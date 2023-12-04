https://ukraina.ru/20231204/1051737419.html

Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP

Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP - 04.12.2023 Украина.ру

Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP

Контрнаступление, рождённое оптимизмом киевского режима, не принесло ожидаемого результата, породив трения и сомнения между Вашингтоном и Киевом. Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева, говорится в статье The Washington Post

2023-12-04T20:47

2023-12-04T20:47

2023-12-04T20:47

новости

украина

всу

сво

вс рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/73/1033907369_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7074c1afff59c1861e77baf250e12bcd.jpg.webp

Статья журналистов WP представляет собой исследование подготовки к контрнаступлению ВСУ и основана на интервью с более чем 30-ю высокопоставленными должностными лицами из Украины, Соединенных Штатов и европейских стран. Отмечается, что с приближением зимы, когда линии фронта застывают на своих местах, высокопоставленные военные чиновники Украины признают, что ситуация зашла в тупик. Таким образом, многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться "после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины". Полный провал ВСУ, как отмечают журналисты, стал причиной разногласий Киева с Вашингтоном по поводу того, как лучше прорвать глубокую российскую оборону. При этом, каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах. Американские военные пришли к выводу, что ВСУ не справились с базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей. Украинские чиновники утверждали, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя. Напомним, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, которые сгорели под огнём российской артиллерии, не преодолев даже первой линии обороны. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" ВСУ – "это провал". Как сообщало минобороны России, только за июнь-июль украинская армия потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, вс рф, россия