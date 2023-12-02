В Херсоне прогремели взрывы
Во временно подконтрольном Вооружённым силам Украины Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели"
"Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах", - говорится говорится в телеграм-канале СМИ.
До этого Воздушные силы Украины предупреждали о ракетной опасности для Запорожской и Днепропетровской областей. В обеих регионах была объявлена воздушная тревога.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что всё российское руководство решительно настроено освободить Херсон от украинских боевиков и вернуть контроль над городом.
Как сообщало министерство обороны РФ, за минувшие сутки на Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 105-ти военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица Д-20.