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"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит

"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит - 05.12.2023 Украина.ру

"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит

США не будут выделять Украине безвозвратную денежную помощь, только кредиты, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале

2023-12-05T12:37

2023-12-05T12:37

2023-12-05T12:37

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гончаренко

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Гончаренко* предположил, что в 2024 году США не будут выделять деньги Украине.Он заявил, что это нужно понимать по президенту США Джо Байдену. Он ждал своего президентства 50 лет, и дождался. "Это не человек решительных действий и сильных шагов. Его главный лозунг: Не навреди. Поэтому никакого прорыва в США в отношении Украины не будет", - добавил Гончаренко*.* внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

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новости, украина, сша, президент сша, джо байден, деньги, гончаренко