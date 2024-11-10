Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой - 10.11.2024 Украина.ру
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Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой
Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой - 10.11.2024 Украина.ру
Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой
Сотрудничество России с государствами Африки становится всё более насыщенным и многоплановым. Об этом 10 ноября заявил российский президент Владимир Путин
2024-11-10T12:19
2024-11-10T12:19
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Российский лидер направил телеграмму участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Мероприятие проходит в соответствии с решением, принятым по итогам саммита Россия-Африка, состоявшегося в 2023 году в Санкт-Петербурге.Путин отметил, что страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют всё более значимую роль в решении важнейших международных вопросов, сказано в документе.Он также отметил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие африканским друзьям в различных сферах. В частности, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий."Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым – это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции, - отметил Путин. - В ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023–2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации".Президент России рассчитывает, что работа конференции будет успешной и плодотворной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей – на благо наших стран и народов.Ранее на эту тему: Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия Накануне в новостях: МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке
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новости, россия, африка, владимир путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, многополярный мир
Новости, Россия, Африка, Владимир Путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, многополярный мир

Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой

12:19 10.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Сотрудничество России с государствами Африки становится всё более насыщенным и многоплановым. Об этом 10 ноября заявил российский президент Владимир Путин
Российский лидер направил телеграмму участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Мероприятие проходит в соответствии с решением, принятым по итогам саммита Россия-Африка, состоявшегося в 2023 году в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют всё более значимую роль в решении важнейших международных вопросов, сказано в документе.
"Россия со своей стороны придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами. Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - заявил президент России.
Он также отметил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие африканским друзьям в различных сферах. В частности, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.
"Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым – это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции, - отметил Путин. - В ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023–2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации".
Президент России рассчитывает, что работа конференции будет успешной и плодотворной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей – на благо наших стран и народов.
Ранее на эту тему: Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия
Накануне в новостях: МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке
 
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