт

зарубежье

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"Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова.По ее словам, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии.Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают". И подчеркнула, что для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".

https://ukraina.ru/20230727/1048304288.html

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f-16, истребитель, захарова, новости, нато, конфликт, зарубежье