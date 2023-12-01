Зеленский объявил новую фазу конфликта на Украине - AP - 01.12.2023 Украина.ру
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Зеленский объявил новую фазу конфликта на Украине - AP
Зеленский объявил новую фазу конфликта на Украине - AP - 01.12.2023 Украина.ру
Зеленский объявил новую фазу конфликта на Украине - AP
Конфликт на Украине перешёл в новую фазу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press
2023-12-01T09:34
2023-12-01T09:38
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
владимир зеленский
конфликт
палестино-израильский конфликт
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Журналист APпоинтересовался, доволен ли Зеленский результатами контрнаступления ВСУ."Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй [лучшей] армией в мире, я доволен", — сказал он, имея в виду российских военных. Но добавил: "Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться".Также украинский лидер высказал опасения касательно того, что эскалация палестино-израильского конфликта угрожает "затмить конфликт на Украине".Издание пишет, что контрнаступление, подкрепленное десятками миллиардов долларов западной военной помощи, включая тяжелое вооружение, не привело к ожидаемым прорывам. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены тем, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой.В то же время запасы боеприпасов истощаются, что угрожает остановить украинские боевые действия, пишет AP.Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, владимир зеленский, конфликт, палестино-израильский конфликт
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, конфликт, Палестино-израильский конфликт

Зеленский объявил новую фазу конфликта на Украине - AP

09:34 01.12.2023 (обновлено: 09:38 01.12.2023)
 
© AP / Andreea Alexandru
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP / Andreea Alexandru
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Конфликт на Украине перешёл в новую фазу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новый этап войны", — заявил Зеленский.

Журналист APпоинтересовался, доволен ли Зеленский результатами контрнаступления ВСУ.
"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй [лучшей] армией в мире, я доволен", — сказал он, имея в виду российских военных. Но добавил: "Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться".
Также украинский лидер высказал опасения касательно того, что эскалация палестино-израильского конфликта угрожает "затмить конфликт на Украине".
Издание пишет, что контрнаступление, подкрепленное десятками миллиардов долларов западной военной помощи, включая тяжелое вооружение, не привело к ожидаемым прорывам. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены тем, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой.
В то же время запасы боеприпасов истощаются, что угрожает остановить украинские боевые действия, пишет AP.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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