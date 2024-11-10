Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый - 10.11.2024 Украина.ру
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Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый
Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый - 10.11.2024 Украина.ру
Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый
Если представить сегодняшнюю диспозицию без Курской области, то ясно, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие”
2024-11-10T05:00
2024-11-10T05:00
новости
украина
россия
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый.По его словам, Украина будет делать ставку на дальнобойные удары, в том числе и на Курское направление. Эксперт напомнил, что многие пишут, якобы противник не может вывести оттуда войска, потому что это вызовет панику внутри Украины и потому что они попадут под удары российских войск.“Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского — воевать на "старой" российской территории.Если мы представим сегодняшнюю диспозицию без Курской области, мы поймем, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", — аргументировал свою точку зрения Скоробогатый.Он резюмировал, что сейчас все сводится к продолжению эскалации.Ранее, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииПозже Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.Более подробно о реакции Зеленского на, что его "план" вскрылся — в статье Виктории Титовой Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?Подробнее о сравнение ядерного потенциала России и Украины — в материале "Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты РоссииПолный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, детали

Чем хуже у Украины дела на фронте, тем ближе ядерная эскалация — Скоробогатый

05:00 10.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если представить сегодняшнюю диспозицию без Курской области, то ясно, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель главного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый.
“Если раньше мы просто могли слегка пугать друг друга, то сейчас, учитывая катастрофические факторы для украинской обороны, никто на Западе не будет открыто выступать за передачу Украине серьезных вооружений. Даже если Киеву передадут "Томагавки", их будет ограниченное количество, которое на фронт не окажет никакого воздействия”, — поделился своими мыслями Скоробогатый.
По его словам, Украина будет делать ставку на дальнобойные удары, в том числе и на Курское направление. Эксперт напомнил, что многие пишут, якобы противник не может вывести оттуда войска, потому что это вызовет панику внутри Украины и потому что они попадут под удары российских войск.
“Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского — воевать на "старой" российской территории.
Если мы представим сегодняшнюю диспозицию без Курской области, мы поймем, что украинская карта совсем слаба. Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", — аргументировал свою точку зрения Скоробогатый.
Он резюмировал, что сейчас все сводится к продолжению эскалации.
Ранее, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".
Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
Освобождение Киева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 08:10История
Пять мифов о взятии КиеваНикто другой, кроме Красной армии, Киев бы не освободил. Поэтому ее победа 6 ноября 1943 года, имевшая, как выражались классики, "огромное военно-политическое значение", до сих пор мучает тех, за кем никаких побед не наблюдается. Постоянно повторяя один и тот же набор мифов, они пытаются приуменьшить масштаб события. Но мифы эти легко рассыпаются
Позже Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.
Более подробно о реакции Зеленского на, что его "план" вскрылся — в статье Виктории Титовой Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
Подробнее о сравнение ядерного потенциала России и Украины — в материале "Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России
Полный текст интервью — Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныдетали
 
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