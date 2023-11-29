В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель
Также европейские лидеры не могут найти взаимопонимание по вопросу выделения 50 млрд евро на финансирование Киева. Об этом в интервью радиостанции France Inter сообщил глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель не смог назвать точную дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз – среди лидеров европейских стран нет согласия по данному вопросу. Кроме этого нет пока и договоренности о выделении 50 млрд евро на финансирование Киева в течение следующих четырех лет.
"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", - цитирует РИА Новости Мишеля.
Оба этих вопроса будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
Президент Венгрии заявил, что прежде чем выделять средства Украине, необходимо провести стратегическое обсуждение этого вопроса с учетом последствий для стран ЕС.