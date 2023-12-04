Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны - 04.12.2023 Украина.ру
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Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны
Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны - 04.12.2023 Украина.ру
Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны
Польша разметила новый сапёрный батальон у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак
2023-12-04T16:46
2023-12-04T16:46
новости
польша
зарубежье
белоруссия
россия
гродно
калининградская область
граница
саперы
батальон
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Сапёрный батальон входит в состав 15-й механизированной бригады.Сапёров разместили в Августове именно из-за близости границ России и Белоруссии. "В случае северно-восточной части нашей страны огромное значение имеет факт границы как с Белоруссией, так и с Калининградской областью", - рассказал Блащак.Польский министр пообещал поступающим на службу в новую воинскую часть "достойное денежное довольствие и современное вооружение".Августов расположен на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно и в 85 км от границы с Калининградской областью.
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новости, польша, зарубежье, белоруссия, россия, гродно, калининградская область, граница, саперы, батальон
Новости, Польша, Зарубежье, Белоруссия, Россия, Гродно, Калининградская область, граница, саперы, батальон

Польша разметила сапёрный батальон у границы с Белоруссией и Россией - министр обороны

16:46 04.12.2023
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP / Michal Dyjuk
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Польша разметила новый сапёрный батальон у границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак
"Сегодня мы открываем новую воинскую часть здесь, в Августове. Это очень важное место на карте безопасности Польской республики, исходя из положения, исходя из угроз, которые ожидают Польшу", - заявил польский министр.
Сапёрный батальон входит в состав 15-й механизированной бригады.
Сапёров разместили в Августове именно из-за близости границ России и Белоруссии. "В случае северно-восточной части нашей страны огромное значение имеет факт границы как с Белоруссией, так и с Калининградской областью", - рассказал Блащак.
Польский министр пообещал поступающим на службу в новую воинскую часть "достойное денежное довольствие и современное вооружение".
Августов расположен на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно и в 85 км от границы с Калининградской областью.
14 ноября, 07:24
Польша и Германия хотят взять Белоруссию в "бронетанковые клещи"В Польше объявили о формировании нового танкового батальона на границе с Белоруссией. Учитывая планы Германии по размещению двух танковых батальонов в Литве, речь идёт о серьёзной угрозе Белоруссии.
 
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