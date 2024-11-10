https://ukraina.ru/20241110/1058778334.html

Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа

Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа - 10.11.2024 Украина.ру

Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа

В команде избранного президентом США Дональда Трампа проявили смелость, признав Крым российским как реальность. Об этом РИА "Новости" заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов

2024-11-10T11:05

2024-11-10T11:05

2024-11-10T11:05

новости

крым

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

республиканская партия

сво

дипломатия

чей крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045101527_0:34:560:349_1920x0_80_0_0_646d2d053ef147d77b262667dd2f1615.jpg

"Хотелки Зеленского никогда не имели под собой реальной основы. У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт", — констатировал Смирнов.Накануне, 9 ноября советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца заявил, что Вашингтон ожидает от Киева реалистичного видения мира. По мнению советника партии, от которой выдвигался Трамп и его выборного штаба, Зеленский проявит несерьёзность, если будет снова поднимать вопрос возврата Крыма под украинскую юрисдикцию.До этого в прессе США появились сообщения (со ссылкой на анонимов) о плане команды Трампа по урегулированию украинской проблемы. По информации ряда изданий, идея возвращающегося в Белый дом политика близка к сценарию прекращения Корейской войны.Также на эту тему: Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о КрымеРанее в новостях: В Крыму допустили, что Трамп навяжет России "корейский сценарий" для Украины

крым

сша

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, сво, дипломатия, чей крым, россия, урегулирование