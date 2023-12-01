https://ukraina.ru/20231201/1051636139.html
Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2"
Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2" - 01.12.2023 Украина.ру
Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2"
Народный проект "Северный поток -2" был создан с целью создать акционерное народное общество, чтобы выкупить трубу и решать её судьбу независимо от давления США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
2023-12-01T05:10
2023-12-01T05:10
2023-12-01T05:10
новости
германия
северный поток-2
труба
газ
энергетика
россия
сша
бизнес
предприниматели
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Конфликт между предпринимателями и правительством Германии сейчас выходит в завершающую стадию. Полтора года назад многие предприятия еще жили надеждой, что разум и логика восторжествуют, но пока немецкое правительство не одумалось, рассказал эксперт.Когда проект попросил поддержки немецких предпринимателей, они говорили: "Нет, мы боимся, что санкции нас потом задушат, ещё надежда есть выжить". Но на сегодняшний день немецкое бизнес-сообщество обратилось с просьбой возобновить эти переговоры, добавил экс-депутат.Поэтому этот вопрос нужно снова поднимать — чтобы владельцы той трубы, которая все еще под давлением, подписали соглашение о сотрудничестве с немецким народным фондом. После этого отговорка правительства ФРГ о том, что это якобы Россия закрыла кран, перестанет работать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230920/1049558315.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, северный поток-2, труба, газ, энергетика, россия, сша, бизнес, предприниматели, переговоры, правительство
Новости, Германия, Северный поток-2, Труба, газ, энергетика, Россия, США, бизнес, предприниматели, переговоры, правительство
Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2"
Народный проект "Северный поток -2" был создан с целью создать акционерное народное общество, чтобы выкупить трубу и решать её судьбу независимо от давления США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт
Конфликт между предпринимателями и правительством Германии сейчас выходит в завершающую стадию. Полтора года назад многие предприятия еще жили надеждой, что разум и логика восторжествуют, но пока немецкое правительство не одумалось, рассказал эксперт.
"Полтора года назад я поднял инициативу — народный проект "Северный поток — 2" — с целью создать акционерное народное общество (если бы все немцы сложились по 10 евро, получилось бы 8 млрд), мы могли бы все выкупить эту трубу и решать её судьбу независимо от политического давления США", - подчеркнул Гердт.
Когда проект попросил поддержки немецких предпринимателей, они говорили: "Нет, мы боимся, что санкции нас потом задушат, ещё надежда есть выжить". Но на сегодняшний день немецкое бизнес-сообщество обратилось с просьбой возобновить эти переговоры, добавил экс-депутат.
Поэтому этот вопрос нужно снова поднимать — чтобы владельцы той трубы, которая все еще под давлением, подписали соглашение о сотрудничестве с немецким народным фондом. После этого отговорка правительства ФРГ о том, что это якобы Россия закрыла кран, перестанет работать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь