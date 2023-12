https://ukraina.ru/20231201/1051658545.html

Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative

Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative - 01.12.2023 Украина.ру

Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative

Европейские СМИ проанализировали причины из-за которых не стоит торопиться с приятием Украины в ЕС

2023-12-01T12:09

2023-12-01T12:09

2023-12-01T12:09

новости

евросоюз

европейская комиссия

венгрия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg

Даже если Европейский совет на саммите 14-15 декабря согласиться начать переговоры о вступлении Украины, он не сможет принять эту страну в свои ряды, пока не закончится военный конфликт. Об этом пишет издание The European Conservative.Издание напоминает, что Европейская комиссия (ЕК) предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже сейчас, несмотря на немыслимый уровень коррупции в этой стране."Евросоюз, похоже, игнорирует негативные геополитические последствия, которые возникнут в результате вступления Украины в состав союза. Этот акт политической щедрости может привести к неоптимальным решениям", - отмечают авторы статьи.Кроме неразрешенного конфликта с Россией и зашкаливающего уровня коррупции, издание выделает ряд очевидных препятствий на пути Украины в ЕС. Это претензии Польши и Венгрии, которые не намерены пускать страну в ЕС, если Киев не удовлетворит их исторические требования, отмечается в статье."Во время Второй мировой войны, когда украинцы сотрудничали с нацистами, массовые убийства поляков, живущих на Волыни (на северо-западе Украины), оставили неизгладимый след в польской памяти. Число убитых польских мирных жителей оценивается от 35 000 до 100 000 только на Волыни и, в зависимости от источника, от 100 000 до 500 000 по всей Украине", - напоминает издание.Также Украина не может игнорировать требования Венгрии о защите многочисленного венгерского меньшинства Закарпатья, с которым, по мнению Будапешта, Киев плохо обращается, продолжает автор публикации.В геополитическом плане вопросы вызывает отношение Киева с администрацией США. Очевидно, что со стороны Киева существует лояльность по отношению к Вашингтону, которая не исчезнет даже после войны, подчеркивается в статье."Киев будет союзником Вашингтона, прежде чем станет союзником Брюсселя-Страсбурга, даже если он присоединится к ЕС. В условиях все более фрагментированного мира вызывает беспокойство тот факт, что государство-член, которое так много выиграло от европейской помощи, станет троянским конем внутри ЕС", - констатирует The European Conservative.В плане энергетики ЕС сейчас не может получить от Украины абсолютно ничего, так как ее электростанции уничтожены, а о водородной энергии "в стране, находящейся в состоянии коллапса", говорить бесполезно, полагает автор статьи. С точки зрения сельского хозяйства, вступление Украины в Евросоюз нанесёт по блоку колоссальный удар, добавляет он.Вместо того, чтобы торопить вступление Украины в ЕС, которое "не имеет ни экономического, ни социально-культурного смысла", издание предлагает Евросоюзу "становить в конечном итоге нормальные отношения с преемниками Владимира Путина, как это было сделано с преемником Адольфа Гитлера"."Евросоюз не заинтересован в союзе со страной, находящейся в состоянии войны, со страной, которая коррумпирована, со страной, которая поглотит большую часть финансовых ресурсов государств-членов Союза, со страной, которая поставит под угрозу сложный баланс сельскохозяйственной политики, и страной, которая станет троянским конем для Соединенных Штатов", - подытоживает автор публикации The European Conservative.

https://ukraina.ru/20231201/1051657210.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросоюз, европейская комиссия, венгрия, польша