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Атака на Москву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 ноября

Атака на Москву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 ноября - 10.11.2024 Украина.ру

Атака на Москву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 ноября

Украинские беспилотники атаковали столицу России. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-10T13:00

2024-11-10T13:00

2024-11-10T13:00

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Первое сообщение об атаковавших столицу РФ дронах мэр Москвы Сергей Собянин разместил у себя в телеграм-канале в 08:37."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.Спустя 6 минут он сообщил о ещё двух сбитых в Раменском районе беспилотниках.Однако на этом налёт украинских БПЛА на Москву не прекратился."Ещё восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - писал Собянин в 08:59.Спустя 11 минут он рассказал, что сбито ещё пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово.В 09:22 Собянин сообщил о том, что сбито ещё пять украинских дронов."При отражении атаки вражеских беспилотников сбито ещё пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву", - отмечал он.Через 13 минут мэр Москвы сообщил, что сбито ещё три летевших на столицу России беспилотника — в городских округах Раменское и Коломна.Позднее, 09:55 Собянин рассказал о новых сбитых беспилотниках и подвёл итог украинской атаки на это время."Сбито ещё семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", - сообщил мэр российской столицы.В 10:01 губернатор Московской области Андрей Воробьёв описал последствия украинской атаки."Произошла массированная атака беспилотниками. Сейчас сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово. ПВО продолжает работать — будем информировать. В Раменском после падения беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь. Оперативные службы и глава работают на месте", - указал Воробьёв.РИА Новости опубликовало видео полёта одного из беспилотников.Кроме того, с 08:03 в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, а с 09:45 и в аэропорту Шереметьево ввели план "Ковёр". Аэропорт Внуково продолжил работать штатно.Позднее, около 11:00 во всех аэропортах были сняты ограничения на работу.Налёт украинских беспилотников на российскую столицу расценили как провокацию."Атака "птичек" на Москву, организованная на фоне миротворческих заявлений команды Трампа, свидетельствует лишь о том, что все мы и так знали: любые мирные инициативы будут саботированы Киевом. Любой ценой. И почему же люди, которым примерно тысячу раз предлагали решить вопрос миром, "внезапно" мира не хотят?", - отметил журналист издания Украина.ру Игорь Гомольский.Журналист Александр Анучкин обратил внимание на ряд особенностей украинских дронов."Летевшие сегодня на Москву дроны, судя по всему, не управлялись операторами. Просто шли на координаты. Понятно, что это не баллистическая ракета, поэтому точность прилёта не просто условная, она в принципе никакая. Я не большой специалист в БЛА, но просто по картинке видно: взрывчатки такая птичка может поднять вполне нормально. Выходит, что летели просто убивать. Не по целям, не для нейтрализации военных объектов, а просто убивать спящих ранним воскресным утром. Мне кажется, что вот об этом надо рассказывать очень громко, простыми и доходчивыми словами. Чтобы не оставалось иллюзий. И спасибо нашим силам ПВО. От меня - жителя Подмосковья — отдельно", - подчеркнул он.При этом наносили удары ВСУ и по приграничным регионам России.Обстрелы и налётыУтром 10 ноября, ещё до атаки на Москву, Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА: 17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области", - отмечалось в телеграм-канале публикации министерства обороны.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 8 ударов по этому региону России.Все 8 обстрелов ВСУ совершили на горловском направлении, выпустив 24 различных боеприпаса.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 19 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Горностаевка — 3; Алёшки — 4; Днепряны — 3; Новая Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 11 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.Также по информации администраций Великолепетихского и Горностаевского муниципальных округов, за минувшие сутки ВСУ нанесли по 14 ударов по этим округам.Утром 10 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Беловское, Нижний Ольшанец, Устинка и Щетиновка подверглись одному обстрелу с помощью 12 боеприпасов и атакам 3 беспилотников, из которых 2 сбиты системой ПВО. В селе Устинка дрон-камикадзе нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки ранена женщина. Пострадавшая с осколочными ранениями обеих ног госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по сёлам Грузское и Цаповка, хутору Казачье-Рудченское выпущены 3 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО, и 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. В селе Цаповка был ранен боец самообороны. После оказания медицинской помощи он будет проходить лечение амбулаторно, отметил губернатор.В Валуйском муниципальном округе на въезде в село Старый Хутор легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. Его супруга в тяжёлом состоянии госпитализирована в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство полностью сгорело."В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Новое, Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и сброшены 9 снарядов с беспилотников. В селе Новое ранены три мирных жителя. Один пострадавший госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Двое были отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 2 частных дома, 4 автомобиля, ГАЗель и одна единица сельхозтехники", - писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущены 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника, один из которых сбит. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущены 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 7 беспилотников, один из которых сбит. Повреждены коммерческий объект и легковой автомобиль."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хуторам Балки и Мухин выпущены 5 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 12 беспилотников, из которых 5 были сбиты. За прошедший день повреждены многоквартирный и четыре частных дома, линия электропередачи, а также склад и оборудование в трёх зданиях одного из предприятий. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, получившая ранение в результате прилёта боеприпаса в городе Шебекино ночью 9 ноября. Врачи диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму. Для дальнейшего лечения её перевели в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщал губернатор.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о ликвидации возгорания в результате атаки украинских беспилотников на регион.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Все устали от этих трансгендеров. Украинские эксперты и политики о том, почему элита теперь кусает локти".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, москва, россия, украина, сергей собянин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, минобороны, внуково