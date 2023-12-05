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Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов

Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов - 05.12.2023 Украина.ру

Южная Корея опровергла информацию о поставках Украине оружия и боеприпасов

Официальное заявление, опровергающее информацию о поставках оружия Украине, сделало 5 декабря Минобороны Южной Кореи

2023-12-05T15:44

2023-12-05T15:44

2023-12-05T15:44

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Журналисты The Washington Post сообщили, что с помощью "косвенных поставок" с начала года Украина получила от Южной Кореи больше снарядов калибра 155 мм, чем от стран ЕС. Такие снаряды необходимы для гаубиц М777, которые США поставляют на Украину. Аналогичные боеприпасы заряжают в итальянские гаубицы.Комментируя данную информацию, представитель Минобороны страны Чон Ха Гю заявил, что они не соответствует действительности.Законодательство Южной Кореи запрещает отправлять оружие в зоны боевых действий, хотя страна обладает "огромным количеством боеприпасов, предоставленных США".

https://ukraina.ru/20231122/1051236357.html

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