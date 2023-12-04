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Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро
Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро - 04.12.2023 Украина.ру
Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро
Немецкая компания Rheinmetall поставит Киеву артиллерийские снаряды на сумму около 142 млн евро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 декабря на сайте компании
2023-12-04T11:52
2023-12-04T11:52
2023-12-04T11:52
новости
rheinmetall ag
украина
снаряды
производство
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Пресс-служба компании отмечает, что крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами, который выиграл Rheinmetall, включает "десятки тысяч комплектных 155-мм артиллерийских снарядов" – сам снаряд, взрыватель для заряда взрывчатого вещества, порох и капсюль для воспламенения пороха.Заказчиком является неназванная "страна-партнер НАТО".Боеприпасы будут доставлены в 2025 году, с тем, что 40 тысяч патронов из предыдущего заказа прибудут на Украину уже в 2024 году. Производством снарядов займется недавно приобретенная дочерняя компания группы Rheinmetall Expal Munitions, которая находится в Испании."Совсем недавно, в середине октября 2023 года, правительство Германии разместило у Rheinmetall заказ на более 100 000 выстрелов 155-мм боеприпасов, предназначенных для Украины (опять же от Rheinmetall Expal Munitions), а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121. Стоимость заказа находится в середине трехзначного диапазона миллионов евро". – говорится в сообщении.В компании подчеркнули, что в настоящее время спрос на артиллерийские боеприпасы очень высок, что обусловлено не только потребностями Украины, но и необходимостью пополнить практически пустые склады боеприпасов в Германии и других странах НАТО и ЕС.Rheinmetall планирует в 2024 году значительно увеличить мощности по производству боеприпасов на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии, доведя годовую производственную мощность примерно до 700 000 артиллерийских выстрелов.В настоящее время Rheinmetall имеет многолетние рамочные контракты на поставку немецкому Бундесверу нескольких сотен выстрелов артиллерийских боеприпасов на сумму более 1 миллиарда евро.
https://ukraina.ru/20231030/1050560963.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, rheinmetall ag, украина, снаряды, производство
Rheinmetall готовит для Киева артиллерийские снаряды на сумму 142 млн евро
Немецкая компания Rheinmetall поставит Киеву артиллерийские снаряды на сумму около 142 млн евро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 декабря на сайте компании
Пресс-служба компании отмечает, что крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами, который выиграл Rheinmetall, включает "десятки тысяч комплектных 155-мм артиллерийских снарядов" – сам снаряд, взрыватель для заряда взрывчатого вещества, порох и капсюль для воспламенения пороха.
Заказчиком является неназванная "страна-партнер НАТО".
Боеприпасы будут доставлены в 2025 году, с тем, что 40 тысяч патронов из предыдущего заказа прибудут на Украину уже в 2024 году. Производством снарядов займется недавно приобретенная дочерняя компания группы Rheinmetall Expal Munitions, которая находится в Испании.
"Совсем недавно, в середине октября 2023 года, правительство Германии разместило у Rheinmetall заказ на более 100 000 выстрелов 155-мм боеприпасов, предназначенных для Украины (опять же от Rheinmetall Expal Munitions), а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121. Стоимость заказа находится в середине трехзначного диапазона миллионов евро". – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в настоящее время спрос на артиллерийские боеприпасы очень высок, что обусловлено не только потребностями Украины, но и необходимостью пополнить практически пустые склады боеприпасов в Германии и других странах НАТО и ЕС.
Rheinmetall планирует в 2024 году значительно увеличить мощности по производству боеприпасов на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии, доведя годовую производственную мощность примерно до 700 000 артиллерийских выстрелов.
В настоящее время Rheinmetall имеет многолетние рамочные контракты на поставку немецкому Бундесверу нескольких сотен выстрелов артиллерийских боеприпасов на сумму более 1 миллиарда евро.