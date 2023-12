https://ukraina.ru/20231204/1051713680.html

Украина без денег, тяжёлые вопросы. Главное на Украине на утро 4 декабря

Украина рискует не получить обещанные ЕС €50 млрд из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций правых партий в Европе. В Офисе президента признали, что в украинском обществе накопился ряд тяжёлых вопросов по поводу происходящего в стране

О риске для Украине сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников."Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии саммита в Брюсселе 14-15 декабря", - рассказали изданию источники, участвовавшие в обсуждениях.Как рассказал Financial Times высокопоставленный источник, попыткам ЕС достичь компромисс по помощи Украине мешают победа крайне правой партии на выборах в Нидерландах и недавний вердикт немецкого суда, огранившего бюджет правительства Германии. Ожидается, что окончательное решение по помощи будет принято до саммита в Брюсселе."Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт", - рассказал газете высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.Согласно информации Financial Times, в обещанные €50 млрд для Украины войдут гранты, инвестиции в "стратегические технологии", а также средства на погашение процентов по совместным займам ЕС.Ранее Избирательный совет Нидерландов ранее обнародовал окончательные результаты выборов, согласно которым на парламентских выборах в стране победила "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом. Последний выступает против санкций в отношении РФ, а также против поставок оружия Украине.Победа политсилы Вилдерса на выборах встревожила тех, кто поддерживает Украину. Tак, ещё до победы "Партии свободы" немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman заявил, что Вилдерс выступит против членства Украины в ЕС."Вильдерс ни за что не согласится на расширение (ЕС. — Ред.), если это будет связано с ростом взносов Нидерландов в бюджет ЕС", — писал Мюнхау.Он напоминал, что, помимо Нидерландов, противниками расширения станут страны — реципиенты субсидий ЕС в лице Венгрии, Польши и Греции. Италия и Франция также испытают проблемы с деньгами из-за интеграции новых членов, отметил Мюнхау.Он также заявил, что подобные политики могут оказаться во всех главных органах власти ЕС. Он обратил внимание, что летние выборы в Европарламент могут стать "важным моментом" для правых партий: немецкой "Альтернативы для Германии", французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и "Братьев Италии" действующего премьера Италии Джорджи Мелони. Кроме того, Вильдерс и Мелони смогут назначить своих представителей в Еврокомиссии, отметил журналист."За последние 70 лет были периоды, когда европейская интеграция вставала на паузу. Сейчас этот процесс впервые угрожает обратиться вспять", — беспокоился Мюнхау.Также ранее Минфин ФРГ заморозил бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года, что касается почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения министерством финансов страны.Решение Минфина было следствием решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение €60 млрд невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своём решении суд опирался на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.Тяжёлые вопросыСоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском обществе накопилось "много раздражения" и "тяжёлых вопросов" по поводу боевых действий и происходящего в стране."В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения - это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов - как, куда, зачем, какой ценой. В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество. Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", - заявил Подоляк в интервью СМИ.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за происходящего власти рано или поздно придётся нести ответственность."Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за ошибки, которые он допустил. Люди спрашивают себя, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне, почему Зеленский до последнего отрицал, что до этого дойдет или почему россиянам удалось так быстро дойти до Киева. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности. Тем не менее, президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - отмечал Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.Возникают вопросы даже у иностранных наёмников, сражающихся в рядах ВСУ."Что делают отдельные политики: политики, городские советы, просиживальщики кресел? Тендеры на 30 млн на ремонты дороги — дороги, которая даже не является важной. Или Одесса, например. Одесса в этом очень хорошо разбирается. Сколько стоил памятник улитке? 500 тыс. грн (около 1,25 млн руб. - Ред.). Во время войны! Серьёзно? Какого чёрта вы думаете? А потом Украина удивляется, почему она зависима от международной помощи. А теперь представим, что только половина тендеров, которые сейчас проводятся и которые являются бессмысленными, были бы отданы армии, потому что деньги, очевидно, есть. Тогда бы армия была бы в лучшем положении, тогда бы больше людей пошло бы в армию потому, что они бы получали лучшее снаряжение, они бы получали большую зарплату, имели бы лучшие возможности. Но нет. Одному Богу известно, почему так", - заявлял сражающийся в "Интернациональном легионе", подчиняющемся ГУР МОУ, наёмник из Нюрнберга по имени Ганс.Он также раскритиковал украинцев, бегущих из страны, а также молодёжь Киева, Львова, Ивано-Франковска, которая отдыхает и проводит время в развлечениях, а когда приходит время — платит взятки и бежит за границу.

