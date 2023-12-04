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Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP - 04.12.2023 Украина.ру
Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
Контрнаступление, рождённое оптимизмом киевского режима, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом. Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева, говорится в статье The Washington Post
2023-12-04T20:47
2023-12-04T20:47
2023-12-04T20:47
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Статья журналистов WP представляет собой исследование подготовки к контрнаступлению ВСУ и основана на интервью с более чем 30-ю высокопоставленными должностными лицами из Украины, Соединенных Штатов и европейских стран. Отмечается, что с приближением зимы, когда линии фронта застывают на своих местах, высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что ситуация зашла в тупик. Таким образом, многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться "после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины". Полный провал ВСУ, как отмечают журналисты, стал причиной разногласий Киева с Вашингтоном по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону. При этом, каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах. Американские военные пришли к выводу, что ВСУ не справились с базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские чиновники утверждали, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя. Напомним, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, которые сгорели под огнём российской артиллерии, не преодолев даже первой линии обороны. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" ВСУ – "это провал". Как сообщало минобороны России, только за июнь-июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, вс рф, россия
Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
Контрнаступление, рождённое оптимизмом киевского режима, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом. Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева, говорится в статье The Washington Post
Статья журналистов WP представляет собой исследование подготовки к контрнаступлению ВСУ и основана на интервью с более чем 30-ю высокопоставленными должностными лицами из Украины, Соединенных Штатов и европейских стран.
"Украинские, американские и британские военные офицеры провели восемь крупных настольных военных игр, чтобы разработать план кампании. Однако Вашингтон просчитался в том, насколько быстро украинские войска могут быть преобразованы в боевые силы западного образца – особенно без предоставления Киеву воздушной мощи, неотъемлемой от современных вооруженных сил", – сказано в публикации.
Отмечается, что с приближением зимы, когда линии фронта застывают на своих местах, высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что ситуация зашла в тупик.
Таким образом, многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться "после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины".
Полный провал ВСУ, как отмечают журналисты, стал причиной разногласий Киева с Вашингтоном по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону. При этом, каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах.
Американские военные пришли к выводу, что ВСУ не справились с базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские чиновники утверждали, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя.
Напомним, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, которые сгорели под огнём российской артиллерии, не преодолев даже первой линии обороны. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" ВСУ – "это провал". Как сообщало минобороны России, только за июнь-июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.