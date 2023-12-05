"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит - 05.12.2023 Украина.ру
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"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит
"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит - 05.12.2023 Украина.ру
"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит
США не будут выделять Украине безвозвратную денежную помощь, только кредиты, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
2023-12-05T12:37
2023-12-05T12:37
новости
украина
сша
президент сша
джо байден
деньги
гончаренко
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Гончаренко* предположил, что в 2024 году США не будут выделять деньги Украине.Он заявил, что это нужно понимать по президенту США Джо Байдену. Он ждал своего президентства 50 лет, и дождался. "Это не человек решительных действий и сильных шагов. Его главный лозунг: Не навреди. Поэтому никакого прорыва в США в отношении Украины не будет", - добавил Гончаренко*.* внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html
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новости, украина, сша, президент сша, джо байден, деньги, гончаренко
Новости, Украина, США, президент США, Джо Байден, деньги, Гончаренко

"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит

12:37 05.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТоржественное заседание Верховной рады Украины
Торжественное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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США не будут выделять Украине безвозвратную денежную помощь, только кредиты, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
Гончаренко* предположил, что в 2024 году США не будут выделять деньги Украине.
"Скорее всего мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет", - написал депутат.
Он заявил, что это нужно понимать по президенту США Джо Байдену. Он ждал своего президентства 50 лет, и дождался. "Это не человек решительных действий и сильных шагов. Его главный лозунг: Не навреди. Поэтому никакого прорыва в США в отношении Украины не будет", - добавил Гончаренко*.
* внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
05:26
Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в ВашингтонНа первую неделю декабря у американских законодателей были большие планы – лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер намеревался вынести на голосование вопрос о выделении нового пакета помощи Украине, однако сбыться этому плану не суждено.
 
НовостиУкраинаСШАпрезидент СШАДжо БайденденьгиГончаренко
 
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