https://ukraina.ru/20231129/1051583102.html

В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель

В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель - 29.11.2023 Украина.ру

В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель

Также европейские лидеры не могут найти взаимопонимание по вопросу выделения 50 млрд евро на финансирование Киева. Об этом в интервью радиостанции France Inter сообщил глава Евросовета

2023-11-29T13:03

2023-11-29T13:03

2023-11-29T13:03

новости

новости украины

евросоюз

переговоры

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101820/51/1018205100_0:5:2962:1671_1920x0_80_0_0_0f537478b3aca95164bf94e13abb4d0a.jpg

Глава Евросовета Шарль Мишель не смог назвать точную дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз – среди лидеров европейских стран нет согласия по данному вопросу. Кроме этого нет пока и договоренности о выделении 50 млрд евро на финансирование Киева в течение следующих четырех лет.Оба этих вопроса будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Президент Венгрии заявил, что прежде чем выделять средства Украине, необходимо провести стратегическое обсуждение этого вопроса с учетом последствий для стран ЕС.

https://ukraina.ru/20231127/1051403384.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, евросоюз, переговоры, шарль мишель