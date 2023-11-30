В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине - 30.11.2023 Украина.ру
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В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине - 30.11.2023 Украина.ру
В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что интерес к украинскому конфликту падает, а сама страна исчезает из поля зрения общественности Европы. Она назвала этот процесс "фатальным"
2023-11-30T00:21
2023-11-30T00:21
новости
украина
германия
бербок
сво
запад
военная помощь
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Вместе с тем она призвала продлить помощь Украине предстоящей зимой. Глава МИД ФРГ предлагает создать для Киева "зимний защитный зонтик" , имея ввиду поставки средств противовоздушной обороны, электрогенераторов, а также укрепление энерго- и водоснабжения страны. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщал, что в Совете Безопасности ООН начинают серьёзно уставать от украинского сюжета. Он также напомнил, что площадка СБ ООН должна использоваться для урегулирования конфликта, но этого не происходит из-за безусловной поддержки Киева западными государствами.До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без неё в стране не смогут обеспечить социальные выплаты.
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новости, украина, германия, бербок, сво, запад, военная помощь
Новости, Украина, Германия, Бербок, СВО, Запад, военная помощь

В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине

00:21 30.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Бербок
Зеленский Бербок
© Пресс-служба президента Украины
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Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что интерес к украинскому конфликту падает, а сама страна исчезает из поля зрения общественности Европы. Она назвала этот процесс "фатальным"
"Украина исчезает из поля зрения общественности – это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо", – написала Бербок в сети.
Вместе с тем она призвала продлить помощь Украине предстоящей зимой. Глава МИД ФРГ предлагает создать для Киева "зимний защитный зонтик" , имея ввиду поставки средств противовоздушной обороны, электрогенераторов, а также укрепление энерго- и водоснабжения страны.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщал, что в Совете Безопасности ООН начинают серьёзно уставать от украинского сюжета. Он также напомнил, что площадка СБ ООН должна использоваться для урегулирования конфликта, но этого не происходит из-за безусловной поддержки Киева западными государствами.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без неё в стране не смогут обеспечить социальные выплаты.
 
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