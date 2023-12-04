Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев
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Надо составить "план лечения": сохранить жизнь или "конечность". Свое мнение кандидат медицинских наук в интервью изданию "УНИАН"
Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предложил подойти к решению военного конфликта с медицинской точки зрения.
"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"? Давайте определимся. Для того, чтобы "план лечения" составить, надо понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение "конечностей"?... Я не осуждаю никакого решения. Но люди, которые добровольно захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли, они возложили на себя вот этот крест – принимать страшные решения. Мы все их уполномочили. Но эти решения надо озвучить", – заявил Комаровский.
Комаровский добавил, что лично для него важнее жизнь:
"Пусть ценой потери "конечностей". Или мы рискнем, сохраним "конечности", потом потеряем жизнь… Если для нас главное сохранение "конечностей" – вперед, давайте тогда мобилизовывать все, что шевелится. Но для меня лично первична человеческая жизнь".