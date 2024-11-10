Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа - 10.11.2024 Украина.ру
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Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа
Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа - 10.11.2024 Украина.ру
Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа
В команде избранного президентом США Дональда Трампа проявили смелость, признав Крым российским как реальность. Об этом РИА "Новости" заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
2024-11-10T11:05
2024-11-10T11:05
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"Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт", — констатировал Смирнов.Накануне, 9 ноября советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон ожидает от Киева реалистичного видения мира. По мнению советника партии, от которой выдвигался Трамп и его выборного штаба, Зеленский проявит несерьёзность, если будет снова поднимать вопрос возврата Крыма под украинскую юрисдикцию.До этого в прессе США появились сообщения (со ссылкой на анонимов) о плане команды Трампа по урегулированию украинской проблемы. По информации ряда изданий, идея возвращающегося в Белый дом политика близка к сценарию прекращения Корейской войны.Также на эту тему: Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о КрымеРанее в новостях: В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
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новости, крым, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, сво, дипломатия, чей крым, россия, урегулирование
Новости, Крым, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Республиканская партия, СВО, дипломатия, Чей Крым, Россия, урегулирование

Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа

11:05 10.11.2024
 
Крым. Дом Зеленского
Крым. Дом Зеленского
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В команде избранного президентом США Дональда Трампа проявили смелость, признав Крым российским как реальность. Об этом РИА "Новости" заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
"Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт", — констатировал Смирнов.
Накануне, 9 ноября советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон ожидает от Киева реалистичного видения мира. По мнению советника партии, от которой выдвигался Трамп и его выборного штаба, Зеленский проявит несерьёзность, если будет снова поднимать вопрос возврата Крыма под украинскую юрисдикцию.
До этого в прессе США появились сообщения (со ссылкой на анонимов) о плане команды Трампа по урегулированию украинской проблемы. По информации ряда изданий, идея возвращающегося в Белый дом политика близка к сценарию прекращения Корейской войны.
Также на эту тему: Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме
Ранее в новостях: В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины
 
НовостиКрымСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийРеспубликанская партияСВОдипломатияЧей КрымРоссияурегулирование
 
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11:47Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши
11:05Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа
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