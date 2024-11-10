https://ukraina.ru/20241110/1058777866.html

Что Россия сделает с Трампом, чтобы он согласился на ликвидацию Украины - Лошкарёв о ближайшем будущем

Что Россия сделает с Трампом, чтобы он согласился на ликвидацию Украины - Лошкарёв о ближайшем будущем - 10.11.2024 Украина.ру

Что Россия сделает с Трампом, чтобы он согласился на ликвидацию Украины - Лошкарёв о ближайшем будущем

Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ожидать от победы Трампа, какие условия будут выдвигать США и... Украина.ру, 10.11.2024

2024-11-10T09:49

2024-11-10T09:49

2024-11-10T09:49

видео

россия

украина

сша

дональд трамп

ес

вооруженные силы украины

брикс

владимир путин

сво

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Доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарёв в эфире Украина.ру рассказал о том, чего ожидать от победы Трампа, какие условия будут выдвигать США и какие рычаги давления на нового президента есть у России, какая судьба ждёт Украину и почему ЕС не справится без США, а также разобрал вопрос о создании новой системы безопасности в мире. 00:35 – Победа Трампа и западные нарративы; 02:02 – Чего США добиваются от России? 04:16 – О нарастании угроз; 07:17 – Россия и Китай; 09:07 – О позиции КНР по украинскому конфликту; 10:33 – О новой системе безопасности и вопросе компромиссов; 14:54 – Что подтолкнёт Трампа к переговорам? 18:32 – Об отступлении ВСУ; 20:28 – Европа и поддержка Украины; 22:13 – О перевооружении стран ЕС; 24:48 – Чего ждать в период до инаугурации Трампа? ТГ-канал Ивана Лошкарёва: https://t.me/note2024 Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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