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Британия заблокировала миллиарды Абрамовича для Израиля

Британия заблокировала миллиарды Абрамовича для Израиля - 29.11.2023 Украина.ру

Британия заблокировала миллиарды Абрамовича для Израиля

Правительство Британии намерено потратить "санкционные деньги" проживающего в Лондоне бизнесмена российского происхождения Романа Абрамовича на украинские гуманитарные программы. При этом желание Абрамовича перечислить деньги на гуманитарные программы в Израиле было пресечено, пишет британская Telegraph Sport

2023-11-29T18:16

2023-11-29T18:16

2023-11-29T18:16

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Глава британского МИД Кэмерон в ближайшее время займётся вопросом денег, которые Роман Абрамович был вынужден пожертвовать на гуманитарную деятельность, чтобы избежать западных санкций за связи с Россией. Сумма в 2,34 миллиарда фунтов стерлингов была получена от продажи ранее купленного Абрамовичем футбольного клуба "Челси".После обострения палестино-израильского конфликта появилось предложение направить деньги из фонда продажи "Челси" Романа Абрамовича в Израиль, а не на Украину. Однако британское правительство отвергло это предложение, сославшись на изначальное решение потратить эти деньги бизнесмена "только внутри Украины".Издание напомнило о прошлогоднем заявлении британского правительства, касающегося полученных от Абрамовича денег. В документе сказано: "Казначейство выдаст только такую лицензию, которая гарантирует, что эти доходы будут использованы исключительно в гуманитарных целях на Украине"."Абрамович впервые пообещал выплатить компенсацию "всем жертвам войны на Украине" после того, как 2 марта прошлого года выставил "Челси" на продажу , за восемь дней до того, как ему грозили санкции из-за предполагаемых связей с Владимиром Путиным", - сказано в публикации.Абрамович стал гражданином Израиля в 2018 году. Информатор британского издания сообщил: "Абрамович не хочет, чтобы Россия позорила его за то, что он потратил деньги на Украине".В мае официальный Лондон подписал одностороннюю декларацию с Еврокомиссией, в которой говорится, что деньги будут потрачены "исключительно" на территории Украины. Правительство Британии получило долю в фонде, созданном для трат изъятых у Абрамовича денег.Бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Британии Майк Пенроуз был приглашен для создания независимого фонда при условии, что он будет потрачен на "Украину и её последствия". Пенроуз взял на себя юридические обязательства, гарантирующие, что деньги не вернутся Абрамовичу. Фонд временно возглавил высокопоставленный норвежский дипломат Ян Эгеланд.

https://ukraina.ru/20230620/1047398283.html

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новости, украина, еврокомиссия, роман абрамович, деолигархизация, сво, британия, антироссийские санкции, палестино-израильский конфликт, израиль