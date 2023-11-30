https://ukraina.ru/20231130/1051609387.html

"Опасная глупость": Захарова назвала незаконным прецедентом запрет Болгарии

"Опасная глупость": Захарова назвала незаконным прецедентом запрет Болгарии - 30.11.2023 Украина.ру

"Опасная глупость": Захарова назвала незаконным прецедентом запрет Болгарии

Официальный предстатель МИД РФ Мария Захарова назвала незаконными и создающими опасный мировой прецедент действий Болгарии, которая сначала разрешила пролёт над своей территорией российского самолёта с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила из-за присутствия на его борту Захаровой. Об этом она заявила в своём телеграм-канале

2023-11-30T03:27

2023-11-30T03:27

2023-11-30T03:27

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болгария

антироссийские санкции

русофобия

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"Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте - так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было", - написала Захарова.Она напомнила, что согласно правилам воздушного сообщения, которые регулирует Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года, под территорией государства понимается "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды", а воздушное пространство в термин "территория" не входит."В связи с этим действие и без того незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролёт на воздушном судне лица, которому запрещён въезд на территорию государства. Подумали ли болгарские чиновники о том, что к тысячам натовских функционеров, находящимся в наших зеркальных стоп-листах, могут быть применены подобные меры в качестве ответных? А подумали ли они в принципе о создании опасного мирового прецедента? Думаю, нет", - подчеркнула Захарова.Самолёт, на котором глава МИД России Сергей Лавров в ночь на 30 ноября прибыл в Северную Македонию для участия в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, прилетел к месту события через Грецию. Запланированный изначально маршрут полёта через Болгарию, ранее выдавшей на это разрешение, пришлось изменить после указания болгарской стороны, что разрешение на пролёт российского самолёта не распространяется на Захарову.

https://ukraina.ru/20231130/1051608399.html

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новости, мид рф, сергей лавров, мария захарова, обсе, болгария, антироссийские санкции, русофобия