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Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору

Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору - 20.11.2023 Украина.ру

Кабмин Украины уволил главу Госспецсвязи Щиголя и его заместителя Жору

Об изменении руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

2023-11-20T15:17

2023-11-20T15:17

2023-11-20T15:17

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Кабинет министров Украины 20 ноября отправил в отставку Юрия Щиголя, председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.Исполнение обязанностей главы Госспецсвязи временно возложено на первого заместителя руководителя ведомства Дмитрия Васильевича Маковского, уточнил Тарас Мельничук.Причины увольнения не сообщаются.

https://ukraina.ru/20231117/1051134066.html

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