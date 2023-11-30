Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ - 30.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231130/1051633261.html
Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ
Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ - 30.11.2023 Украина.ру
Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ
Представитель Еврокомиссии не стал комментировать запрет болгарских властей на пролёт официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, сообщили 30 ноября журналисты РИА Новости
2023-11-30T16:18
2023-11-30T16:18
новости
евросоюз
еврокомиссия
зарубежье
болгария
мария захарова
сергей лавров
самолет
запрет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0e87333e807082e5ccbee4e2f93f380b.jpg
Журналисты агентства обратились в Еврокомиссию с просьбой пояснить применение соответствующих санкций ЕС в отношении беспосадочного пролета фигурантов санкционных списков над территорией государств-членов ЕС.Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано."Мы считаем ОБСЕ очень важно организацией и платформой по вопросам безопасности… Что касается Лаврова, то он находится под санкциями ЕС, но санкции всегда имеют возможности исключений, и это как раз касается участия в многонациональных мероприятиях, каковым является министерская встреча в Скопье", - пояснил Стано.Он добавил, что встреча ОБСЕ тесно связано с конфликта на Украине, а поэтому совершенно нормально, если страна позволяет самолету пролетать над своей территорией или приземляться на своей территории для участия Лаврова персонально в такой встрече. "Это не было бы нарушением санкций", подчеркнул он.Самолёт, на котором глава МИД России Сергей Лавров в ночь на 30 ноября прибыл в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, прилетел к месту события через Грецию. Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.Захарова назвала действия Болгарии незаконными и создающими опасный мировой прецедент. "Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте", написала она. Дипломат сыронизировала, что в официальной ноте болгарского МИД ничего не было сказано о том, может ли она пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством.
https://ukraina.ru/20231130/1051624893.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2c77b5361f674fe04fa0b7723b34ca4a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евросоюз, еврокомиссия, зарубежье, болгария, мария захарова, сергей лавров, самолет, запрет
Новости, Евросоюз, Еврокомиссия, Зарубежье, Болгария, Мария Захарова, Сергей Лавров, самолет, запрет

Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ

16:18 30.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Представитель Еврокомиссии не стал комментировать запрет болгарских властей на пролёт официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, сообщили 30 ноября журналисты РИА Новости
Журналисты агентства обратились в Еврокомиссию с просьбой пояснить применение соответствующих санкций ЕС в отношении беспосадочного пролета фигурантов санкционных списков над территорией государств-членов ЕС.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
"Мы считаем ОБСЕ очень важно организацией и платформой по вопросам безопасности… Что касается Лаврова, то он находится под санкциями ЕС, но санкции всегда имеют возможности исключений, и это как раз касается участия в многонациональных мероприятиях, каковым является министерская встреча в Скопье", - пояснил Стано.
Он добавил, что встреча ОБСЕ тесно связано с конфликта на Украине, а поэтому совершенно нормально, если страна позволяет самолету пролетать над своей территорией или приземляться на своей территории для участия Лаврова персонально в такой встрече. "Это не было бы нарушением санкций", подчеркнул он.
Самолёт, на котором глава МИД России Сергей Лавров в ночь на 30 ноября прибыл в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, прилетел к месту события через Грецию.
Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.
Захарова назвала действия Болгарии незаконными и создающими опасный мировой прецедент. "Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте", написала она.
Дипломат сыронизировала, что в официальной ноте болгарского МИД ничего не было сказано о том, может ли она пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
13:18
"Абсурдная позиция": Песков обратился к руководству Болгарии по запрету пролета правительственного борта Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 ноября в общении с журналистами назвал "абсурдной и глупой" позицию Болгарии, запретившей пролет правительственного борта в Северную Македонию
 
НовостиЕвросоюзЕврокомиссияЗарубежьеБолгарияМария ЗахароваСергей Лавровсамолетзапрет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:59Дмитрий Дробницкий: Россия разгромит ВСУ и победит в еще большей войне, чтобы решить парадокс Киссинджера
16:57"Нацистов принимаем вне очереди?" Лавров пристыдил ЕС
16:40МИД России: ОБСЕ в плохом состоянии становится придатком ЕС и НАТО
16:33Обозреватель Украина.ру выступит на Совете ООН по правам человека в Женеве
16:18Представитель ЕК отказался комментировать инцидент с самолётом делегации России на ОБСЕ
16:17В Польше гражданина Украины осудили за шпионаж в пользу России
15:57ОБСЕ находится на краю пропасти, стоит ли в нее инвестировать? - Лавров
15:47Что будет, если Трамп или Байден умрут до выборов? В США строят прогнозы о том, кто их может заменить
15:35Союз перевозчиков Словакии с 1 декабря заблокирует границу с Украиной
15:34Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил в России
15:26Про кружевные трусы. Главное достижение Евромайдана: уже есть или ещё нет?
15:18Запад отверг создание общего пространства безопасности – Лавров
15:17В трех регионах Украины могут ввести карантин из-за вспышки COVID-19
15:17Российские военные сбили девять украинских дронов — МО РФ
15:16Связисты из зоны СВО поздравили ветерана со 100-летним юбилеем
15:03Перевальск: настоящая свобода после гнёта "незалежности"
14:57"Спасибо за честность": Елена Зеленская вошла в ТОП-25 влиятельных женщин мира – Financial Times
14:56Цены вырастут, доллар подорожает: Украина может пойти на крайние меры из-за проблем с деньгами
14:56Без бога в душе. СБУ обыскивает Почаевскую лавру, а под Тернополем полиция зачистила духовное училище
14:53Венгрия рассматривает провозглашение скифов своим коренным народом
Лента новостейМолния