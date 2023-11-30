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В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине

В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине - 30.11.2023 Украина.ру

В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что интерес к украинскому конфликту падает, а сама страна исчезает из поля зрения общественности Европы. Она назвала этот процесс "фатальным"

2023-11-30T00:21

2023-11-30T00:21

2023-11-30T00:21

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военная помощь

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Вместе с тем она призвала продлить помощь Украине предстоящей зимой. Глава МИД ФРГ предлагает создать для Киева "зимний защитный зонтик" , имея ввиду поставки средств противовоздушной обороны, электрогенераторов, а также укрепление энерго- и водоснабжения страны. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщал, что в Совете Безопасности ООН начинают серьёзно уставать от украинского сюжета. Он также напомнил, что площадка СБ ООН должна использоваться для урегулирования конфликта, но этого не происходит из-за безусловной поддержки Киева западными государствами.До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без неё в стране не смогут обеспечить социальные выплаты.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, бербок, сво, запад, военная помощь