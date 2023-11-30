Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph - 30.11.2023 Украина.ру
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Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph
Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph - 30.11.2023 Украина.ру
Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph
Для удовлетворения потребностей Украины, оружейные предприятия НАТО должны снабжать страну ещё минимум пару лет. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона
2023-11-30T01:23
2023-11-30T01:23
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По данным источника, глава МИДа объявил на закрытом заседании, что альянсу следует использовать экономическую мощь, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов. Уточняется, что производство большего количества техники поможет Украине "продержаться дольше России". Ранее издание Telegraph писало, что Запад проиграл России в гонке артиллерийских снарядов, а ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. СМИ признало, что ВСУ испытывают серьезную нехватку вооружения, потому как мощности западного ВПК не удовлетворяют запросы Киева.
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новости, украина, всу, сво, военная помощь, военная техника, нато, сша
Новости, Украина, ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника, НАТО, США

Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph

01:23 30.11.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Для удовлетворения потребностей Украины, оружейные предприятия НАТО должны снабжать страну ещё минимум пару лет. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона
По данным источника, глава МИДа объявил на закрытом заседании, что альянсу следует использовать экономическую мощь, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов.
"Он заявил, что союзникам следует добиваться подписания большего количества соглашений на несколько лет с участием нескольких стран, чтобы убедить производителей оружия увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины в течение по меньшей мере следующих двух лет", - говорится в сообщении газеты.
Уточняется, что производство большего количества техники поможет Украине "продержаться дольше России".
Ранее издание Telegraph писало, что Запад проиграл России в гонке артиллерийских снарядов, а ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. СМИ признало, что ВСУ испытывают серьезную нехватку вооружения, потому как мощности западного ВПК не удовлетворяют запросы Киева.
 
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Заголовок открываемого материала
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