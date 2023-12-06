https://ukraina.ru/20231206/1051774345.html

Кого еще принести в жертву. Негативная справедливость и требования демобилизации из ВСУ

Кого еще принести в жертву. Негативная справедливость и требования демобилизации из ВСУ - 06.12.2023 Украина.ру

Кого еще принести в жертву. Негативная справедливость и требования демобилизации из ВСУ

По украинским городам на днях прокатились протесты родственников мобилизованных военнослужащих ВСУ. В субботу митинг прошел в Киеве, а ранее – в Тернополе, Днепре, Львове, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге.

2023-12-06T06:19

2023-12-06T06:19

2023-12-06T06:19

эксклюзив

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102565/58/1025655827_1:0:780:438_1920x0_80_0_0_efd3050e65c56f1ee09b401a2c8038b0.jpg

Главным требованием жен, матерей и детей является введение возможности демобилизации для тех, кто прослужил более 18 месяцев. В ВСУ до сих пор служат все, кто был мобилизован с февраля 2024-го, остался жив и не попал плен. И так должно продолжаться до тех пор, пока не будет завершен правовой режим военного положения, который могут продлевать до бесконечности или же до капитуляции Украины.По закону основанием для демобилизации может быть лишь достижение 60-летнего возраста, заключение ВЛК(военно-лечебной комиссии) о признании негодным (на практике признают годными даже в случае ампутации конечности) или в случае тюремного заключения.Экс-министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что мобилизованные воспринимают мобилизацию в ВСУ как билет в один конец. "Проходит два года, и они начинают понимать, что у них никаких перспектив отдохнуть, уволиться из армии — нет. То есть их человеческие силы находятся на пределе. А перспектива у них какая? Либо ты будешь тяжело ранен, и тебя спишут с армии через нынешнюю систему военно-врачебных комиссий… либо ты погибнешь. То есть это билет в один конец", - говорит бывший украинский министр.Родственники всушников в Киеве держали плакаты "Военные – не рабы", хотя фактически статус украинских мобилизованных (схваченных на улице военкомами) вполне можно приравнять к рабству. Некоторые сравнивали своих мобилизованных родственников с пожизненно заключенными.Однако остальные плакаты и заявления протестующих родственников свидетельствовали о том, что они не желают окончания боевых действий, а просто хотят "ротации", то есть замены одного пушечного мяса на другое. "На одних плечах войну не выиграть", "Пришло время других", гласили плакаты. Одна из женщин держала плакат: "Мы готовы воевать долго, но не готовы, чтобы это делали одни и те же".Их логика подчинена принципу некой негативной справедливости: "Если мой муж провел в блиндаже 18 месяцев, то пусть и другие испытают то же самое". Усталость от военных действий или даже тяжелая травма, полученная на фронте, зачастую ведут к требованию распространить на всех негативный опыт.Одни украинские военные требуют мобилизовать больше молодежи, так как возрастные военнослужащие не выдерживают тягот фронтовой жизни и чаще отказываются ходить на штурм. Другие украинские военные, наоборот, требуют больше опытных бойцов, так как в их подразделениях до 80% юнцов, которые пороха не нюхали, стрелять не умеют. Во всех случаях предполагается некая категория граждан, которые должны воевать за других.Иван Тимочко, который возглавляет Совет резервистов Сухопутных войск, сетует, что многие мужчины поступили в вузы и хотел бы их забрить в ВСУ. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер (ХДС) на днях в интервью Die Welt призвал задействовать украинских беженцев в странах ЕС, из которых якобы можно набрать 10 дивизий. Нардеп Марьяна Безуглая 5 декабря призвала отправить на фронт всех волонтеров, включая женщин, чтобы сменить ранее мобилизованных. "Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть?", - написала Безуглая. Она предложила также украинским военнослужащим демобилизацию, если те смогут привести в свое подразделение двоих новобранцев. Иными словами, украинские военные должны действовать по принципу: "Сдай двоих друзей и получи отпуск".В идеале для украинских националистов за киевский режим должны были бы воевать европейцы и американцы, поэтому за последние полтора года было столько провокаций с целью втянуть в военные действия Румынию, Польшу или хотя бы Молдавию.На митинге в Киеве, как передает "Киев-Информатор", женщины возмущались тем, что уклоняющие имеют право на "спокойную жизнь", в отличие от их родных, взявших в руки оружие.В селах центральной Украины жены и матери мобилизованных сами, вместо военкомов, нередко разыскивают уклонистов и сдают их полиции, считая, что тем самым они способствуют "ротации" для своих родственников. Проще говоря, словно в некой античной трагедии, для спасения родственника нужно кого-то принести в жертву.Такая политика имеет мало общего с реальными мирными инициативами. Своеобразное чувство справедливости требует от многих украинцев желать неприятностей всем своим соотечественникам, а стало быть, продолжения войны до последнего украинца, но за исключением своих родственников.Однако надо признать, что даже если загнать в ВСУ студентов, уклонистов и беженцев ЕС, проблем с кадровым потенциалом это уже не решит. Подразделение, которое будет уже на 90% состоять из отказников и уклонистов, просто не сможет никогда эффективно действовать.

https://ukraina.ru/20230705/1047824960.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина