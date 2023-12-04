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В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина - 04.12.2023 Украина.ру

В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае, сообщил 4 декабря телеграм-канал "Пул Первого"

2023-12-04T09:46

2023-12-04T09:46

2023-12-04T09:46

новости

китай

кнр (китай)

си цзиньпин

белоруссия

александр лукашенко

визит

зарубежье

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В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Белорусии с Председателем КНР.По словам белорусского лидера, Белоруссия давно определилась, что будет сотрудничать, жить и дружить с Китаем. "Этой дружбе более 30 лет и с этого пути ни разу не свернули. Ни влево, ни вправо", - цитируют президента.Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом. Ранее отмечалось, что на повестке дня будут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

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новости, китай, кнр (китай), си цзиньпин, белоруссия, александр лукашенко, визит, зарубежье