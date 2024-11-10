https://ukraina.ru/20241110/1058777338.html

Шок и страх Зеленского. Главное на Украине на утро 10 ноября

Шок и страх Зеленского. Главное на Украине на утро 10 ноября - 10.11.2024 Украина.ру

Шок и страх Зеленского. Главное на Украине на утро 10 ноября

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, чем шокирован и чего боится Владимир Зеленский

2024-11-10T09:40

2024-11-10T09:40

2024-11-10T10:31

эксклюзив

хроники

роберт фицо

дональд трамп

владимир зеленский

украина

будапешт

сша

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574032_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_f1577bd8883adf9db6584aa70ee154db.jpg

В эфире программы "Субботние диалоги" премьер-министр Роберт Фицо рассказал о страхе и шоке Владимира Зеленского."Я собственными глазами видел президента Зеленского на пресс-конференции в Будапеште. Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел — его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл <…> Трамп и могла бы произойти остановка помощи со стороны США", — отметил Фицо.По его словам, беспокойство Зеленского связано с тем, что у него сейчас нет политического мандата, а Украина полагается на огромные финансовые займы."Новый американский президент сделал одно из сильных предвыборных обещаний о том, что он может завершить войну на Украине до 24 часов. Я приписываю этому предвыборный характер: за 24 часа это дело завершить очень сложно", — добавил Фицо.В то же время, указал он, Трамп захочет продемонстрировать результаты своей активности в этом вопросе."А сейчас вопрос. Он может прийти и сказать президенту Путину: "Господин президент, если не завершишь войну на Украине, то забросаем вас атомными бомбами"? Этого он сказать не может, так что может быть лишь другое решение. Другое решение: произойдет значительное снижение поддержки Украины со стороны США", — подытожил Фицо.Ранее, в комментарии после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, Фицо отметил, что у ЕС нет мирной стратегии."Мы помним предложение Трампа о прекращении войны на Украине в течение 24 часов. Конечно, этому предложению я приписываю предвыборный характер. Сможет ли он пойти по пути применения силы? Конечно, нет. С большой вероятностью это будет способ найти компромисс, который должен показать, что он способен решать подобные конфликты. Это также может привести к уменьшению поддержки Украины со стороны США. Ну, а затем возникает фундаментальный вопрос, который я задал вчера, но не получил ответа. У ЕС есть стратегия, что Украина должна выиграть эту войну, а Россия должна проиграть эту войну. Точно так же у ЕС есть стратегия, согласно которой мы должны поддержать Украину в военном и финансовом отношении, чтобы она была достаточно сильной для переговоров. Но вчера я очень ясно сказал, но ни одна из них не работает", - отметил Фицо.Он также сообщил, что на саммите европейские политики получили "определённую информацию относительно военной ситуации на Украине, и очевидно, что дела у Украины идут не очень хорошо"."Во-вторых, совершенно очевидно, как я уже неоднократно говорил, что санкционная система не нанесла РФ ожидаемого ущерба, что у президента Путина - рекордная поддержка, что экономика в РФ растёт, хотя и строится в первую очередь на производстве оружия. И самое главное, территориальные завоевания Российской Федерации становятся всё больше и больше. Значит, наша стратегия не работает", - подчеркнул Фицо.По его словам, Европа упустила шанс на мирное урегулирование происходящего на Украине в апреле 2022 года."Я не могу представить никого, и я абсолютно серьёзен, чтобы ЕС взял на себя всю тяжесть поддержки войны на Украине. Иногда мои коллеги обижались, когда я говорил, что иногда у меня такое ощущение, будто я сижу в военном кабинете <...>, а не в мирном проекте. Эта тема вызывает большую нервозность. Я думаю, что ЕС совершил много ошибок в 2022 году. Шанс на заключение мира был очень очевиден в апреле 2022 года, но его избежали, потому что они хотели унизить Россию посредством войны на Украине, и это просто не сработало", - отметил Фицо.Он задал вопрос, что же будет делать Европа, если США сократят помощь Украине."Итак, перед нами стоит серьёзный вопрос. Что будет делать ЕС, если США объявят о сокращении помощи, например, Украине? Я считаю, что нам следовало пойти другим путем. Если сегодня есть кто-то, кто действительно заинтересован в прекращении войны на Украине, и это новый американский президент, то у нас также есть Китай, у нас также есть Бразилия, есть китайско-бразильский план. ЕС должен был сказать, что он присоединяется к этим планам, и мы собираемся оказать давление на заключение мира, который устроил бы все участвующие стороны. Но мне кажется, что преобладает идея продолжения войны любой ценой, и я не имею к этому никакого отношения", - подчеркнул премьер-министр Словакии.Ранее, 8 ноября, после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, как предлагал Зеленскому организовать прекращение огня."В июле я ездил в Киев... не для того, чтобы убеждать украинцев что-то делать. Я сказал президенту Украины: время не на вашей стороне и я готов помочь вам устроить прекращение огня, а позже приемлемый мир. Но я был отвергнут", - отметил Орбан на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште.По его словам, Зеленский сказал, что это не его позиция, "его позиция заключается в том что время на его стороне"."Я сказал: "Спасибо, президент, большего я сделать не могу"", - рассказал Орбан.Премьер-министр Венгрии рассказал, что затем продолжил "создавать как можно более широкий международный климат, который настраивал бы на мир" и убеждал, что рано или поздно придётся прекратить огонь и начать мирные переговоры и возобновить диалог."Вот, что я сделал. Я бы никогда не осмелился сказать, что надо делать украинцам. Их страна, их будущее, их жизнь", - подытожил Орбан.Позднее, 9 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что план Трампа по прекращению конфликта на Украине готовится и в скором времени могут назвать даты прекращения огня и гарантии безопасности для Украины."Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", — заявил он в комментарии "Польскому радио".Он отметил, что решения по Украине должны приниматься не только с участием Киева, но и ЕС.О том, как на Украине оценивают происходящее на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241109/1058773488.html

https://ukraina.ru/20241109/1058768091.html

украина

будапешт

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, роберт фицо, дональд трамп, владимир зеленский, украина, будапешт, сша, ес