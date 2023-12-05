"Последний транш": депутат Рады убеждён, что США будут давать Украине деньги только в кредит
США не будут выделять Украине безвозвратную денежную помощь, только кредиты, написал 5 декабря депутат Верховной Рады Украины от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале
Гончаренко* предположил, что в 2024 году США не будут выделять деньги Украине.
"Скорее всего мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет", - написал депутат.
Он заявил, что это нужно понимать по президенту США Джо Байдену. Он ждал своего президентства 50 лет, и дождался. "Это не человек решительных действий и сильных шагов. Его главный лозунг: Не навреди. Поэтому никакого прорыва в США в отношении Украины не будет", - добавил Гончаренко*.
* внесен Минюстом РФ в перечень экстремистов и террористов
05:26Плохие времена для Украины. Зачем делегация Верховной Рады вылетела в ВашингтонНа первую неделю декабря у американских законодателей были большие планы – лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер намеревался вынести на голосование вопрос о выделении нового пакета помощи Украине, однако сбыться этому плану не суждено.