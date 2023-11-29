https://ukraina.ru/20231129/1051582115.html

Тупик на фронте, признание певицы Наргиз, марионеточность Киева. Главное на Украине на 13:00 29 ноября

Тупик на фронте, признание певицы Наргиз, марионеточность Киева. Главное на Украине на 13:00 29 ноября - 29.11.2023 Украина.ру

Тупик на фронте, признание певицы Наргиз, марионеточность Киева. Главное на Украине на 13:00 29 ноября

Украина.ру, 29.11.2023

2023-11-29T13:00

2023-11-29T13:00

2023-11-29T13:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

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переговоры

всу

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Кулеба неадекватно отреагировал на вопрос о тупике на фронте. Певица Наргиз призналась, что спонсировала ВСУ. Арахамия доказал марионеточность Киева, о которой говорила РоссияГлава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба своим поведением в Брюсселе подтвердил незавидное положение дел у Вооруженных сил Украины (ВСУ).Так, он резко ответил журналистке, спросившей его о тупике на фронте.Перед началом заседания совета НАТО - Украина журналист спросила у Кулебы, что нужно Киеву, чтобы выйти из тупикового положения на фронте.После этого ему задали другой вопрос, связанный с производством снарядов на Западе.Главком ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью изданию Economist заявил, что украинские военные зашли в тупик - "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".Двумя днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал сложившуюся для украинских военных "сложную ситуацию" и большие потери, несмотря на массированные поставки оружия и другую поддержку альянса. Как писала американская газета Wall Street Journal, ряд западных чиновников опасается, что Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой.Однако Кулебу это не смутило, он назвал ВСУ сильнейшей армией в Европе."Победа Украины в интересах не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества.. Защищать Европу без Украины - это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе", - сказал Кулеба.Кроме того, он заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией альянса."Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с точки зрения наших технических возможностей, подходов и принципов управления армией", - сказал министр.Также он напомнил, что Киев получил лишь около 300 тысяч из одного миллиона обещанных Евросоюзом артиллерийских снарядов, он добавил, что поднимет вопрос о поставках на заседании совета НАТО-Украина в Брюсселе.Отвечая на вопрос о том, почему Европа не способна нарастить производство вооружений, Кулеба заявил, что связывает это с "тоннами технических проблем".Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что оборонные предприятия стран ЕС нарастили мощности для производства боеприпасов, поэтому Евросоюз технически в состоянии выполнить обещание по направлению миллиона снарядов Украине, вопрос стоит лишь в приоритетности поставок.Заседание совета НАТО-Украина проходит в среду в Брюсселе. На нем будет обсуждаться сближение Киева с альянсом.Признание НаргизПранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как позвонили звезде шоу "Голос", певице Наргиз от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко."В разговоре с нашим "экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко" Наргиз назвала себя патриоткой США и объявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она даже приболела психически… В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ", - написали пранкеры в телеграм-канале.Вован и Лексус пишут, что певица рассказала, как попала на шоу "Голос" и сколько "страданий испытала, живя в Москве".Наргиз также во время пранка показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.Телеграм-канал Mash указал, что Генпрокуратура проведет проверку в отношении певицы. Она была инициирована по обращению главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.По его словам, артистка, уехавшая в США, дискредитирует Россию и граждан страны в соцсетях, публикует фейковые новости с Украины.В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на срок 50 лет.В свою очередь ФСБ России в среду сообщила о задержании агента украинских террористов, планировавшего подорвать военкомат в Воронеже, а затем уехать воевать за ВСУ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации на этапе подготовки предотвращено совершение террористического акта в Воронеже. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ", - говорится в материале.В доме задержанного были найдены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, обнаружена интернет-переписка с украинскими вербовщиками, документирующая преступную деятельность.УФСБ России по Воронежской области возбудило уголовное дело по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств", задержанный заключен под стражу.Марионеточность КиеваПризнания депутата Верховной Рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают зависимость, марионеточность режима Зеленского от Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, эти заявления также демонстрируют "полную зависимость (киевского режима - ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".На днях глава фракции "Слуга народа" и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".Арахамия в 2022 году возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией. Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля 2022 года в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле.Борис Джонсон приезжал в Киев в начале апреля прошлого года, 9 апреля 2022 года он встретился с Зеленским. Британский премьер пообещал предоставить Украине военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на 500 млн долларов по линии Всемирного банка. Позже Джонсон еще несколько раз посещал страну, в том числе и после отставки.Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на своей "формуле мира", среди пунктов которой восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Среди требований также — возвращение к границам Украины 1991 года.Москва среди условий для урегулирования конфликта называла прекращение Киевом боевых действий, отказ Запада от поставок оружия, нейтральный статус Украины, признание "новых территориальных реалий".

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https://ukraina.ru/20231128/1051439508.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, захарова, владимир зеленский, джонсон, давид арахамия, мир, переговоры, всу, спонсоры, пранкеры, дмитрий кулеба, снаряды, фронт