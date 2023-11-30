"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление - 30.11.2023 Украина.ру
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"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление
"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление - 30.11.2023 Украина.ру
"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление
С политической и экономической точки зрения российское военно-политическое руководство может позволить себе перенести наступление на 2025 год. При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации тоже выгоден. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-30T05:20
2023-11-30T05:20
новости
украина
россия
выборы
президентские выборы
наступление
авдеевка
санкции
избиратели
сво
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Понятно, что повлиять на политическую ситуацию внутри Украины Россия пока не может. Но если военно-политического руководство РФ примет такое решение, мы сможем начать свое наступление, рассказал эксперт.При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации, когда будет освобождена Авдеевка и ряд других населенных пунктов, может быть политически выгоден, добавил он.С точки зрения экономики Россия может себе это позволить. Более полутора лет СВО показали, что тактика Запада по деконструкции российского режима с помощью санкций или политического давления не приносит результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, выборы, президентские выборы, наступление, авдеевка, санкции, избиратели, сво, вс рф, минобороны рф
Новости, Украина, Россия, выборы, президентские выборы, наступление, Авдеевка, санкции, Избиратели, СВО, ВС РФ, Минобороны РФ

"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление

05:20 30.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С политической и экономической точки зрения российское военно-политическое руководство может позволить себе перенести наступление на 2025 год. При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации тоже выгоден. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Понятно, что повлиять на политическую ситуацию внутри Украины Россия пока не может. Но если военно-политического руководство РФ примет такое решение, мы сможем начать свое наступление, рассказал эксперт.
При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации, когда будет освобождена Авдеевка и ряд других населенных пунктов, может быть политически выгоден, добавил он.
"Затишье на фронте и перенос наступления на поствыборный в России период тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей", - указал Скориков.
С точки зрения экономики Россия может себе это позволить. Более полутора лет СВО показали, что тактика Запада по деконструкции российского режима с помощью санкций или политического давления не приносит результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Вчера, 07:00
Василий Колташов: США готовятся обыграть Россию в напёрстки, чтобы подготовить для ВСУ десятки бригадЗапад понимает, что если нельзя выиграть на поле боя, значит нужно перехитрить и завести Россию в очередную дипломатическую ловушку, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов
 
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