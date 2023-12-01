Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре - 01.12.2023 Украина.ру
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Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре
Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре - 01.12.2023 Украина.ру
Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре
В декабре украинцы начинают готовиться к встрече Нового года. Уже сейчас украинские супермаркеты и рестораны переливаются огнями и пестрят мишурой, зазывая клиентов. Однако с наступлением холодов эти огни могут и погаснуть.
2023-12-01T06:43
2023-12-01T06:43
эксклюзив
украина
электроэнергия
новый год
зима
украинцы
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С началом календарной зимы украинцев снова ожидает, по всей видимости, дефицит электроэнергии в связи с похолоданием и даже без усиленных ударов по энергосистеме. Природные катаклизмы конца ноября показали, что энергосистема Украины работает на пределе возможностей, а помощь стран Евросоюза серьезно ограничена пропускными способностями для передачи электроэнергии, в особенности в центральную и восточную часть страны. Компания "Укрэнерго" еще 29 ноября требовала экономить электроэнергию, так как солнечные электростанции в такое время года дают мало пользы, а блоки теплоэлектростанций еще находятся в ремонте.Telegram-канал "Резидент" пишет, что сейчас стали возникать аварии на энергетических объектах, которые уже были подлатаны после прошлогодних ракетных атак. Именно они сейчас выходят из строя даже без новых ударов российских войск, не выдерживая нагрузки, которые на них ложатся.Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце ноября в Брюсселе заявил украинской стороне, что РФ накопила достаточно много ракет, чтобы "оставить Украину в темноте и холоде". Украинцам же снова рекомендуют запасаться дровами, батарейками и электрогенераторами.С 1 декабря прекращает мораторий на налоговые проверки. Об этом сообщил на днях Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Первыми под удар проверок, а значит и дополнительных взяток, должны попасть те, кто торгует подакцизными товарами, иностранные предприниматели (нерезиденты), а также финансовые и платежные учреждения.В рамках очередного усиления мобилизации до 1 декабря все украинские работодатели должны были подать списки военнообязанных в ТЦК. Такие же списки должны предоставлять образовательные учреждения, госорганы и предприятия. Следовательно, с 1 декабря официально работающие военнообязанные могут ожидать "командировку" в Авдеевку.Однако за последние полгода на многих украинских предприятиях была налажена схема теневой занятости, так как работодатели не жалеют терять оставшихся сотрудников. В украинских чатах уже сейчас предупреждают мужчин о необходимости быть предельно осторожными во время новогодних корпоративов, на которые незваными гостями могут заявиться сотрудники ТЦК.В ряде регионов для усиления мобилизации на днях подключили "Муниципальную варту", военизированные отряды националистов, состоящих на зарплате у местных властей. В Запорожье с декабря они намерены заниматься отловом пушечного мяса наряду с военкомами и полицией. Мало того, "Муниципальная варта" намерена начать с поквартирного обхода. Уже сформированы группы по районам города, которые будут совершать такой обход с 7 до 9 утра и с 17:00 до 19:00. В этот период жителям лучше не открывать никому двери.В декабре на Украине также начнут массово лишать выплат внутренних переселенцев, отказывая им даже в несчастных 2000 гр (5000 р.), на которые и прожить невозможно. Западные партнеры не спешат удовлетворить все финансовые пожелания Киева и рекомендуют урезать социальные расходы. Начинают с самых незащищенных слоев населения.С декабря, согласно постановлению Кабмина, социальные выплаты переселенцам будут выдаваться только на три месяца, чтобы "стимулировать их найти работу". Те, кто работу не сможет найти, должны зарегистрироваться в центре занятости, откуда их пошлют в так называемую "Армию восстановления" разгребать завалы и строить укрепления за минимальную зарплату.Протесты польских транспортников к декабрю вызвали рост цен на многие товары, включая бензин и автогаз. Блокирование польскими перевозчиками границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро, сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.Польские фермеры, которые выступают против наплыва дешевого зерна из Украины, решили присоединиться к блокированию границы вместе с перевозчиками. С 1 декабря и словаки намерены блокировать еще один пограничный переход - "Вишне Немецкое – Ужгород". Переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 "до дальнейшего уведомления"."Интерфакс-Украина" предупреждает, что в декабре из-за блокады подорожают в первую очередь кофе, соль, фрукты, морепродукты, а также косметические и моющие средства. Кроме того, украинские производители рискуют потерять рынки сбыта, так как невыполненные в срок обязательства по контрактам неизбежно обернутся штрафными санкциями, а это чревато банкротством украинских предприятий.Рождество Украина в этом году будет впервые праздновать на западный манер 25 декабря в рамках борьбы с каноническим православием. В связи с этим выходными будут 23,24 и 25 декабря. Состоятельные украинцы уже начали бронировать билеты и путевки на лыжные курорты Закарпатья и Прикарпатья, а "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на западную Украину.Синоптики обещают в декабре температуру чуть выше климатической нормы, но с периодическими юго-западными циклонами, которые принесут с собой метели и снежные бури. Еще одна особенность декабря – температурные качели, то есть резкие колебания температуры, из-за которых возможны густые туманы во второй половине месяца.
https://ukraina.ru/20231123/1051295244.html
https://ukraina.ru/20231116/1051066379.html
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, электроэнергия, новый год, зима, украинцы
Эксклюзив, Украина, электроэнергия, Новый год, зима, украинцы

Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре

06:43 01.12.2023
 
© AFP2023 / DIMITAR DILKOFF
- РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP2023 / DIMITAR DILKOFF
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В декабре украинцы начинают готовиться к встрече Нового года. Уже сейчас украинские супермаркеты и рестораны переливаются огнями и пестрят мишурой, зазывая клиентов. Однако с наступлением холодов эти огни могут и погаснуть.
С началом календарной зимы украинцев снова ожидает, по всей видимости, дефицит электроэнергии в связи с похолоданием и даже без усиленных ударов по энергосистеме. Природные катаклизмы конца ноября показали, что энергосистема Украины работает на пределе возможностей, а помощь стран Евросоюза серьезно ограничена пропускными способностями для передачи электроэнергии, в особенности в центральную и восточную часть страны. Компания "Укрэнерго" еще 29 ноября требовала экономить электроэнергию, так как солнечные электростанции в такое время года дают мало пользы, а блоки теплоэлектростанций еще находятся в ремонте.
Telegram-канал "Резидент" пишет, что сейчас стали возникать аварии на энергетических объектах, которые уже были подлатаны после прошлогодних ракетных атак. Именно они сейчас выходят из строя даже без новых ударов российских войск, не выдерживая нагрузки, которые на них ложатся.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце ноября в Брюсселе заявил украинской стороне, что РФ накопила достаточно много ракет, чтобы "оставить Украину в темноте и холоде". Украинцам же снова рекомендуют запасаться дровами, батарейками и электрогенераторами.
Приднепровская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 21:02
Минэнерго Украины пообещало не отключать светУкраинская энергосистема готова к холодной зиме и не планирует вводить графики отключения электроэнергии. Об этом 23 ноября заявила замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук
С 1 декабря прекращает мораторий на налоговые проверки. Об этом сообщил на днях Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Первыми под удар проверок, а значит и дополнительных взяток, должны попасть те, кто торгует подакцизными товарами, иностранные предприниматели (нерезиденты), а также финансовые и платежные учреждения.
В рамках очередного усиления мобилизации до 1 декабря все украинские работодатели должны были подать списки военнообязанных в ТЦК. Такие же списки должны предоставлять образовательные учреждения, госорганы и предприятия. Следовательно, с 1 декабря официально работающие военнообязанные могут ожидать "командировку" в Авдеевку.
Однако за последние полгода на многих украинских предприятиях была налажена схема теневой занятости, так как работодатели не жалеют терять оставшихся сотрудников. В украинских чатах уже сейчас предупреждают мужчин о необходимости быть предельно осторожными во время новогодних корпоративов, на которые незваными гостями могут заявиться сотрудники ТЦК.
В ряде регионов для усиления мобилизации на днях подключили "Муниципальную варту", военизированные отряды националистов, состоящих на зарплате у местных властей. В Запорожье с декабря они намерены заниматься отловом пушечного мяса наряду с военкомами и полицией. Мало того, "Муниципальная варта" намерена начать с поквартирного обхода. Уже сформированы группы по районам города, которые будут совершать такой обход с 7 до 9 утра и с 17:00 до 19:00. В этот период жителям лучше не открывать никому двери.
В декабре на Украине также начнут массово лишать выплат внутренних переселенцев, отказывая им даже в несчастных 2000 гр (5000 р.), на которые и прожить невозможно. Западные партнеры не спешат удовлетворить все финансовые пожелания Киева и рекомендуют урезать социальные расходы. Начинают с самых незащищенных слоев населения.
С декабря, согласно постановлению Кабмина, социальные выплаты переселенцам будут выдаваться только на три месяца, чтобы "стимулировать их найти работу". Те, кто работу не сможет найти, должны зарегистрироваться в центре занятости, откуда их пошлют в так называемую "Армию восстановления" разгребать завалы и строить укрепления за минимальную зарплату.
Протесты польских транспортников к декабрю вызвали рост цен на многие товары, включая бензин и автогаз. Блокирование польскими перевозчиками границы нанесло Украине экономический ущерб на 400 миллионов евро, сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
16 ноября, 06:45
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – SpiegelРоссия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена
Польские фермеры, которые выступают против наплыва дешевого зерна из Украины, решили присоединиться к блокированию границы вместе с перевозчиками. С 1 декабря и словаки намерены блокировать еще один пограничный переход - "Вишне Немецкое – Ужгород". Переход будет заблокирован перевозчиками с 1 декабря в 15:00 "до дальнейшего уведомления".
"Интерфакс-Украина" предупреждает, что в декабре из-за блокады подорожают в первую очередь кофе, соль, фрукты, морепродукты, а также косметические и моющие средства. Кроме того, украинские производители рискуют потерять рынки сбыта, так как невыполненные в срок обязательства по контрактам неизбежно обернутся штрафными санкциями, а это чревато банкротством украинских предприятий.
Рождество Украина в этом году будет впервые праздновать на западный манер 25 декабря в рамках борьбы с каноническим православием. В связи с этим выходными будут 23,24 и 25 декабря. Состоятельные украинцы уже начали бронировать билеты и путевки на лыжные курорты Закарпатья и Прикарпатья, а "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на западную Украину.
Синоптики обещают в декабре температуру чуть выше климатической нормы, но с периодическими юго-западными циклонами, которые принесут с собой метели и снежные бури. Еще одна особенность декабря – температурные качели, то есть резкие колебания температуры, из-за которых возможны густые туманы во второй половине месяца.
 
ЭксклюзивУкраинаэлектроэнергияНовый годзимаукраинцы
 
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Заголовок открываемого материала
06:43Дефицит электроэнергии, поквартирные облавы и метели. Что ожидает Украину в декабре
06:41Роман Насонов: Россия морально побила ВСУ, чтобы танковыми клиньями и роем дронов устроить им "Нюрнберг"
06:38Всемирный банк одобрил новый пакет финансирования социальной помощи Украине
06:22"Вторая волна": воздушную тревогу вновь объявили в Николаевской области Украины
06:18Ксавье Моро: Даже если ВСУ скопируют "линию Суровикина", у России есть бесконечный запас авиабомб
06:06ВКС начинают массово учить лётчиков применению "умных бомб" в СВО – источник
06:00Военный эксперт о том, как Украина бросает под Авдеевку бригады ВСУ, чтобы устроить там "новое Работино"
05:50"ВСУ воют": военный эксперт объяснил, как умные FPV-дроны охотятся за украинскими солдатами в блиндажах
05:41Япония из-за КНДР ввела санкции ещё против четырёх человек и четырёх организаций
05:40Военный эксперт рассказал, как российская РЭБ угомонила украинскую "Бабу-Ягу" вместе со "Старлинками"
05:30Дело не в износе стволов. Эксперт объяснил, почему на поле боя "косит" и "переклинивает" артиллерия ВСУ
05:20"На их руках кровь": немецкий эксперт о том, как Майдан стал страшной трагедией и идеальной операцией ЦРУ
05:10Труба под давлением. Вальдемар Гердт рассказал о народном проекте ФРГ по проблеме "Северного потока-2"
05:09В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины прогремели взрывы
05:00Не только спутники и шифрование. Военный эксперт раскрыл, зачем в блиндажах нужны проволочные телефоны
04:55Расчёт FPV-дрона уничтожил танк Leopard ВСУ под Работино
04:50"Волна пойдет снизу": немецкий эксперт раскрыл, какой будет конфигурация будущего правительства ФРГ
04:40Экс-депутат бундестага о том, как власти Германии разрушают свою страну, но ее восстановят русские немцы
04:25В Госдуме внесли поправку в законопроект о запрете использования телефона в школе
04:20"Ради этого стоит рисковать": Вальдемар Гердт объяснил, почему немецкие предприятия переезжают в Россию
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