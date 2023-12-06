https://ukraina.ru/20231206/1051789162.html
"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву
"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву - 06.12.2023 Украина.ру
"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 декабря на брифинге прокомментировала возможную передачу Украине истребителей F-16
2023-12-06T13:31
2023-12-06T13:31
2023-12-06T13:31
f-16
истребитель
захарова
новости
нато
конфликт
зарубежье
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"Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова.По ее словам, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии.Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают". И подчеркнула, что для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".
https://ukraina.ru/20230727/1048304288.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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f-16, истребитель, захарова, новости, нато, конфликт, зарубежье
F-16, истребитель, Захарова, Новости, НАТО, конфликт, Зарубежье
"НАТО увязают в конфликте": Захарова прокомментировала возможную передачу F-16 Киеву
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 декабря на брифинге прокомментировала возможную передачу Украине истребителей F-16
"Государства-члены НАТО продолжают интенсивно вооружать Украину. На очереди, действительно, поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов", - заявила Захарова.
По ее словам, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться американские истребители будут за пределами страны - в Польше, Словакии, Румынии.
"Таким образом, североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины", - добавила представитель МИД.
Она отметила, что "риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают". И подчеркнула, что для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, "откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения".