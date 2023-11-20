Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору - 20.11.2023 Украина.ру
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Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору
Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору - 20.11.2023 Украина.ру
Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору
Об изменении руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
2023-11-20T15:17
2023-11-20T15:17
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Кабинет министров Украины 20 ноября отправил в отставку Юрия Щиголя, председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.Исполнение обязанностей главы Госспецсвязи временно возложено на первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Васильевича Маковского, уточнил Тарас Мельничук.Причины увольнения не сообщаются.
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новости, новости украины, госспецсвязь, кабмин
Новости, Новости Украины, Госспецсвязь, Кабмин

Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору

15:17 20.11.2023
 
© Телеграм @dsszzi_officialЮрий Щиголь, экс-председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Юрий Щиголь, экс-председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
© Телеграм @dsszzi_official
Читать в
Об изменении руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
Кабинет министров Украины 20 ноября отправил в отставку Юрия Щиголя, председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.
Исполнение обязанностей главы Госспецсвязи временно возложено на первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Васильевича Маковского, уточнил Тарас Мельничук.
Причины увольнения не сообщаются.
Зеленский
17 ноября, 23:06
Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны Александра Тарасовского. Соответствующая информация появилась на сайте Зеленского в пятницу, 17 ноября
 
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