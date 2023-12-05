https://ukraina.ru/20231205/1051739816.html
Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP - 05.12.2023 Украина.ру
Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
Без боевого опыта в украинское контранаступление киевский режим бросил 70% солдат. Об этом пишет газета The Washington Post
2023-12-05T01:06
2023-12-05T01:06
2023-12-05T01:06
новости
украина
сво
спецоперация
всу
потери всу
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Утверждается, что контрнаступление ВСУ, рождённое оптимизмом киевского режима, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом. В этой же статье WP сообщает, что Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева. Напомним, наступление ВСУ началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, которые сгорели под огнём российской артиллерии, не преодолев даже первой линии обороны. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" ВСУ – "это провал". Как сообщало минобороны России, только за июнь-июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ
Около 70% военнослужащих ВСУ, возглавлявших наступление, не имели боевого опыта – WP
Без боевого опыта в украинское контранаступление киевский режим бросил 70% солдат. Об этом пишет газета The Washington Post
"Семьдесят процентов военнослужащих одной из бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта", – сказано в статье.
Утверждается, что контрнаступление ВСУ, рождённое оптимизмом киевского режима, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом.
В этой же статье WP сообщает
, что Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева.
Напомним, наступление ВСУ началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, которые сгорели под огнём российской артиллерии, не преодолев даже первой линии обороны. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" ВСУ – "это провал". Как сообщало минобороны России, только за июнь-июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.