Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме - 10.11.2024 Украина.ру
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Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме
Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме - 10.11.2024 Украина.ру
Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме
Сделавший резонансное заявление о перспективах украинской проблемы советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца выражал своё мнение, а не избранного президента США. Об этом 9 ноября сообщило информагентство Reuters
2024-11-10T10:45
2024-11-10T10:45
новости
украина
сша
крым
дональд трамп
владимир зеленский
илон маск
республиканская партия
reuters
the wall street journal
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Дональд Трамп не имеет отношения к заявлениям Ланца, заявили в офисе избранного президента США. Там отметили, что Трамп занят формированием команды и разработкой политики второго президентского срока, а Ланца был нанят на время избирательной кампании."Брайан Ланца был подрядчиком кампании", — сказал пресс-секретарь, отказавшийся назвать своё имя, сообщило информагентство.Ранее стратег-республиканец заявил в интервью BBC, что администрация Трампа попросит Владимира Зеленского о "реалистичном видении мира".По мнению Ланца, приоритетом новой администрации США по украинскому вопросу будет установление мира, а не восстановление утраченных территорий, включая Крым."И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир может быть только в том случае, если у нас будет Крым, то он покажет нам, что он несерьёзен. Крыма больше нет", — сказал Ланца.Представитель команды Трампа переходного периода отрицал, что Ланза говорил от имени Трампа. Сам же Трамп во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что "в течение дня" найдёт решение украинской проблемы, связанной с российской СВО.После объявления результатов президентских выборов Зеленский разговаривал с Трампом по телефону. Участвовал в разговоре и известный инноватор-миллиардер Илон Маск, которому прочат место в новой администрации президента США. Существуют разные версии содержания этого разговора.До этого, 6 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа обсуждает план "заморозки" конфликта на Украине. При этом Киеву может быть предложено отказаться от продолжения боевых действий с созданием демилитаризованной зоны 1300 км, а также заявить об отказе от вступления в НАТО. На таких условиях, отметили источники издания, Вашингтон может продолжить поддерживать Киев военными поставками. Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году после государственного переворота на Украине. Ряд других бывших украинских регионов не признали киевских мятежников законными властями. В ответ новые фактические власти Украины начали "антитеррористическую операцию" (АТО) в отношении неподконтрольных регионов. Часть из них провела референдумы и провозгласила себя народными республиками. Донецкая и Луганская народные республики запросили российскую помощь.Россия пыталась урегулировать конфликт дипломатическим путём. Однако "минские договорённости" были использованы Киевом и Западом для подготовки ВСУ к новым военным действиям. В таких условиях Россия признала независимость ДНР и ЛНР, приняла их в свой состав и начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Также на эту тему: Что Россия сделает с Трампом, чтобы он согласился на ликвидацию Украины - Лошкарёв о ближайшем будущем
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новости, украина, сша, крым, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, республиканская партия, reuters, the wall street journal, сво, дипломатия, переговоры, нато, новые регионы, ато
Новости, Украина, США, Крым, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, Республиканская партия, Reuters, The Wall Street Journal, СВО, дипломатия, переговоры, НАТО, Новые регионы, АТО

Офис Трампа отмежевался от заявления Ланца о Крыме

10:45 10.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Сделавший резонансное заявление о перспективах украинской проблемы советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца выражал своё мнение, а не избранного президента США. Об этом 9 ноября сообщило информагентство Reuters
Дональд Трамп не имеет отношения к заявлениям Ланца, заявили в офисе избранного президента США. Там отметили, что Трамп занят формированием команды и разработкой политики второго президентского срока, а Ланца был нанят на время избирательной кампании.
"Брайан Ланца был подрядчиком кампании", — сказал пресс-секретарь, отказавшийся назвать своё имя, сообщило информагентство.
Ранее стратег-республиканец заявил в интервью BBC, что администрация Трампа попросит Владимира Зеленского о "реалистичном видении мира".По мнению Ланца, приоритетом новой администрации США по украинскому вопросу будет установление мира, а не восстановление утраченных территорий, включая Крым.
"И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир может быть только в том случае, если у нас будет Крым, то он покажет нам, что он несерьёзен. Крыма больше нет", — сказал Ланца.
Представитель команды Трампа переходного периода отрицал, что Ланза говорил от имени Трампа. Сам же Трамп во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что "в течение дня" найдёт решение украинской проблемы, связанной с российской СВО.
После объявления результатов президентских выборов Зеленский разговаривал с Трампом по телефону. Участвовал в разговоре и известный инноватор-миллиардер Илон Маск, которому прочат место в новой администрации президента США. Существуют разные версии содержания этого разговора.
До этого, 6 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа обсуждает план "заморозки" конфликта на Украине. При этом Киеву может быть предложено отказаться от продолжения боевых действий с созданием демилитаризованной зоны 1300 км, а также заявить об отказе от вступления в НАТО. На таких условиях, отметили источники издания, Вашингтон может продолжить поддерживать Киев военными поставками.
Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося в 2014 году после государственного переворота на Украине. Ряд других бывших украинских регионов не признали киевских мятежников законными властями. В ответ новые фактические власти Украины начали "антитеррористическую операцию" (АТО) в отношении неподконтрольных регионов. Часть из них провела референдумы и провозгласила себя народными республиками. Донецкая и Луганская народные республики запросили российскую помощь.
Россия пыталась урегулировать конфликт дипломатическим путём. Однако "минские договорённости" были использованы Киевом и Западом для подготовки ВСУ к новым военным действиям. В таких условиях Россия признала независимость ДНР и ЛНР, приняла их в свой состав и начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
Также на эту тему: Что Россия сделает с Трампом, чтобы он согласился на ликвидацию Украины - Лошкарёв о ближайшем будущем
 
НовостиУкраинаСШАКрымДональд ТрампВладимир ЗеленскийИлон МаскРеспубликанская партияReutersThe Wall Street JournalСВОдипломатияпереговорыНАТОНовые регионыАТО
 
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