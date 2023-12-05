https://ukraina.ru/20231205/1051739816.html

Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP

Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP - 05.12.2023 Украина.ру

Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP

Без боевого опыта в украинское контранаступление киевский режим бросил 70% солдат. Об этом пишет газета The Washington Post

2023-12-05T01:06

2023-12-05T01:06

2023-12-05T01:06

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Утверждается, что контрнаступление ВСУ, рождённое оптимизмом киевского режима, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом. В этой же статье WP сообщает, что Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева. Напомним, наступление ВСУ началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, которые сгорели под огнём российской артиллерии, не преодолев даже первой линии обороны. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" ВСУ – "это провал". Как сообщало минобороны России, только за июнь-июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу