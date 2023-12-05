Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов - 05.12.2023 Украина.ру
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Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов
Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов - 05.12.2023 Украина.ру
Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов
Официальное заявление, опровергающее информацию о поставках оружия Украине, сделало 5 декабря Минобороны Южной Кореи
2023-12-05T15:44
2023-12-05T15:44
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новости украины
южная корея
военная помощь
оружие
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Журналисты The Washington Post сообщили, что с помощью "косвенных поставок" с начала года Украина получила от Южной Кореи больше снарядов калибра 155 мм, чем от стран ЕС. Такие снаряды необходимы для гаубиц М777, которые США поставляют на Украину. Аналогичные боеприпасы заряжают в итальянские гаубицы.Комментируя данную информацию, представитель Минобороны страны Чон Ха Гю заявил, что они не соответствует действительности.Законодательство Южной Кореи запрещает отправлять оружие в зоны боевых действий, хотя страна обладает "огромным количеством боеприпасов, предоставленных США".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, южная корея, военная помощь, оружие
Новости, Новости Украины, Южная Корея, военная помощь, оружие

Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов

15:44 05.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Официальное заявление, опровергающее информацию о поставках оружия Украине, сделало 5 декабря Минобороны Южной Кореи
Журналисты The Washington Post сообщили, что с помощью "косвенных поставок" с начала года Украина получила от Южной Кореи больше снарядов калибра 155 мм, чем от стран ЕС. Такие снаряды необходимы для гаубиц М777, которые США поставляют на Украину. Аналогичные боеприпасы заряжают в итальянские гаубицы.
Комментируя данную информацию, представитель Минобороны страны Чон Ха Гю заявил, что они не соответствует действительности.
"Позиция нашего правительства совершенно не изменилась. Как мы неоднократно говорили, наши вооруженные силы поставляют гуманитарную помощь и военное оборудование", — цитирует его РБК.
Законодательство Южной Кореи запрещает отправлять оружие в зоны боевых действий, хотя страна обладает "огромным количеством боеприпасов, предоставленных США".
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