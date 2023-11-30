https://ukraina.ru/20231130/1051624355.html
"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО
"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО - 30.11.2023 Украина.ру
"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО
Это не мешает Украине стремиться к стандартам НАТО
2023-11-30T13:12
2023-11-30T13:12
2023-11-30T13:12
новости
украина
нато
владимир зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него нет ответа на вопрос, когда Украина вступит в НАТО. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его телеграм-канале 30 ноября."Как оно будет, мы точно не знаем. (...) Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но", — рассказал Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев.Президент Украины отметил, что он не знает, станет ли его страна членом альянса, но все-равно республика идет к стандартам НАТО. Власти в Киеве должны сделать все, чтобы "национальная безопасность была на высшем уровне", подчеркнул Зеленский.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну.
https://ukraina.ru/20231129/1051591144.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, владимир зеленский
"Мы хотим, но..." Зеленский не знает, вступит ли Украина в НАТО
Это не мешает Украине стремиться к стандартам НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него нет ответа на вопрос, когда Украина вступит в НАТО. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его телеграм-канале 30 ноября.
"Как оно будет, мы точно не знаем. (...) Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но", — рассказал Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев.
Президент Украины отметил, что он не знает, станет ли его страна членом альянса, но все-равно республика идет к стандартам НАТО. Власти в Киеве должны сделать все, чтобы "национальная безопасность была на высшем уровне", подчеркнул Зеленский.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО означало бы Третью мировую войну.