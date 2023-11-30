"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
С политической и экономической точки зрения российское военно-политическое руководство может позволить себе перенести наступление на 2025 год. При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации тоже выгоден. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Понятно, что повлиять на политическую ситуацию внутри Украины Россия пока не может. Но если военно-политического руководство РФ примет такое решение, мы сможем начать свое наступление, рассказал эксперт.
При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации, когда будет освобождена Авдеевка и ряд других населенных пунктов, может быть политически выгоден, добавил он.
"Затишье на фронте и перенос наступления на поствыборный в России период тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей", - указал Скориков.
С точки зрения экономики Россия может себе это позволить. Более полутора лет СВО показали, что тактика Запада по деконструкции российского режима с помощью санкций или политического давления не приносит результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.
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