https://ukraina.ru/20231204/1051731512.html

Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны

Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны - 04.12.2023 Украина.ру

Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны

Польша разметила новый сапёрный батальон у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак

2023-12-04T16:46

2023-12-04T16:46

2023-12-04T16:46

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Сапёрный батальон входит в состав 15-й механизированной бригады.Сапёров разместили в Августове именно из-за близости границ России и Белоруссии. "В случае северно-восточной части нашей страны огромное значение имеет факт границы как с Белоруссией, так и с Калининградской областью", - рассказал Блащак.Польский министр пообещал поступающим на службу в новую воинскую часть "достойное денежное довольствие и современное вооружение".Августов расположен на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно и в 85 км от границы с Калининградской областью.

https://ukraina.ru/20231114/1050999374.html

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новости, польша, зарубежье, белоруссия, россия, гродно, калининградская область, граница, саперы, батальон