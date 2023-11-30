https://ukraina.ru/20231130/1051608168.html

Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph

Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph - 30.11.2023 Украина.ру

Страны НАТО должны снабжать Киев оружием ещё два года – Telegraph

Для удовлетворения потребностей Украины, оружейные предприятия НАТО должны снабжать страну ещё минимум пару лет. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона

2023-11-30T01:23

2023-11-30T01:23

2023-11-30T01:23

новости

украина

всу

сво

военная помощь

военная техника

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_70f72d52c015a06494c3f04bea8143e5.jpg.webp

По данным источника, глава МИДа объявил на закрытом заседании, что альянсу следует использовать экономическую мощь, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов. Уточняется, что производство большего количества техники поможет Украине "продержаться дольше России". Ранее издание Telegraph писало, что Запад проиграл России в гонке артиллерийских снарядов, а ситуация на фронте складывается не в пользу Украины. СМИ признало, что ВСУ испытывают серьезную нехватку вооружения, потому как мощности западного ВПК не удовлетворяют запросы Киева.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, военная помощь, военная техника, нато, сша