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Западная Украина за минувшую неделю: Новые губернаторы и очередное обещание авиарейсов из Львова

Западная Украина за минувшую неделю: Новые губернаторы и очередное обещание авиарейсов из Львова - 10.11.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Новые губернаторы и очередное обещание авиарейсов из Львова

Причиной кадровых изменений в регионе называют попытки Виктора Микиты, которому удалось взять под контроль Киева контрабандные потоки в Закарпатье и распространить опыт на другие пограничные области.

2024-11-10T08:50

2024-11-10T08:50

2024-11-10T08:50

эксклюзив

украина

киев

львов

андрей билецкий

владимир зеленский

дмитрий кулеба

сбу

кабинет министров

офис президента

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В Волынской и Закарпатской областях – новые губернаторыПод занавес минувшей недели произошла замена губернатора Волынской области и назначение полноценного начальника Закарпатской областной военной администрации (ОВА). Следует отметить, что, в отличие от большинства предыдущих случаев, согласование кандидатур на заседании правительства и подписание указа президента о назначении состоялось в один день.Итак, утром 7 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Погуляйко с должности начальника Волынской ОВА и назначения на этот пост Ивана Рудницкого. Также была согласована кандидатура Мирослава Билецкого на должность начальника Закарпатской ОВА. Вечером того же дня на сайте президента Украины появились соответствующие указы об увольнении и назначении – хотя, как правило, между решениями правительства и главы государства проходит несколько дней, а то и недель.Назначение Мирослава Билецкого, с сентября 2024 исполняющего обязанности начальника Закарпатской ОВА, было предсказуемым. На предыдущей неделе, когда Владимир Зеленский на пути из Европы в Киев неожиданно появился в Ужгороде, его неотступно сопровождал Билецкий – вместе со своим предшественником Виктором Микитой, отвечающим ныне за региональную политику в Офисе президента. Собственно уже тогда приглашенные на встречу главы районов и общин были уверены, что им представят Билецкого как нового губернатора Закарпатья. Как оказалось, они почти угадали.Мирослав Билецкий родился в 1976 году в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области. Окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация – инженер-механик. Депутат Закарпатского областного совета от партии "Родное Закарпатье", представляющей интересы местных кланов, враждующих с Виктором Балогой. На местных выборах 2020 года он набрал рекордное среди всех избранных депутатов количество голосов избирателей: 6668, что составило 115% квоты.С февраля 2021 года Белецкий занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА (ныне – начальника ОВА). Он неоднократно был исполняющим обязанности губернатора Закарпатья в период согласования в Киеве новых глав пограничного края, и вот, наконец, сам занял этот пост.Местные комментаторы не ожидают особых кадровых изменений в Закарпатской области с назначением Мирослава Билецкого, поскольку он поддерживает хорошие отношения со всеми группами влияния. Однако даже при желании нового губернатора пристроить своих людей ему будет трудно это сделать, ведь значительная часть рычагов управления краем до сих пор находится в руках Виктора Микиты – который, напомню, также является действующим генералом СБУ.Собственно, об этом теперь будут хорошо знать на Волыни, губернатором которой с подачи Микиты назначен его коллега по спецслужбе Иван Рудницкий, который до этого возглавлял УСБУ в Волынской области. Кстати, его предшественник, выходец из Донбасса Юрий Погуляйко, представляет конкурирующую структуру – МВД, в рядах которой он служил до перехода в чиновники.Иван Рудницкий родился в 1978 году в городе Дрогобыч Львовской области. В 2008 году, работая во Львовском УСБУ, был награжден почётной грамотой Кабинета Министров Украины за борьбу с контрабандой. В 2014-2015 годах работал заместителем начальника УСБУ в Закарпатской области, где познакомился с Виктором Микитой. Рудницкий был начальником Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Закарпатье, в 2015-2018 годах занимал аналогичную должность во Львовской области.С 2019 Рудницкий был начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, с июля 2022 года возглавлял управление СБУ в Полтавской области. В мае 2024 года он был назначен руководителем СБУ Волыни, и вот теперь он стал губернатором края. Зная отношение волыняков к галичанам, работать Рудницкому будет даже труднее, чем донбасцу Погуляйко.Волынские комментаторы уверены, что поводом для увольнения Погуляйко стал арест в сентябре этого года его заместительницы Марии Якимчук, обвиняемой в организации схемы выезда за границу мужчин мобилизационного возраста под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов.Однако настоящей причиной кадровых изменений называют попытки Виктора Микиты, которому удалось поставить под контроль Киева контрабандные потоки в Закарпатье, распространить наработанный опыт на другие приграничные области. Если это так, то следует ожидать новых губернаторов в Черновицкой и Львовской областях. Тем более, что губернатору Львовщины Максиму Козицкому давно прочат руководящий пост в "Нафтогазе Украины".Львову в очередной раз пообещали возобновление авиасообщенияСам же Максим Козицкий в ожидании кадровых изменений пытается быть чрезвычайно осторожным в действиях и заявлениях. В частности, глава Львовской ОВА никоим образом не отреагировал на очередные обещания возобновить работу аэропорта во Львове.Полёты в одном из украинских аэропортов – "Львов" или "Борисполь" – возобновятся до конца января 2025 года, заявил 7 ноября старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме в Киеве. "Думаю, если нам повезет, то в январе у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать", – сказал Эллисон.По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", но Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь", поскольку опасается, что если первым заработает "Львов", то "Борисполь" до завершения действия военного положения запустить уже не удастся."Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус – "Львов". Семь минут полета от Польши. Я продолжаю говорить, что Львов намного безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", – сказал старший партнер компании Marsh McLennan.Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 будут нуждаться в страховке "минимум на три четверти миллиарда долларов" (эксперт не уточнил, речь идет о полете в аэропорт "Львов" или "Борисполь"). По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будет приниматься в Офисе президента, оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны и общей ситуации с безопасностью.Совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с АСКОТ на Украине реализована программа страхования судов UNITY, благодаря которой суда работают в "морском коридоре" из черноморских портов. Однако общий объем покрытия по программе составляет 50 миллионов долларов – то есть в 15 раз меньше, чем нужно для страхования одного самолета для полета в украинский аэропорт.Бывший и. о. министра транспорта и связи Украины, а ныне эксперт по вопросам транспорта Василий Шевченко рассказал журналистам, что в начале ноября без публичной трансляции была представлена ​​дорожная карта открытия воздушного пространства в Украине. В её разработке, кроме Министерства развития общин, приняли участие Госавиаслужба, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения (Украэрорух), руководители аэропортов "Львов" и "Борисполь", Командование Воздушных Сил и посольство США в Украине, которое было со-организатором мероприятия в Польше.Первые рейсы могут осуществить украинские компании SkyUp и Windrose Airlines, которой были переданы самолеты компании "Международные авиалинии Украины" (её связывают с олигархом Игорем Коломойским), а также Air Baltic и Wizz Air. полетов. Кроме того, руководство Ryanair ранее выражало амбиции стать лидером на украинском рынке после возобновления полетов. Гендиректор компании приезжал в Киев и говорил: если полеты разрешат, то Ryanair станет №1 на Украине.Василий Шевченко отметил: то, что непосредственные распорядители средств рассматривают возможность возобновления полетов из Украины, – важная новость. Кроме того, присутствие на мероприяти в Польше представителя командования Воздушных Сил в лице заместителя командующего авиацией "Центр" Олега Захарчука – это позитив, так как ранее военные жёстко отрицали возможность возобновления гражданских полетов.Следует отметить, что сейчас идет подготовка к возобновлению работы только одного украинского аэропорта – "Ужгород", однако в специфическом формате. Его передали Министерству внутренних дел, и здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты. При этом Василий Шевченко уверен, что даже в случае возобновления деятельности аэропорта в Ужгороде пассажирских рейсов он принимать не будет."Ужгородский аэропорт вообще не будут рассматривать, ведь он совершенно не подходит. У него очень короткая взлетно-посадочная полоса (только 2000 м, поэтому разгон и набор высоты воздушных судов происходит над территорией соседней Словакии), он не может принимать самолеты Boeing-737 и Airbus и не имеет необходимого навигационного обеспечения. Кроме того, чтобы сделать его полноценным, нужно снести жилые дома", – заявил эксперт.Поскольку заявление Криспина Эллисона – далеко не первое обещание возобновить авиасообщение из аэропорта "Львов", в самом Львове к нему отнеслись скептически. Комментаторы в социальных сетях напомнили, что в прошлом году тогда ещё министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что при наличии истребителей F-16 были бы шансы открыть аэропорт во Львове. Летом этого года Украина получила несколько истребителей, однако Кулеба о своих прогнозах не упоминал, а сейчас он в отставке, причем находится не в Киеве, а в Вашингтоне.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, украина, киев, львов, андрей билецкий, владимир зеленский, дмитрий кулеба, сбу, кабинет министров, офис президента