https://ukraina.ru/20231203/1051682651.html

Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"

Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз" - 03.12.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"

ВСУ продолжат всеми силами удерживать Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Но российская армия не будет там идти в лобовую, а может ударить по противнику с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-12-03T05:45

2023-12-03T05:45

2023-12-03T05:45

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На Купянском направлении ВСУ по-прежнему пытаются удержать левобережный плацдарм, а на правом берегу пытаются выстроить оборонительную схему. Для этого туда туда привлекли специалистов в инженерно-саперном деле из Германии, рассказал эксперт.Поэтому на левом берегу Оскола ВСУ пытается контратаковать с нескольких сторон, чтобы удержать важные позиции на пути продвижения российских сил, добавил он.В частности, ВСУ будут зубами держаться за Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Именно там проходят все железные и автомобильные дороги, отметил Алехин.Сейчас наиболее прорывными направлениями для ВС РФ является Купянск и Авдеевка. Но в ближайшее время могут быть задействованы и другие направления, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231201/1051680297.html

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