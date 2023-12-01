Украину западные СМИ забыли, но Россия Зеленского в покое не оставит - Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Тему Украины выключили, она больше не интересует западные СМИ, но Россия президента Украины Владимира Зеленского не оставит в покое, написала 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
Дипломат подчеркнула, что пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Скопье длилась почти полтора часа.
"Украина больше не интересует западные СМИ даже в виде антироссийских провокаций. Тему выключили. Но мы Зеленского не оставим. В покое", - написала Захарова.
Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.
30 ноября глава российской дипломатии впервые за два года прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.
Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на Марию Захарову.
Из-за участия Лаврова, на министерскую встречу ОБСЕ в Северную Македонию отказались ехать представители Украины и Польши.