Трамп предложит план перемирия на Украине в начале 2025 года – правительство Польши
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Прекращение огня на Украине может быть объявлено вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
Выступая перед журналистами, глава правительства Польши прокомментировал перспективы прекращения боевых действий в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины (СВО). По мнению Туска, прекращение огня возможно в начале 2025 года – после того, как состоится инаугурация избранного президентом США Дональда Трампа.
"Когда он вступит в должность, можно ждать предложения о потенциальной приостановке огня", — сказал глава правительства Польши.
Такие предложения, по словам Туска, команда Трампа объявит очень скоро. Польский политик также заметил, что сам план ещё не готов.
Туск сообщил, что в плане возвращающегося в Белый дом Трампа будут решения, предусматривающие меньшее вмешательство США в украинские проблемы. При этом, отметил польский политик, украинский вопрос должен решаться с участием Евросоюза.
Нынешний президент США Джозеф Байден не комментирует планы своего сменщика от конкурирующей Республиканской партии. Демпартия признала поражение Камалы Харрис - вице-президента и протеже Байдена на президентских выборах. Она также критиковала трампистов за популизм, в том числе и в украинском вопросе.
США являются главным донором военной помощи для Киева. По мнению экспертов, реально предоставленная помощь Вашингтона намного меньше заявленной. Владимир Зеленский 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил, что правительство США предоставило лишь 10% от объёма военной помощи, одобренной Конгрессом для нужд Украины.
Польша является одним из крупнейших поставщиков оружия, боеприпасов и другой военной помощи Киеву. Польша также является крупнейшим логистическим хабом военных поставок на Украину. На долю Польши пришлось наибольшее количество украинских беженцев с начала СВО.
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