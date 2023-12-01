https://ukraina.ru/20231201/1051668980.html

Украину западные СМИ забыли, но Россия Зеленского в покое не оставит - Захарова

Украину западные СМИ забыли, но Россия Зеленского в покое не оставит - Захарова - 01.12.2023 Украина.ру

Украину западные СМИ забыли, но Россия Зеленского в покое не оставит - Захарова

Тему Украины выключили, она больше не интересует западные СМИ, но Россия президента Украины Владимира Зеленского не оставит в покое, написала 1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале

2023-12-01T15:05

2023-12-01T15:05

2023-12-01T15:05

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Дипломат подчеркнула, что пресс-конференция министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Скопье длилась почти полтора часа.Лавров выступил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ.30 ноября глава российской дипломатии впервые за два года прибыл на встречу глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Скопье.Борт Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально ожидалось, что самолёт полетит через Болгарию, выдавшую разрешение на пролет российского борта, однако в МИД уточнили, что решение Софии не распространяется на Марию Захарову.Из-за участия Лаврова, на министерскую встречу ОБСЕ в Северную Македонию отказались ехать представители Украины и Польши.

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новости, россия, украина, сергей лавров, мария захарова, мид рф