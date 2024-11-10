https://ukraina.ru/20241110/1058778663.html
Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой
Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой - 10.11.2024 Украина.ру
Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой
Сотрудничество России с государствами Африки становится всё более насыщенным и многоплановым. Об этом 10 ноября заявил российский президент Владимир Путин
2024-11-10T12:19
2024-11-10T12:19
2024-11-10T12:19
новости
россия
африка
владимир путин
дипломатия
дипломатические отношения
публичная дипломатия
международные отношения
международная политика
многополярный мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058645453_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_91f013dd0bdd3530686c052cadf2c89e.jpg
Российский лидер направил телеграмму участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Мероприятие проходит в соответствии с решением, принятым по итогам саммита Россия-Африка, состоявшегося в 2023 году в Санкт-Петербурге.Путин отметил, что страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют всё более значимую роль в решении важнейших международных вопросов, сказано в документе.Он также отметил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие африканским друзьям в различных сферах. В частности, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий."Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым – это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции, - отметил Путин. - В ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023–2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации".Президент России рассчитывает, что работа конференции будет успешной и плодотворной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей – на благо наших стран и народов.Ранее на эту тему: Жозе Фернандо Самбу: России нужна Африка, а Африке нужна Россия Накануне в новостях: МИД России: киевский режим спонсирует террористические группировки в Африке
россия
африка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058645453_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_7f535e2d252ff1cc66b9eec2c4b45a73.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, африка, владимир путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, международная политика, многополярный мир
Новости, Россия, Африка, Владимир Путин, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, международные отношения, Международная политика, многополярный мир
Путин: Россия придаёт особое значение упрочению дружественных отношений с Африкой
Сотрудничество России с государствами Африки становится всё более насыщенным и многоплановым. Об этом 10 ноября заявил российский президент Владимир Путин
Российский лидер направил телеграмму участникам первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка. Мероприятие проходит в соответствии с решением, принятым по итогам саммита Россия-Африка
, состоявшегося в 2023 году в Санкт-Петербурге.
Путин отметил, что страны Африки пользуются растущим авторитетом на мировой арене. Проводя конструктивную, миролюбивую внешнюю политику, они играют всё более значимую роль в решении важнейших международных вопросов, сказано в документе
.
"Россия со своей стороны придает особое значение упрочению традиционно дружественных отношений с африканскими партнерами. Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - заявил президент России.
Он также отметил, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие африканским друзьям в различных сферах. В частности, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.
"Сотрудничество между Российской Федерацией и африканскими государствами становится всё более насыщенным и многоплановым – это в полной мере подтверждает содержательная программа министерской конференции, - отметил Путин. - В ходе двухдневного общения руководителям внешнеполитических ведомств предстоит не только рассмотреть различные аспекты реализации Плана действий Форума партнерства на 2023–2026 годы, но и наметить новые, перспективные направления взаимовыгодной кооперации".
Президент России рассчитывает, что работа конференции будет успешной и плодотворной, а достигнутые по ее итогам договоренности послужат дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-африканских связей – на благо наших стран и народов.