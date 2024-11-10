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Сбиты 12 беспилотников, летевших на Москву – Собянин

Сбиты 12 беспилотников, летевших на Москву – Собянин - 10.11.2024 Украина.ру

Сбиты 12 беспилотников, летевших на Москву – Собянин

Силами ПВО Минобороны России сбиты 12 беспилотников, летевших на Москву. Об этом 10 ноября сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин

2024-11-10T09:28

2024-11-10T09:28

2024-11-10T09:28

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Утром воскресенья 10 ноября Собянин сообщил в своём телеграм-канале об отражении атаки двух беспилотников, летевших на Москву. Они были сбиты силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе. На месте падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.Затем Собянин сообщил, что в Раменском городском округе сбиты ещё два летевших на Москву беспилотника. Там также работают специалисты экстренных служб.Таким образом, из трёх опубликованных столичным градоначальником сообщений следует, что сбито 12 беспилотных летательных аппаратов. При этом нет официальных данных о человеческих жертвах и разрушениях.Минобороны России по состоянию на утро 10 ноября (08:21) опубликовало сведения об уничтожении украинских БПЛА самолётного типа над территориями российских регионов."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области", - сказано в публикации российского министерства.Ранее на эту тему: Бундесвер рассказал, с кем и как снабжает Украину дронами Также на эту тему: Киев не может сбивать российские дроны без ИИ — украинский разработчик

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