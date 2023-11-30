https://ukraina.ru/20231130/1051585803.html

"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление

"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление - 30.11.2023 Украина.ру

"Затишье на фронте": эксперт раскрыл, почему Россия может перенести на 2025 год большое наступление

С политической и экономической точки зрения российское военно-политическое руководство может позволить себе перенести наступление на 2025 год. При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации тоже выгоден. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-11-30T05:20

2023-11-30T05:20

2023-11-30T05:20

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санкции

избиратели

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Понятно, что повлиять на политическую ситуацию внутри Украины Россия пока не может. Но если военно-политического руководство РФ примет такое решение, мы сможем начать свое наступление, рассказал эксперт.При этом сценарий наступления армии РФ до выборов при успешной его реализации, когда будет освобождена Авдеевка и ряд других населенных пунктов, может быть политически выгоден, добавил он.С точки зрения экономики Россия может себе это позволить. Более полутора лет СВО показали, что тактика Запада по деконструкции российского режима с помощью санкций или политического давления не приносит результатов, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051560447.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, выборы, президентские выборы, наступление, авдеевка, санкции, избиратели, сво, вс рф, минобороны рф