https://ukraina.ru/20231201/1051636139.html

Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2"

Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2" - 01.12.2023 Украина.ру

Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2"

Народный проект "Северный поток -2" был создан с целью создать акционерное народное общество, чтобы выкупить трубу и решать её судьбу независимо от давления США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт

2023-12-01T05:10

2023-12-01T05:10

2023-12-01T05:10

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северный поток-2

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Конфликт между предпринимателями и правительством Германии сейчас выходит в завершающую стадию. Полтора года назад многие предприятия еще жили надеждой, что разум и логика восторжествуют, но пока немецкое правительство не одумалось, рассказал эксперт.Когда проект попросил поддержки немецких предпринимателей, они говорили: "Нет, мы боимся, что санкции нас потом задушат, ещё надежда есть выжить". Но на сегодняшний день немецкое бизнес-сообщество обратилось с просьбой возобновить эти переговоры, добавил экс-депутат.Поэтому этот вопрос нужно снова поднимать — чтобы владельцы той трубы, которая все еще под давлением, подписали соглашение о сотрудничестве с немецким народным фондом. После этого отговорка правительства ФРГ о том, что это якобы Россия закрыла кран, перестанет работать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html

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новости, германия, северный поток-2, труба, газ, энергетика, россия, сша, бизнес, предприниматели, переговоры, правительство