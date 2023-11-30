https://ukraina.ru/20231130/1051607813.html
В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине - 30.11.2023 Украина.ру
В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что интерес к украинскому конфликту падает, а сама страна исчезает из поля зрения общественности Европы. Она назвала этот процесс "фатальным"
2023-11-30T00:21
2023-11-30T00:21
2023-11-30T00:21
новости
украина
германия
бербок
сво
запад
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343669_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_1863d9109f323db737bb323b7b8e1d49.jpg
Вместе с тем она призвала продлить помощь Украине предстоящей зимой. Глава МИД ФРГ предлагает создать для Киева "зимний защитный зонтик" , имея ввиду поставки средств противовоздушной обороны, электрогенераторов, а также укрепление энерго- и водоснабжения страны. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщал, что в Совете Безопасности ООН начинают серьёзно уставать от украинского сюжета. Он также напомнил, что площадка СБ ООН должна использоваться для урегулирования конфликта, но этого не происходит из-за безусловной поддержки Киева западными государствами.До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без неё в стране не смогут обеспечить социальные выплаты.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343669_16:0:943:695_1920x0_80_0_0_d273b0a93d907733bac0a4809f98b1d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, бербок, сво, запад, военная помощь
Новости, Украина, Германия, Бербок, СВО, Запад, военная помощь
В ФРГ назвали фатальным падение интереса общественности к Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что интерес к украинскому конфликту падает, а сама страна исчезает из поля зрения общественности Европы. Она назвала этот процесс "фатальным"
"Украина исчезает из поля зрения общественности – это фатально. Атаки России на гражданскую инфраструктуру стали более жестокими, чем когда-либо", – написала Бербок в сети.
Вместе с тем она призвала продлить помощь Украине предстоящей зимой. Глава МИД ФРГ предлагает создать для Киева "зимний защитный зонтик" , имея ввиду поставки средств противовоздушной обороны, электрогенераторов, а также укрепление энерго- и водоснабжения страны.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщал, что в Совете Безопасности ООН начинают серьёзно уставать от украинского сюжета. Он также напомнил, что площадка СБ ООН должна использоваться для урегулирования конфликта, но этого не происходит из-за безусловной поддержки Киева западными государствами.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение финансовой помощи со стороны западных стран вызовет кризис на Украине, так как без неё в стране не смогут обеспечить социальные выплаты.