В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель - 29.11.2023 Украина.ру
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В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель
В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель - 29.11.2023 Украина.ру
В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель
Также европейские лидеры не могут найти взаимопонимание по вопросу выделения 50 млрд евро на финансирование Киева. Об этом в интервью радиостанции France Inter сообщил глава Евросовета
2023-11-29T13:03
2023-11-29T13:03
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новости украины
евросоюз
переговоры
шарль мишель
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Глава Евросовета Шарль Мишель не смог назвать точную дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз – среди лидеров европейских стран нет согласия по данному вопросу. Кроме этого нет пока и договоренности о выделении 50 млрд евро на финансирование Киева в течение следующих четырех лет.Оба этих вопроса будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Президент Венгрии заявил, что прежде чем выделять средства Украине, необходимо провести стратегическое обсуждение этого вопроса с учетом последствий для стран ЕС.
https://ukraina.ru/20231127/1051403384.html
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новости, новости украины, евросоюз, переговоры, шарль мишель
Новости, Новости Украины, Евросоюз, переговоры, Шарль Мишель

В ЕС нет согласия относительно начала переговоров о членстве Украины – Мишель

13:03 29.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Также европейские лидеры не могут найти взаимопонимание по вопросу выделения 50 млрд евро на финансирование Киева. Об этом в интервью радиостанции France Inter сообщил глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель не смог назвать точную дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз – среди лидеров европейских стран нет согласия по данному вопросу. Кроме этого нет пока и договоренности о выделении 50 млрд евро на финансирование Киева в течение следующих четырех лет.

"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", - цитирует РИА Новости Мишеля.

Оба этих вопроса будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
Президент Венгрии заявил, что прежде чем выделять средства Украине, необходимо провести стратегическое обсуждение этого вопроса с учетом последствий для стран ЕС.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС из-за Украины – BloombergНа минувшей неделе президент Венгрии заявил, что намерен провести "стратегическое обсуждение" финансовой помощи Украине, сообщает издание
 
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