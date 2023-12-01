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На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи
На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи - 01.12.2023 Украина.ру
На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи
Новым председателем государственной службы связи и защиты информации стал Юрий Мироненко. Его назначил Кабинет министров в пятницу, 1 декабря, передаёт представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук
2023-12-01T18:17
2023-12-01T18:17
2023-12-01T18:17
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Кроме Мироненко, правительство определило на должность замглавы Государственной таможенной службы Украины Александра Семыргу, а заместителем министра обороны страны стал Виталий Половенко. О том, какие должности занимали новоназначенные ранее не сообщается. Напомним, до этого Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, связь, глава, кабмин
Новости, Украина, связь, глава, Кабмин
На Украине назначили нового главу госслужбы спецсвязи
Новым председателем государственной службы связи и защиты информации стал Юрий Мироненко. Его назначил Кабинет министров в пятницу, 1 декабря, передаёт представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук
"Назначено: Мироненко Юрия Николаевича председателем государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", – написал он в телеграм-канале.
Кроме Мироненко, правительство определило на должность замглавы Государственной таможенной службы Украины Александра Семыргу, а заместителем министра обороны страны стал Виталий Половенко.
О том, какие должности занимали новоназначенные ранее не сообщается.
Напомним, до этого Кабмин Украины уволил
главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен.