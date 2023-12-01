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На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи

На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи - 01.12.2023 Украина.ру

На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи

Новым председателем государственной службы связи и защиты информации стал Юрий Мироненко. Его назначил Кабинет министров в пятницу, 1 декабря, передаёт представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук

2023-12-01T18:17

2023-12-01T18:17

2023-12-01T18:17

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Кроме Мироненко, правительство определило на должность замглавы Государственной таможенной службы Украины Александра Семыргу, а заместителем министра обороны страны стал Виталий Половенко. О том, какие должности занимали новоназначенные ранее не сообщается. Напомним, до этого Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, связь, глава, кабмин