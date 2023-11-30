https://ukraina.ru/20231130/1051611272.html
В Винницкой области прогремели взрывы, в Хмельницкой объявили воздушную тревогу
В Винницкой области прогремели взрывы, в Хмельницкой объявили воздушную тревогу - 30.11.2023 Украина.ру
В Винницкой области прогремели взрывы, в Хмельницкой объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Хмельницкой области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:20 мск 30 ноября
2023-11-30T06:34
2023-11-30T06:34
2023-11-30T06:34
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"Шахеды" из Винницкой области курсом на ХМЕЛЬНИТЧИНУ", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Украинские СМИ также сообщают о работе ПВО и взрывах в Винницкой области.Ранее взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога объявлялась в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231130/1051597702.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, СВО
В Винницкой области прогремели взрывы, в Хмельницкой объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в Хмельницкой области Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 06:20 мск 30 ноября
"Шахеды" из Винницкой области курсом на ХМЕЛЬНИТЧИНУ", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Украинские СМИ также сообщают о работе ПВО и взрывах в Винницкой области.
Ранее взрывы прогремели в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога объявлялась в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.