Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз" - 03.12.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"
Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз" - 03.12.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"
ВСУ продолжат всеми силами удерживать Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Но российская армия не будет там идти в лобовую, а может ударить по противнику с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-12-03T05:45
2023-12-03T05:45
новости
россия
украина
купянск
купянское направление
всу
вс рф
логистика
авдеевка
харьковская область
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На Купянском направлении ВСУ по-прежнему пытаются удержать левобережный плацдарм, а на правом берегу пытаются выстроить оборонительную схему. Для этого туда туда привлекли специалистов в инженерно-саперном деле из Германии, рассказал эксперт.Поэтому на левом берегу Оскола ВСУ пытается контратаковать с нескольких сторон, чтобы удержать важные позиции на пути продвижения российских сил, добавил он.В частности, ВСУ будут зубами держаться за Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Именно там проходят все железные и автомобильные дороги, отметил Алехин.Сейчас наиболее прорывными направлениями для ВС РФ является Купянск и Авдеевка. Но в ближайшее время могут быть задействованы и другие направления, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231201/1051680297.html
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новости, россия, украина, купянск, купянское направление, всу, вс рф, логистика, авдеевка, харьковская область, наступление, дороги, бои, сво, плацдарм
Новости, Россия, Украина, Купянск, Купянское направление, ВСУ, ВС РФ, логистика, Авдеевка, Харьковская область, наступление, дороги, бои, СВО, плацдарм

Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"

05:45 03.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ продолжат всеми силами удерживать Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Но российская армия не будет там идти в лобовую, а может ударить по противнику с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении ВСУ по-прежнему пытаются удержать левобережный плацдарм, а на правом берегу пытаются выстроить оборонительную схему. Для этого туда туда привлекли специалистов в инженерно-саперном деле из Германии, рассказал эксперт.
Поэтому на левом берегу Оскола ВСУ пытается контратаковать с нескольких сторон, чтобы удержать важные позиции на пути продвижения российских сил, добавил он.
В частности, ВСУ будут зубами держаться за Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Именно там проходят все железные и автомобильные дороги, отметил Алехин.

"Вообще у меня складывается ощущение, что ВС РФ затеяли хитрую тактическую игру. Противник волей-неволей втягивается в эту горловину. А мы можем ударить его не тупо в лоб, а с двух сторон. Такую же тактическую уловку мы пытаемся осуществить в Авдеевке", - подчеркнул специалист.

Сейчас наиболее прорывными направлениями для ВС РФ является Купянск и Авдеевка. Но в ближайшее время могут быть задействованы и другие направления, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
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