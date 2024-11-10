https://ukraina.ru/20241110/1058663192.html

Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый

Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый - 10.11.2024 Украина.ру

Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый

Если представить сегодняшнюю диспозицию без Курской области, то ясно, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие”

2024-11-10T05:00

2024-11-10T05:00

2024-11-10T05:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый.По его словам, Украина будет делать ставку на дальнобойные удары, в том числе и на Курское направление. Эксперт напомнил, что многие пишут, якобы противник не может вывести оттуда войска, потому что это вызовет панику внутри Украины и потому что они попадут под удары российских войск.“Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского — воевать на "старой" российской территории.Если мы представим сегодняшнюю диспозицию без Курской области, мы поймем, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", — аргументировал свою точку зрения Скоробогатый.Он резюмировал, что сейчас все сводится к продолжению эскалации.Ранее, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииПозже Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.Более подробно о реакции Зеленского на, что его "план" вскрылся — в статье Виктории Титовой Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?Подробнее о сравнение ядерного потенциала России и Украины — в материале "Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ

https://ukraina.ru/20241106/1050727803.html

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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали