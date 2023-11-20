Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору
© Телеграм @dsszzi_officialЮрий Щиголь, экс-председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
© Телеграм @dsszzi_official
Об изменении руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
Кабинет министров Украины 20 ноября отправил в отставку Юрия Щиголя, председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.
Исполнение обязанностей главы Госспецсвязи временно возложено на первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Васильевича Маковского, уточнил Тарас Мельничук.
Причины увольнения не сообщаются.