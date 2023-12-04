Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев - 04.12.2023 Украина.ру
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Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев
Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев - 04.12.2023 Украина.ру
Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев
Надо составить "план лечения": сохранить жизнь или "конечность". Свое мнение кандидат медицинских наук в интервью изданию "УНИАН"
2023-12-04T13:04
2023-12-04T13:04
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территориальные потери
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Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предложил подойти к решению военного конфликта с медицинской точки зрения.Комаровский добавил, что лично для него важнее жизнь:"Пусть ценой потери "конечностей". Или мы рискнем, сохраним "конечности", потом потеряем жизнь… Если для нас главное сохранение "конечностей" – вперед, давайте тогда мобилизовывать все, что шевелится. Но для меня лично первична человеческая жизнь".
https://ukraina.ru/20231203/1051701104.html
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новости, новости украины, всу, врач, территориальные потери
Новости, Новости Украины, ВСУ, врач, территориальные потери

Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев

13:04 04.12.2023
 
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Надо составить "план лечения": сохранить жизнь или "конечность". Свое мнение кандидат медицинских наук в интервью изданию "УНИАН"
Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предложил подойти к решению военного конфликта с медицинской точки зрения.

"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"? Давайте определимся. Для того, чтобы "план лечения" составить, надо понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение "конечностей"?... Я не осуждаю никакого решения. Но люди, которые добровольно захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли, они возложили на себя вот этот крест – принимать страшные решения. Мы все их уполномочили. Но эти решения надо озвучить", – заявил Комаровский.

Комаровский добавил, что лично для него важнее жизнь:
"Пусть ценой потери "конечностей". Или мы рискнем, сохраним "конечности", потом потеряем жизнь… Если для нас главное сохранение "конечностей" – вперед, давайте тогда мобилизовывать все, что шевелится. Но для меня лично первична человеческая жизнь".
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