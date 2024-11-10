Захарова: под давлением США хрустнула воля европейских стран, и они начали вредить сами себе
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Европа себе же во вред начала вводить санкции против России. А Москва ответила — и Западу больно сделала, и себя не обделила
Об этом в рамках пресс-подхода на Валдайском форуме изданию Украина.ру рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отвечая на вопрос, насколько Россия заинтересована в снятии с нее западных санкций и при каких условиях это может произойти, Захарова отметила, что сотрудничество, которое устроил бы Россию, должно быть взаимоуважительное, взаимовыгодное, основанное на понятных законах и на понятных правовых нормах.
По ее словам, именно такие предложения в данном формате были сделаны в частности и западным странам.
"Под давлением Соединенных Штатов Америки хрустнула эта самая воля западноевропейских государств, и они себе же во вред начали против нас вводить санкции. Соответственно, мы начали отвечать. И отвечать себе в пользу — не бездумно, чтобы просто сделать им больно, но отвечать так, чтобы они почувствовали, с одной стороны, а с другой, чтобы это было выгодно нам", — прокомментировала Захарова.
Она также добавила, что Россия видела выгоду в двусторонних связях экономических, и делала все, чтобы реализовать это.
"Но коль там эта дверь скоро будет закрыта, причем захлопнута, а может быть даже и забита, так сказать, американскими гвоздями, ну уж мы себя не обидим", — подвела итог Захарова.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев подчеркнул, что санкции в любом случае вредят рынку, они вредят нормальным экономическим отношениям. Эксперт напомнил, что у России были вполне разветвленные конструктивные экономические отношения с Евросоюзом.
“Сейчас это практически уничтожено или добивается санкциями. Конечно, Россия многое сделала для того, чтобы компенсировать эти выбывающие компоненты сотрудничества. Просто нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву будут приноситься фундаментальные и ключевые интересы Российской Федерации”, — поделился мыслями Тимофеев.
Эксперт заметил, что даже когда достигаются какие-то политические договоренности, почти никогда это не ведет к устойчивой отмене ограничений.
“Поэтому я бы исходил из такого, скорее, реалистического сценария, не смотрел бы на перспективу отмены санкций сквозь розовые очки и исходил бы из того, что это надолго, на десятилетия”, — считает Тимофеев.
Он также ответил на вопрос, касаемо замороженных на Западе активов граждан России:
“В обозримой перспективе Россия вернуть их не сможет”.
Подробнее об этом — в интервью Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России
Полный текст комментария — Мария Захарова о западных санкциях: Коль скоро эта дверь закрыта, мы себя не обидим