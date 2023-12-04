https://ukraina.ru/20231204/1051717448.html

Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро

Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро - 04.12.2023 Украина.ру

Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро

Немецкая компания Rheinmetall поставит Киеву артиллерийские снаряды на сумму около 142 млн евро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 декабря на сайте компании

2023-12-04T11:52

2023-12-04T11:52

2023-12-04T11:52

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Пресс-служба компании отмечает, что крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами, который выиграл Rheinmetall, включает "десятки тысяч комплектных 155-мм артиллерийских снарядов" – сам снаряд, взрыватель для заряда взрывчатого вещества, порох и капсюль для воспламенения пороха.Заказчиком является неназванная "страна-партнер НАТО".Боеприпасы будут доставлены в 2025 году, с тем, что 40 тысяч патронов из предыдущего заказа прибудут на Украину уже в 2024 году. Производством снарядов займется недавно приобретенная дочерняя компания группы Rheinmetall Expal Munitions, которая находится в Испании."Совсем недавно, в середине октября 2023 года, правительство Германии разместило у Rheinmetall заказ на более 100 000 выстрелов 155-мм боеприпасов, предназначенных для Украины (опять же от Rheinmetall Expal Munitions), а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121. Стоимость заказа находится в середине трехзначного диапазона миллионов евро". – говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что в настоящее время спрос на артиллерийские боеприпасы очень высок, что обусловлено не только потребностями Украины, но и необходимостью пополнить практически пустые склады боеприпасов в Германии и других странах НАТО и ЕС.Rheinmetall планирует в 2024 году значительно увеличить мощности по производству боеприпасов на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии, доведя годовую производственную мощность примерно до 700 000 артиллерийских выстрелов.В настоящее время Rheinmetall имеет многолетние рамочные контракты на поставку немецкому Бундесверу нескольких сотен выстрелов артиллерийских боеприпасов на сумму более 1 миллиарда евро.

https://ukraina.ru/20231030/1050560963.html

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новости, rheinmetall ag, украина, снаряды, производство