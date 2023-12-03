Эксперт о том, как Россия хитро тащит ВСУ в "горловину" под Купянском, приготовив им двойной "сюрприз"
ВСУ продолжат всеми силами удерживать Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Но российская армия не будет там идти в лобовую, а может ударить по противнику с двух сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На Купянском направлении ВСУ по-прежнему пытаются удержать левобережный плацдарм, а на правом берегу пытаются выстроить оборонительную схему. Для этого туда туда привлекли специалистов в инженерно-саперном деле из Германии, рассказал эксперт.
Поэтому на левом берегу Оскола ВСУ пытается контратаковать с нескольких сторон, чтобы удержать важные позиции на пути продвижения российских сил, добавил он.
В частности, ВСУ будут зубами держаться за Купянск-Узловой. Это стратегический логистический центр противника. Именно там проходят все железные и автомобильные дороги, отметил Алехин.
"Вообще у меня складывается ощущение, что ВС РФ затеяли хитрую тактическую игру. Противник волей-неволей втягивается в эту горловину. А мы можем ударить его не тупо в лоб, а с двух сторон. Такую же тактическую уловку мы пытаемся осуществить в Авдеевке", - подчеркнул специалист.
Сейчас наиболее прорывными направлениями для ВС РФ является Купянск и Авдеевка. Но в ближайшее время могут быть задействованы и другие направления, заключил собеседник издания.
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