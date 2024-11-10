Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши - 10.11.2024 Украина.ру
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Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши
Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши - 10.11.2024 Украина.ру
Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши
Прекращение огня на Украине может быть объявлено вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2024-11-10T11:47
2024-11-10T11:47
новости
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дональд трамп
джо байден
камала харрис
ес
республиканская партия
урегулирование
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Выступая перед журналистами, глава правительства Польши прокомментировал перспективы прекращения боевых действий в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). По мнению Туска, прекращение огня возможно в начале 2025 года – после того, как состоится инаугурация избранного президентом США Дональда Трампа."Когда он вступит в должность, можно ждать предложения о потенциальной приостановке огня", — сказал глава правительства Польши.Такие предложения, по словам Туска, команда Трампа объявит очень скоро. Польский политик также заметил, что сам план ещё не готов.Туск сообщил, что в плане возвращающегося в Белый дом Трампа будут решения, предусматривающие меньшее вмешательство США в украинские проблемы. При этом, отметил польский политик, украинский вопрос должен решаться с участием Евросоюза.Нынешний президент США Джозеф Байден не комментирует планы своего сменщика от конкурирующей Республиканской партии. Демпартия признала поражение Камалы Харрис - вице-президента и протеже Байдена на президентских выборах. Она также критиковала трампистов за популизм, в том числе и в украинском вопросе.США являются главным донором военной помощи для Киева. По мнению экспертов, реально предоставленная помощь Вашингтона намного меньше заявленной. Владимир Зеленский 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил, что правительство США предоставило лишь 10% от объёма военной помощи, одобренной Конгрессом для нужд Украины.Польша является одним из крупнейших поставщиков оружия, боеприпасов и другой военной помощи Киеву. Польша также является крупнейшим логистическим хабом военных поставок на Украину. На долю Польши пришлось наибольшее количество украинских беженцев с начала СВО.Также на эту тему: Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме
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Новости
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Украина.ру
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новости, польша, сша, украина, дональд трамп, джо байден, камала харрис, ес, республиканская партия, урегулирование, сво, боевые действия, перемирие
Новости, Польша, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, ЕС, Республиканская партия, урегулирование, СВО, боевые действия, перемирие

Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши

11:47 10.11.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP / Virginia Mayo
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Прекращение огня на Украине может быть объявлено вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Выступая перед журналистами, глава правительства Польши прокомментировал перспективы прекращения боевых действий в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). По мнению Туска, прекращение огня возможно в начале 2025 года – после того, как состоится инаугурация избранного президентом США Дональда Трампа.
"Когда он вступит в должность, можно ждать предложения о потенциальной приостановке огня", — сказал глава правительства Польши.
Такие предложения, по словам Туска, команда Трампа объявит очень скоро. Польский политик также заметил, что сам план ещё не готов.
Туск сообщил, что в плане возвращающегося в Белый дом Трампа будут решения, предусматривающие меньшее вмешательство США в украинские проблемы. При этом, отметил польский политик, украинский вопрос должен решаться с участием Евросоюза.
Нынешний президент США Джозеф Байден не комментирует планы своего сменщика от конкурирующей Республиканской партии. Демпартия признала поражение Камалы Харрис - вице-президента и протеже Байдена на президентских выборах. Она также критиковала трампистов за популизм, в том числе и в украинском вопросе.
США являются главным донором военной помощи для Киева. По мнению экспертов, реально предоставленная помощь Вашингтона намного меньше заявленной. Владимир Зеленский 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил, что правительство США предоставило лишь 10% от объёма военной помощи, одобренной Конгрессом для нужд Украины.
Польша является одним из крупнейших поставщиков оружия, боеприпасов и другой военной помощи Киеву. Польша также является крупнейшим логистическим хабом военных поставок на Украину. На долю Польши пришлось наибольшее количество украинских беженцев с начала СВО.
Также на эту тему: Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме
 
НовостиПольшаСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисЕСРеспубликанская партияурегулированиеСВОбоевые действияперемирие
 
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Заголовок открываемого материала
11:47Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши
11:05Крымская межнациональная миссия отметила смелость советника Трампа
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