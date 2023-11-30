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Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношения

Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношения - 30.11.2023 Украина.ру

Вальдемар Гердт о том, как российские немцы восстановят российско-немецкие отношения

Экс-депутат Бундестага, глава Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт рассказал о том, как народная дипломатия может объединить Германию и Россию, а также поделился новостями о релокации европейской промышленности в РФ.

2023-11-30T04:27

2023-11-30T04:27

2023-11-30T04:27

россия

германия

промышленность

украина

майдан

северный поток-2

анналена бербок

интервью

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— Вальдемар, здравствуйте! С чем Вы снова в Москве?— Как всегда, с дружественным визитом. Мне нравится, как сказал президент России: "У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные правительства". Я представитель не правительства, а народа, который считает, что Россия и Германия должны дружить. У нас есть общие корни, политические и коммерческие связи, развития которых кто-то очень боится и мешает двум нашим народам сойтись. Свою задачу я вижу в том, чтобы противостоять таким попыткам и сближать Германию и Россию.— Как Вы пытаетесь решить эту задачу?— Сейчас для этого осталось не много инструментов. Один из них – народная дипломатия. Там, где правительства не могут договориться, народ должен брать на себя инициативу.Три года назад я присутствовал на таком молитвенном завтраке у Трампа, где собирались политики, общественные и религиозные деятели, объединённые одной целью – миротворчеством как основной идеей христианства. Я думаю, что и других религий.Сейчас такая трапеза прошла в Москве, и, на мое удивление, я увидел там своих друзей из США и Европы, которые, не побоявшись давления на родине, приехали сюда, чтобы выразить свою приверженность миротворческим идеалам.Очень понравилось выступление Дага Берли. Он сказал: "Я 50 лет уже езжу в эту страну, и она у меня вот здесь (в сердце), и вырвать ее можно только с этим органом". Это очень сильное заявление американского видного политика. Я надеюсь, что эти заявления будут чаще звучать, и это объединит наши народы и успокоит наконец-то взбесившийся мир, который галопом летит к пропасти Третьей мировой войны.— Раньше Вы рассказывали об очень интересной инициативе по релокации немецкого бизнеса в Россию. Есть ли какие-то подвижки?— Подвижки есть и очень большие. Сама ситуация подталкивает к этим подвижкам. По статистике, на конец этого года более 100 тысяч немецких предприятий малого и среднего бизнеса будут вынуждены объявить о банкротстве. Это трудолюбивые люди со своими разработками, ноу-хау, которые, попав в ситуацию, созданную продажными политиками, которые сейчас, к сожалению, руководят Германией, теряют всё, что они наработали. Эта ситуация создается искусственно, но вынуждает нас думать о решении этой проблемы.На сегодняшний день разработана упрощенная процедура трансграничного перемещения для бизнеса из-за рубежа. Мы не говорим только о немецком бизнесе, потому что очень много стран сейчас выходят на меня – Швейцария, Голландия, Австрия, другие европейские страны, которые с удовольствием бы рассмотрели предложение о перемещении своего бизнеса. Но останавливала всегда бюрократия трансграничного перемещения. На сегодняшний день мы эту проблему практически решили: первый завод сейчас пакуется и будет перемещаться в Санкт-Петербург, Москву, Омскую область и Алтайский край.— Завод по производству чего?— Бытовой химии. Это предприятие, которое работало очень долго и успешно на российский рынок, его знают потребители, но в связи с санкционной политикой Запада этот рынок пропал. Поэтому предприятие переезжает не каким-то филиалом, а переносится на 100% со всеми своими наработками, рецептами, патентами.— То есть и юридическая часть, и производственные мощности?— Да. И не только предприятие само. Я уверен, что поедут и специалисты, которые работали на нем. Если упростить бюрократические препоны при перемещении этих людей, то они с удовольствием поменяют место жительства и поедут вслед за своим рабочим местом.— Министр финансов Германии, с одной стороны, говорит, что сейчас нужны средства для модернизации страны, а с другой — предприятия уезжают. Как это сочетается?— Конфликт между предпринимателями и правительством сейчас выходит в завершающую стадию. Полтора года назад многие предприятия еще жили надеждой, что разум и логика восторжествуют, но на сегодняшний день основная масса предпринимателей Германии понимает, что правительство не одумалось.Полтора года назад я поднял инициативу — народный проект "Северный поток-2" — с целью создать акционерное народное общество (если бы все немцы сложились по 10 евро, получилось бы 8 млрд), мы могли бы все выкупить эту трубу и решать её судьбу независимо от политического давления США. Когда я просил поддержки от немецких предпринимателей, они говорили: "Нет, мы боимся, что санкции нас потом задушат, ещё надежда есть выжить". На сегодняшний день, перед поездкой сюда, ко мне обратилось бизнес-сообщество с просьбой возобновить эти переговоры. "Да, ты был прав. Нам терять уже больше нечего. Мы уже все потеряли, — сказали они. — И, если не остановить этот беспредел, мы потеряем все безвозвратно: часть уйдет в Америку, а остальная часть просто обанкротится и не сможет дальше существовать".Поэтому я сейчас этот вопрос опять буду поднимать — чтобы владельцы той трубы, которая все еще под давлением, подписали соглашение о сотрудничестве с немецким народным фондом. Тогда отговорка немецкого правительства о том, что это Путин якобы закрыл кран, перестанет работать. Но перенос европейских предприятий в Россию – это для России историческая возможность покруче, чем действия Екатерины II, которая приглашала специалистов со всего мира для поднятия экономики России. Сейчас приедут не просто специалисты, а те, кто знает Россию, кто любит Россию. Приедут не просто специалисты со своими деньгами, детьми и семьями, но и со своим бизнесом, со своими разработками. Ради объединения двух народов стоит приехать в Москву, ради этого стоит работать и, наверное, немножко рисковать тоже стоит.— Предприятия банкротятся и уходят, но одновременно германское правительство заявляет о нехватке более 3 млрд евро для оплаты безработным и увеличивает до 8 млрд помощь Украине. Неужели политикам прагматики простой не хватает?— Математики не хватает. Про прагматику и про логику вообще тяжело говорить. Если взять высказывание нашего министра иностранных дел Анналены Бербок про то, что последствия украинского кризиса затронут не только Германию и соседние страны, но и "страны, которые находятся за сотни тысяч километров", где-то далеко за Луной наверное… Понятен и уровень образования, знание математики и прочего. Нынешняя наша политика стала политикой лозунгов. Прагматиков, думающих политиков большого масштаба почти не осталось.Не знаю, на что надеются наши политики: досидеть до конца срока и уехать в США или в Чили, как это уже бывало. Я не вижу ни в одном из них внутренней перспективы остаться жить в этом государстве, которое они на глазах у всех разрушают. Ну а если мы, российские немцы, в Германии не сильно нужны, значит будем искать место, где сможем сохранить наши предприятия. Можно границы протянуть, можно правительства развести. Но мы российские и немцы одновременно, нас внутри разделить нельзя. Мы станем теми пионерами, которые будут восстанавливать российско-немецкие отношения, экономику, политику, производство и так далее.— Судя по последним опросам, правящая коалиция Германии на следующих выборах берет не больше трети. Зеленые – совсем мало. Зато подросла ХДС – до 30%, подросла АдГ – 21-22%. Возможна ли в будущем коалиция старых и новых консерваторов?— Это очень непросто. Я давно говорю моим друзьям из ХДС: "Вы бы поменяли риторику". Ведь если мы хотим спасти наше государство, не время сейчас устраивать междоусобицы. Они называют нас фашистами, антисемитами, расистами и прочими, это стало просто модным. Но это очень зря. То же самое Сара Вагенкнехт: она создает новую партию, наконец-то она поняла, что Левая партия для нее не годится…— Левая партия провозгласила самороспуск.— В парламенте после того, как Сара ушла. Но она делает ту же самую ошибку: пытаясь понравиться определенному кругу избирателей, она начинает обливать грязью возможного будущего партнера по коалиции. Я советовал бы аналитикам этой новой создающейся партии не поступать так и понять, что интересы страны должны быть выше партийных амбиций.Что касается ХДС, они слишком много вылили грязи на АдГ и им понадобиться переобуться в воздухе, если они все-таки решатся на коалицию с нами. А без нас ее создать будет очень тяжело.— В том-то и вопрос. Какая в таких условиях может быть конфигурация будущего германского правительства?— Жизнь расставит все на свои места. Многое будет зависеть от того, как сильно схлопнется наша экономика, насколько это заденет обывателя, отсюда и пойдет волна перемен. Думаю, она не будет идти сверху, потому что верхи полностью разочаровали свой собственный народ. Волна пойдет снизу. И она выразится в поддержке тех, кто стоит за суверенитет своей страны, за интересы своего народа. А недружественное Германии правительство пусть уезжает к тем, чьи интересы оно защищает. Пусть где хотят, там и живут.— О правительствах, которые защищают чужие интересы. Десятилетие Майдана: как Вы тогда видели этот процесс и поменялось ли что-то сейчас в Вашем видении и в видении немецкого общества в принципе?- В тот момент Украине были нужны некоторые реформы, но правительство Януковича с ними запоздало, что и использовали в своих интересах заокеанские господа. Стравить славян со славянами – это идеальная спецоперация, которая должна попасть в книги ЦРУ. И это получилась с помощью денег, с помощью купленных правителей новой Украины. Получилась очень грязная, страшная трагедия, которая привела к тем результатам, которые мы сейчас видим.— Немецкое общество связывает нынешний вооруженный конфликт с тем, что случилось на Майдане? Или это разводится в разные плоскости?- Нет, Майдан в нашем медиапространстве и тогда, и сейчас подается как символ свободы — Украина освобождалась от российской гегемонии. Но сегодня простой обыватель чувствует дырку в своем кармане, произошедшую, не в последнюю очередь, из-за огромных вложений в украинский конфликт, и начинает задумываться о целесообразности всего этого проекта. Год назад все считали, что Украине надо помогать, потому что она защищается от оккупантов. Сейчас же все больше и больше голосов о том, что сколько бы мы туда не отправляли, военного решения вопроса нет и не будет. Дадим еще 8 млрд, чтобы там погибло еще 100 тысяч человек?Сейчас я пытаюсь призвать к ответственности тех людей, которые стоят за этой помощью, потому что на их руках кровь. Мне говорят, что критиковать очень просто, а что-то реально сделать… Но вообще-то и сделать просто — отменить санкции, которые вредят нашей экономике, восстановить отношения с Россией и вообще все отношения с государствами расценивать с точки зрения пользы для своего народа, а не каких-то абстрактных идей. Тогда за полгода все встанет на свои места, предприятия начнут работать, люди будут получать зарплату и развиваться. Работы хватит на 10 поколений, если правильно и мудро всем распорядиться.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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россия, германия, промышленность, украина, майдан, северный поток-2, анналена бербок, интервью