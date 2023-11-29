Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь - 29.11.2023 Украина.ру
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Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь
Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь - 29.11.2023 Украина.ру
Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь
Минимум стрелковой подготовки должны проходить все, начиная от представителей авиации, танкистов и артиллеристов, считает инструктор подразделений в зоне СВО по огневой и тактической подготовке с позывным "Сэнсей", подготовивший более 10 тысяч человек
2023-11-29T17:45
2023-11-29T17:45
интервью
штурм
всу
сво
артиллерия
авдеевка
артемовск
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Бытует мнение, что нынешняя война ведется в основном артиллерийскими вооружениями, о чем свидетельствует и характер ранений бойцов, в основном это минно-взрывные, осколочные травмы. Зачем современному солдату в зоне СВО нужна стрелковая подготовка?- Действительно артиллерия играет важнейшую роль на этой войне, но конечные задачи приходится решать солдату на земле, а огневая и тактическая подготовка важна для специалистов любых родов войск независимо от военно-учетной специальности.Минимум стрелковой подготовки должны проходить все, начиная от представителей авиации до танкистов и артиллеристов. Потому что владеть оружием, необходимо летчикам, которые могут быть сбиты и оказаться на территории противника. Артиллеристы, хотя и находятся в тылу, могут попасть в засады при передвижении колоннами или на их позиции могут выйти ДРГ противника. Тем боле стрелковая подготовка нужна тем, кто идет на штурмы.- С какой дистанции ведется современный стрелковый бой в зоне СВО?- Если вернуться к вашему предыдущему вопросу, то действительно 80-90% ранений – осколочные. А стрелковый бой ведется на короткой дистанции, когда или мы штурмуем опорники противника, или он выходит на наши позиции. То есть это дистанция в 30-50 метров, а уже в окопах бой идет накоротке – до 10-15 метров и ближе. В городе немного большая дистанция при подходе к зданиям, но при зачистке опять же бой накоротке.Поэтому если раньше готовили стрелять из автомата на 200-300 метров это, конечно, здорово, но индивидуальная работа с оружием на коротких дистанциях – огромный раздел. Цена ошибки здесь – жизнь. Своя или товарищей рядом.- Есть мнение, что лишь немногие могут вести прицельную стрельбу в находящегося напротив противника из-за моральных ограничений. Так ли это?- Это можно сравнить с боксом. Недостаточно просто показать человеку основные удары, чтобы н в экстремальной ситуации начал работать сложными сериями, переходить от защит к контратакам. На войне все еще жестче, потому что идет угроза жизни. А во время стресса у человека могут работать только рефлексы. Чтобы они выработались, нет другого способа обучения, кроме многократных повторений. Если человека хорошо учили, в бою будет работать тело. Если появится необходимость в смене магазина или плеча для ведения стрельбы, то все произойдет рефлекторно. Есть формула: увидел-подумал-сделал. При выработке рефлексов убирается пункт "подумал". А на дистанции 10-15 метров целиться намного проще, потому что не нужно совмещать прицельные приспособления, а достаточно мушки. При зачистке зданий то же самое.- Какую тактику используют пехотные части ВСУ? Говорят, их готовили натовские инструктора. А некоторые подразделения выезжали на полигоны в Европу.- Хваленое контрнаступление ВСУ пытались вести большими бронегруппами, но не смогли пройти наши линии обороны. Сейчас они пытаются атаковать малыми группами, но мы тоже подстраиваемся, артиллерия и расчеты ПТУР бьют по врагу точечно.Но далеко не все подразделения ВСУ учили натовцы. Если брать пехоту, то все, что они могли сделать за короткий период обучения в странах НАТО, - это индивидуальная работа с оружием, штурмы окопов и зданий.- Недавно наши войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и заняли промзону. За счёт чего был достигнут такой успех?- Понятно, что на одном характере бойцов такие прорывы не делаются. Большую работу проделало командование по подготовке подразделений, по разработке планов, накоплению сил и средств и выбору времени. Были и отвлекающие удары на других участках.Но без простого солдата, его настроя на победу, какими бы ни были планы командования, цель не будет достигнута, потому что на пули и снаряды идет живой человек.- Чем отличаются действия штурмовой группы в городе и при захвате опорного пункта где-нибудь в лесополосе?- В городе конечная цель – зачистка здания. Малые группы выявляют огневые точки, с помощью тяжелого вооружения эти огневые точки подавляются, затем в здание проникают штурмовые группы, которые ведут бой на короткой дистанции. Но до здания нужно еще дойти, поэтому нужно подавить огневые точки.Точно также штурмовикам нужно еще дойти до опорника в посадке, потому что они могут попасть под огонь артиллерии. Но даже несмотря на артиллерийский огонь останавливаться нельзя, нужно продвигаться вперед. Затем нужно вваливаться в окоп, где каждый изгиб придется брать индивидуально. Очень сильно меняет ситуацию наличие в небе "птиц", беспилотников. С помощью БПЛА командир не только может контролировать ситуацию на поле боя, но и тот же беспилотник может сбрасывать взрывные устройства на головы противника. Но это же правило работает и в обратную сторону.Бывает, что штурм идет, когда в небе висят БПЛА противника. Они не только корректируют огонь своего личного состава в окопах, но и нам на головы бросают ВУ (взрывные устройства - Ред.) Из-за того, что в небе висят "птицы", скрытный подход к опорнику противника сильно усложнился.- Судя по опубликованным в интернете видео, роль "карманной артиллерии", то есть ручных гранат по-прежнему велика.- Люди идут максимально снаряжённые под поставленную задачу. Должно быть большое количество гранат и БК стрелкового оружия. Есть правила боя в опорнике, которые решают задачу: сначала гранта, потом ты и очередь впереди себя. То есть перед тем, как зайти за любой изгиб окопа или проникнуть в блиндаж сначала работают гранатами, если вверху не висит "птица" и не корректирует, что за этим углом никого нет.- Украинские генералы после провала наступления собираются переходить к обороне. Насколько нам будет сложно наступать?- Понятно, что обороняться проще, если подходит это слово, чем наступать. Есть правило, при котором соотношение обороняющихся и атакующих должно быть 1 к 3. Но бои в той же Авдеевке и Артемовске показали, что мы продавливали их оборону и побеждали, уступая в численности.
https://ukraina.ru/20231129/1051572731.html
https://ukraina.ru/20231128/1051543246.html
https://ukraina.ru/20231128/1051523474.html
https://ukraina.ru/20231128/1051450232.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, штурм, всу, сво, артиллерия, авдеевка, артемовск
Интервью, штурм, ВСУ, СВО, артиллерия, Авдеевка, Артемовск

Инструктор в зоне СВО "Сэнсэй": Штурм окопов ВСУ идет на рефлексах, если начать думать – погибнешь

17:45 29.11.2023
 
© из личного архиваПозывной Сенсей интервью
Позывной Сенсей интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минимум стрелковой подготовки должны проходить все, начиная от представителей авиации, танкистов и артиллеристов, считает инструктор подразделений в зоне СВО по огневой и тактической подготовке с позывным "Сэнсей", подготовивший более 10 тысяч человек
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Бытует мнение, что нынешняя война ведется в основном артиллерийскими вооружениями, о чем свидетельствует и характер ранений бойцов, в основном это минно-взрывные, осколочные травмы. Зачем современному солдату в зоне СВО нужна стрелковая подготовка?
- Действительно артиллерия играет важнейшую роль на этой войне, но конечные задачи приходится решать солдату на земле, а огневая и тактическая подготовка важна для специалистов любых родов войск независимо от военно-учетной специальности.
Минимум стрелковой подготовки должны проходить все, начиная от представителей авиации до танкистов и артиллеристов. Потому что владеть оружием, необходимо летчикам, которые могут быть сбиты и оказаться на территории противника. Артиллеристы, хотя и находятся в тылу, могут попасть в засады при передвижении колоннами или на их позиции могут выйти ДРГ противника. Тем боле стрелковая подготовка нужна тем, кто идет на штурмы.
13:24
Как Германия готовится к войне с Россией. Появятся ли новые немецкие "Пантеры" на Украине Германия собирается не только передавать свое оружие ВСУ, но развернуть на Украине его производство. А кроме того началось подозрительное прямое присутствие немецких вооруженных сил в Прибалтике. Чего же хочет Бундесвер?
- С какой дистанции ведется современный стрелковый бой в зоне СВО?
- Если вернуться к вашему предыдущему вопросу, то действительно 80-90% ранений – осколочные. А стрелковый бой ведется на короткой дистанции, когда или мы штурмуем опорники противника, или он выходит на наши позиции. То есть это дистанция в 30-50 метров, а уже в окопах бой идет накоротке – до 10-15 метров и ближе. В городе немного большая дистанция при подходе к зданиям, но при зачистке опять же бой накоротке.
Поэтому если раньше готовили стрелять из автомата на 200-300 метров это, конечно, здорово, но индивидуальная работа с оружием на коротких дистанциях – огромный раздел. Цена ошибки здесь – жизнь. Своя или товарищей рядом.
- Есть мнение, что лишь немногие могут вести прицельную стрельбу в находящегося напротив противника из-за моральных ограничений. Так ли это?
- Это можно сравнить с боксом. Недостаточно просто показать человеку основные удары, чтобы н в экстремальной ситуации начал работать сложными сериями, переходить от защит к контратакам. На войне все еще жестче, потому что идет угроза жизни. А во время стресса у человека могут работать только рефлексы. Чтобы они выработались, нет другого способа обучения, кроме многократных повторений. Если человека хорошо учили, в бою будет работать тело.
Игорь Бедеров интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 19:05
Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на УкраинеСоздатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, кто виноват в отравлении членов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и жены главы ведомства Кирилла Буданова.
Если появится необходимость в смене магазина или плеча для ведения стрельбы, то все произойдет рефлекторно. Есть формула: увидел-подумал-сделал. При выработке рефлексов убирается пункт "подумал". А на дистанции 10-15 метров целиться намного проще, потому что не нужно совмещать прицельные приспособления, а достаточно мушки. При зачистке зданий то же самое.
- Какую тактику используют пехотные части ВСУ? Говорят, их готовили натовские инструктора. А некоторые подразделения выезжали на полигоны в Европу.
- Хваленое контрнаступление ВСУ пытались вести большими бронегруппами, но не смогли пройти наши линии обороны. Сейчас они пытаются атаковать малыми группами, но мы тоже подстраиваемся, артиллерия и расчеты ПТУР бьют по врагу точечно.
Но далеко не все подразделения ВСУ учили натовцы. Если брать пехоту, то все, что они могли сделать за короткий период обучения в странах НАТО, - это индивидуальная работа с оружием, штурмы окопов и зданий.
- Недавно наши войска прорвали оборону ВСУ у Авдеевки и заняли промзону. За счёт чего был достигнут такой успех?
- Понятно, что на одном характере бойцов такие прорывы не делаются. Большую работу проделало командование по подготовке подразделений, по разработке планов, накоплению сил и средств и выбору времени. Были и отвлекающие удары на других участках.
Но без простого солдата, его настроя на победу, какими бы ни были планы командования, цель не будет достигнута, потому что на пули и снаряды идет живой человек.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 17:05
Авдеевский фронт. Солдаты ВСУ сходят с ума в подвалах Коксохима из-за круглосуточной работы авиации РФПосле того, как в прошедшую субботу Авдеевская промзона ("промка"), важный украинский оборонительный рубеж на юге Авдеевки, полностью перешла под контроль донецких подразделений, российская армия взяла оперативную паузу. Сейчас ее бойцы там окапываются и успешно отражают контратаки ВСУ
- Чем отличаются действия штурмовой группы в городе и при захвате опорного пункта где-нибудь в лесополосе?
- В городе конечная цель – зачистка здания. Малые группы выявляют огневые точки, с помощью тяжелого вооружения эти огневые точки подавляются, затем в здание проникают штурмовые группы, которые ведут бой на короткой дистанции. Но до здания нужно еще дойти, поэтому нужно подавить огневые точки.
Точно также штурмовикам нужно еще дойти до опорника в посадке, потому что они могут попасть под огонь артиллерии. Но даже несмотря на артиллерийский огонь останавливаться нельзя, нужно продвигаться вперед. Затем нужно вваливаться в окоп, где каждый изгиб придется брать индивидуально. Очень сильно меняет ситуацию наличие в небе "птиц", беспилотников. С помощью БПЛА командир не только может контролировать ситуацию на поле боя, но и тот же беспилотник может сбрасывать взрывные устройства на головы противника. Но это же правило работает и в обратную сторону.
Бывает, что штурм идет, когда в небе висят БПЛА противника. Они не только корректируют огонь своего личного состава в окопах, но и нам на головы бросают ВУ (взрывные устройства - Ред.) Из-за того, что в небе висят "птицы", скрытный подход к опорнику противника сильно усложнился.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 12:21
Диверсионная война на территории России. Может ли Украина так расширить границы конфликтаО "расширении границ конфликта" заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, "конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины", что возможно при наращивании производства вооружений и улучшении военных технологий в России. В ответ на Украине устанавливают мины и возводят оборонительные сооружения
- Судя по опубликованным в интернете видео, роль "карманной артиллерии", то есть ручных гранат по-прежнему велика.
- Люди идут максимально снаряжённые под поставленную задачу. Должно быть большое количество гранат и БК стрелкового оружия. Есть правила боя в опорнике, которые решают задачу: сначала гранта, потом ты и очередь впереди себя. То есть перед тем, как зайти за любой изгиб окопа или проникнуть в блиндаж сначала работают гранатами, если вверху не висит "птица" и не корректирует, что за этим углом никого нет.
- Украинские генералы после провала наступления собираются переходить к обороне. Насколько нам будет сложно наступать?
- Понятно, что обороняться проще, если подходит это слово, чем наступать. Есть правило, при котором соотношение обороняющихся и атакующих должно быть 1 к 3. Но бои в той же Авдеевке и Артемовске показали, что мы продавливали их оборону и побеждали, уступая в численности.
 
ИнтервьюштурмВСУСВОартиллерияАвдеевкаАртемовск
 
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