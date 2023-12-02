https://ukraina.ru/20231202/1051687057.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - 02.12.2023 Украина.ру

В Херсоне прогремели взрывы

Во временно подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"

2023-12-02T01:54

2023-12-02T01:54

2023-12-02T01:54

новости

херсон

взрыв

обстрелы

сво

спецоперация

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040731866_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_ab23b400c86d128bff751c43cd341867.jpg

До этого Воздушные силы Украины предупреждали о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. В обеих регионах была объявлена воздушная тревога. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом. Как сообщало министерство обороны РФ, за минувшие сутки на Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, взрыв, обстрелы, сво, спецоперация, всу, вс рф