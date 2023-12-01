https://ukraina.ru/20231201/1051658545.html
Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative
Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative - 01.12.2023 Украина.ру
Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative
Европейские СМИ проанализировали причины из-за которых не стоит торопиться с приятием Украины в ЕС
2023-12-01T12:09
2023-12-01T12:09
2023-12-01T12:09
новости
евросоюз
европейская комиссия
венгрия
польша
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Даже если Европейский совет на саммите 14-15 декабря согласиться начать переговоры о вступлении Украины, он не сможет принять эту страну в свои ряды, пока не закончится военный конфликт. Об этом пишет издание The European Conservative.Издание напоминает, что Европейская комиссия (ЕК) предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже сейчас, несмотря на немыслимый уровень коррупции в этой стране."Евросоюз, похоже, игнорирует негативные геополитические последствия, которые возникнут в результате вступления Украины в состав союза. Этот акт политической щедрости может привести к неоптимальным решениям", - отмечают авторы статьи.Кроме неразрешенного конфликта с Россией и зашкаливающего уровня коррупции, издание выделает ряд очевидных препятствий на пути Украины в ЕС. Это претензии Польши и Венгрии, которые не намерены пускать страну в ЕС, если Киев не удовлетворит их исторические требования, отмечается в статье."Во время Второй мировой войны, когда украинцы сотрудничали с нацистами, массовые убийства поляков, живущих на Волыни (на северо-западе Украины), оставили неизгладимый след в польской памяти. Число убитых польских мирных жителей оценивается от 35 000 до 100 000 только на Волыни и, в зависимости от источника, от 100 000 до 500 000 по всей Украине", - напоминает издание.Также Украина не может игнорировать требования Венгрии о защите многочисленного венгерского меньшинства Закарпатья, с которым, по мнению Будапешта, Киев плохо обращается, продолжает автор публикации.В геополитическом плане вопросы вызывает отношение Киева с администрацией США. Очевидно, что со стороны Киева существует лояльность по отношению к Вашингтону, которая не исчезнет даже после войны, подчеркивается в статье."Киев будет союзником Вашингтона, прежде чем станет союзником Брюсселя-Страсбурга, даже если он присоединится к ЕС. В условиях все более фрагментированного мира вызывает беспокойство тот факт, что государство-член, которое так много выиграло от европейской помощи, станет троянским конем внутри ЕС", - констатирует The European Conservative.В плане энергетики ЕС сейчас не может получить от Украины абсолютно ничего, так как ее электростанции уничтожены, а о водородной энергии "в стране, находящейся в состоянии коллапса", говорить бесполезно, полагает автор статьи. С точки зрения сельского хозяйства, вступление Украины в Евросоюз нанесёт по блоку колоссальный удар, добавляет он.Вместо того, чтобы торопить вступление Украины в ЕС, которое "не имеет ни экономического, ни социально-культурного смысла", издание предлагает Евросоюзу "становить в конечном итоге нормальные отношения с преемниками Владимира Путина, как это было сделано с преемником Адольфа Гитлера"."Евросоюз не заинтересован в союзе со страной, находящейся в состоянии войны, со страной, которая коррумпирована, со страной, которая поглотит большую часть финансовых ресурсов государств-членов Союза, со страной, которая поставит под угрозу сложный баланс сельскохозяйственной политики, и страной, которая станет троянским конем для Соединенных Штатов", - подытоживает автор публикации The European Conservative.
https://ukraina.ru/20231201/1051657210.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евросоюз, европейская комиссия, венгрия, польша
Украина всегда будет троянским конем Вашингтона внутри ЕС - The European Conservative
Европейские СМИ проанализировали причины из-за которых не стоит торопиться с приятием Украины в ЕС
Даже если Европейский совет на саммите 14-15 декабря согласиться начать переговоры о вступлении Украины, он не сможет принять эту страну в свои ряды, пока не закончится военный конфликт. Об этом пишет издание The European Conservative.
Издание напоминает, что Европейская комиссия (ЕК) предлагает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже сейчас, несмотря на немыслимый уровень коррупции в этой стране.
"Евросоюз, похоже, игнорирует негативные геополитические последствия, которые возникнут в результате вступления Украины в состав союза. Этот акт политической щедрости может привести к неоптимальным решениям", - отмечают авторы статьи.
Кроме неразрешенного конфликта с Россией и зашкаливающего уровня коррупции, издание выделает ряд очевидных препятствий на пути Украины в ЕС. Это претензии Польши и Венгрии, которые не намерены пускать страну в ЕС, если Киев не удовлетворит их исторические требования, отмечается в статье.
"Во время Второй мировой войны, когда украинцы сотрудничали с нацистами, массовые убийства поляков, живущих на Волыни (на северо-западе Украины), оставили неизгладимый след в польской памяти. Число убитых польских мирных жителей оценивается от 35 000 до 100 000 только на Волыни и, в зависимости от источника, от 100 000 до 500 000 по всей Украине", - напоминает издание.
Также Украина не может игнорировать требования Венгрии о защите многочисленного венгерского меньшинства Закарпатья, с которым, по мнению Будапешта, Киев плохо обращается, продолжает автор публикации.
В геополитическом плане вопросы вызывает отношение Киева с администрацией США. Очевидно, что со стороны Киева существует лояльность по отношению к Вашингтону, которая не исчезнет даже после войны, подчеркивается в статье.
"Киев будет союзником Вашингтона, прежде чем станет союзником Брюсселя-Страсбурга, даже если он присоединится к ЕС. В условиях все более фрагментированного мира вызывает беспокойство тот факт, что государство-член, которое так много выиграло от европейской помощи, станет троянским конем внутри ЕС", - констатирует The European Conservative.
В плане энергетики ЕС сейчас не может получить от Украины абсолютно ничего, так как ее электростанции уничтожены, а о водородной энергии "в стране, находящейся в состоянии коллапса", говорить бесполезно, полагает автор статьи. С точки зрения сельского хозяйства, вступление Украины в Евросоюз нанесёт по блоку колоссальный удар, добавляет он.
Вместо того, чтобы торопить вступление Украины в ЕС, которое "не имеет ни экономического, ни социально-культурного смысла", издание предлагает Евросоюзу "становить в конечном итоге нормальные отношения с преемниками Владимира Путина, как это было сделано с преемником Адольфа Гитлера".
"Евросоюз не заинтересован в союзе со страной, находящейся в состоянии войны, со страной, которая коррумпирована, со страной, которая поглотит большую часть финансовых ресурсов государств-членов Союза, со страной, которая поставит под угрозу сложный баланс сельскохозяйственной политики, и страной, которая станет троянским конем для Соединенных Штатов", - подытоживает автор публикации The European Conservative.