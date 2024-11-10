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Собянин: сбито 25 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
Собянин: сбито 25 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву - 10.11.2024 Украина.ру
Собянин: сбито 25 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
ПВО Минобороны сбиты ещё 13 беспилотников, летевших в Москву. Об этом 10 ноября сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин
2024-11-10T09:42
2024-11-10T09:42
2024-11-10T09:42
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Ранее воскресным утром 10 ноября Собянин сообщил в своём телеграм-канале об отражении атак 12 беспилотников, летевших на Москву. Они были сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.После этого Собянин опубликовал ещё два сообщения. В обоих речь шал о пяти сбитых беспилотниках в городских округах Раменское и Домодедово.Затем, в десятом часу 10 ноября Собянин сообщил о ещё трёх сбитых БПЛА, летевших в сторону российской столицы."Ещё три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - проинформировал столичный градоначальник.Ранее в новостях: Сбиты 12 беспилотников, летевших на Москву – Собянин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, домодедово, сергей собянин, минобороны рф, пво, бпла, беспилотники
Новости, Москва, Домодедово, Сергей Собянин, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, беспилотники
Собянин: сбито 25 БПЛА, пытавшихся атаковать Москву
ПВО Минобороны сбиты ещё 13 беспилотников, летевших в Москву. Об этом 10 ноября сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин
Ранее воскресным утром 10 ноября Собянин сообщил в своём телеграм-канале об отражении атак 12 беспилотников, летевших на Москву. Они были сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
После этого Собянин опубликовал ещё два сообщения. В обоих речь шал о пяти сбитых беспилотниках в городских округах Раменское и Домодедово.
Затем, в десятом часу 10 ноября Собянин сообщил о ещё трёх сбитых БПЛА, летевших в сторону российской столицы.
"Ещё три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - проинформировал столичный градоначальник.