Доктор Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев

"Что главное в Украине? Украинцы или "квадратные метры"? Давайте определимся. Для того, чтобы "план лечения" составить, надо понять, какая у нас цель: сохранение жизни или сохранение "конечностей"?... Я не осуждаю никакого решения. Но люди, которые добровольно захотели стать во главе государства, туда же никого силой не загоняли, они возложили на себя вот этот крест – принимать страшные решения. Мы все их уполномочили. Но эти решения надо озвучить", – заявил Комаровский.