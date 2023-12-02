В Херсоне прогремели взрывы - 02.12.2023 Украина.ру
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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - 02.12.2023 Украина.ру
В Херсоне прогремели взрывы
Во временно подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
2023-12-02T01:54
2023-12-02T01:54
новости
херсон
взрыв
обстрелы
сво
спецоперация
всу
вс рф
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До этого Воздушные силы Украины предупреждали о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. В обеих регионах была объявлена воздушная тревога. Ранее губернатор Херсонской области&nbsp;Владимир Сальдо заявил, что всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Как сообщало министерство обороны РФ, за минувшие сутки на Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
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новости, херсон, взрыв, обстрелы, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Херсон, взрыв, обстрелы, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

В Херсоне прогремели взрывы

01:54 02.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Во временно подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
"Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах", - говорится говорится в телеграм-канале СМИ.
До этого Воздушные силы Украины предупреждали о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. В обеих регионах была объявлена воздушная тревога.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом.
Как сообщало министерство обороны РФ, за минувшие сутки на Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.
 
НовостиХерсонвзрывобстрелыСВОСпецоперацияВСУВС РФ
 
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