https://ukraina.ru/20231130/1051633261.html

Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ

Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ - 30.11.2023 Украина.ру

Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ

Представитель Еврокомиссии не стал комментировать запрет болгарских властей на пролёт официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, сообщили 30 ноября журналисты РИА Новости

2023-11-30T16:18

2023-11-30T16:18

2023-11-30T16:18

новости

евросоюз

еврокомиссия

зарубежье

болгария

мария захарова

сергей лавров

самолет

запрет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0e87333e807082e5ccbee4e2f93f380b.jpg

Журналисты агентства обратились в Еврокомиссию с просьбой пояснить применение соответствующих санкций ЕС в отношении беспосадочного пролета фигурантов санкционных списков над территорией государств-членов ЕС.Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Мы считаем ОБСЕ очень важно организацией и платформой по вопросам безопасности… Что касается Лаврова, то он находится под санкциями ЕС, но санкции всегда имеют возможности исключений, и это как раз касается участия в многонациональных мероприятиях, каковым является министерская встреча в Скопье", - пояснил Стано.Он добавил, что встреча ОБСЕ тесно связано с конфликта на Украине, а поэтому совершенно нормально, если страна позволяет самолету пролетать над своей территорией или приземляться на своей территории для участия Лаврова персонально в такой встрече. "Это не было бы нарушением санкций", подчеркнул он.Самолёт, на котором глава МИД России Сергей Лавров в ночь на 30 ноября прибыл в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, прилетел к месту события через Грецию. Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.Захарова назвала действия Болгарии незаконными и создающими опасный мировой прецедент. "Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте", написала она. Дипломат сыронизировала, что в официальной ноте болгарского МИД ничего не было сказано о том, может ли она пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством.

https://ukraina.ru/20231130/1051624893.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, болгария, мария захарова, сергей лавров, самолет, запрет