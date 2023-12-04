В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина - 04.12.2023 Украина.ру
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В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина
В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина - 04.12.2023 Украина.ру
В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае, сообщил 4 декабря телеграм-канал "Пул Первого"
2023-12-04T09:46
2023-12-04T09:46
новости
китай
кнр (китай)
си цзиньпин
белоруссия
александр лукашенко
визит
зарубежье
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В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Белорусии с Председателем КНР.По словам белорусского лидера, Белоруссия давно определилась, что будет сотрудничать, жить и дружить с Китаем. "Этой дружбе более 30 лет и с этого пути ни разу не свернули. Ни влево, ни вправо", - цитируют президента.Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом. Ранее отмечалось, что на повестке дня будут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, кнр (китай), си цзиньпин, белоруссия, александр лукашенко, визит, зарубежье
Новости, Китай, КНР (Китай), Си Цзиньпин, Белоруссия, Александр Лукашенко, визит, Зарубежье

В Китае состоялась встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

09:46 04.12.2023
 
© president.gov.by
© president.gov.by
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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае, сообщил 4 декабря телеграм-канал "Пул Первого"
В правительственной резиденции Дяоюйтай проходит встреча лидера Белорусии с Председателем КНР.
"Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новых векторов и механизмов нашего сотрудничества... Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая", - цитирует источник Лукашенко.
По словам белорусского лидера, Белоруссия давно определилась, что будет сотрудничать, жить и дружить с Китаем. "Этой дружбе более 30 лет и с этого пути ни разу не свернули. Ни влево, ни вправо", - цитируют президента.
Лукашенко посетил Китай с рабочим визитом. Ранее отмечалось, что на повестке дня будут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, также в программе визита - ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Россия и Китай: сложное сотрудничествоВ Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь" завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как и предполагалось, содержание переговоров в основном было связано с экономическими вопросами. В том же, что касается политики, стороны ограничились обычными ободряющими заявлениями.
 
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