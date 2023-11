https://ukraina.ru/20231129/1051533859.html

"От широкой реки военной помощи осталось несколько капель слёз": "Слуги народа" срочно вылетают в США

"От широкой реки военной помощи осталось несколько капель слёз": "Слуги народа" срочно вылетают в США - 29.11.2023 Украина.ру

"От широкой реки военной помощи осталось несколько капель слёз": "Слуги народа" срочно вылетают в США

Дальнейшее финансирование со стороны Запада под угрозой. Убедить американских законодателей не перекрывать денежные потоки постарается украинский политический десант, который скоро прибудет в Штаты

2023-11-29T07:24

2023-11-29T07:24

2023-11-29T07:26

эксклюзив

сша

украина

военная помощь

финансирование

верховная рада

джо байден

сенат

палата представителей когресса сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg

Украине очень нужны деньги западных спонсоров, причём нужны срочно. Ускорить процесс постарается парламентская делегация, которая в конце недели отправится за океан.Как сообщили источники издания "Страна", группа депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа" полетит в США, чтобы убедить американских конгрессменов в необходимости дальнейшей поддержки своей страны. Позже депутат Алексей Гончаренко* написал в Telegram-канале: "Все "слуги народа", знающие английский, собираются в США. Уезжать должны на этой неделе. Часть будет в Вашингтоне. Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину".Республиканцы готовы дать деньги Украине, но при одном условииА уже на следующей неделе, начиная с 4 декабря, в Сенате состоится голосование по запросу Белого дома на выделение финансирования для оказания помощи Украине ($61 млрд), Израилю ($14,3 млрд), союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также усиления безопасности на южной границе США, чему будет предшествовать закрытый брифинг по Украине. Придать ускорение этой затянувшейся саге решил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер, который и выступил инициатором проведения голосования. В письме, адресованном коллегам-демократам, он отметил, что рассмотрение и принятие соответствующего законопроекта - "одна из важнейших задач, которую необходимо решить" членам Конгресса.Однако для этого есть серьёзное препятствие: для одобрения объединённого запроса Белого дома сенаторы-республиканцы требуют внесения серьёзных изменений в политику пограничной безопасности, сводящихся к тому, чтобы затруднить мигрантам въезд в США, даже если они заявляют о грозящей опасности, сократить срок их условно-досрочного освобождения в ожидании судебного разбирательства, а ещё лучше пусть в этот период находятся в Мексике, от которой в идеале бы отгородиться стеной, как предлагал 45-й президент США Дональд Трамп, а также ужесточить требования к соискателям убежища.Шумер предупредил, что, если Республиканская партия займёт слишком жёсткую позицию, это может "поставить под угрозу весь" дополнительный законопроект.Ради того, чтобы наконец провести запрос Белого дома через Конгресс и избежать репутационного удара по партии, демократы могли бы пойти на компромисс, но миграционная политика – это тот вопрос, по которому их позиция и цели диаметрально противоположны оппонентам: республиканцы пытаются ограничить иммиграцию, а однопартийцы президента, наоборот, традиционно стремятся смягчить условия для желающих поселиться в Штатах.Тем не менее, Шумер призвал демократов активнее взаимодействовать с республиканцами, чтобы попытаться заключить сделку, для чего, возможно, придётся работать долгие дни и ночи, а то и на выходных. А чтобы подстегнуть сенаторов к скорейшему принятию решения, прибег к излюбленному среди западных политиков тезису, мол, ничто так не порадует президента РФ Владимира Путина, как колебания Соединённых Штатов относительно поддержки Украины.По словам сенатора-демократа Майкла Беннета, ситуация относительно согласования законопроекта остаётся сложной, несмотря на несколько хороших бесед с республиканцами. Лично он считает увязывание вопросов безопасности границы и финансирования Украины в корне неверным, но среди его коллег в верхней палате Конгресса много тех, кто считает иначе.В Палате представителей вопрос Украины может зависнуть надолгоДаже если сенаторам всё же удастся договориться, остаётся ещё Палата представителей, а там мало того, что большинство принадлежит республиканцам.Впрочем, председатель нижней палаты Конгресса Майк Джонсон, считающийся самым антиукраински настроенным конгрессменом-республиканцем, в ходе выступления во Флориде 27 ноября выразил уверенность в том, что дополнительные ассигнования удастся одобрить до конца 2023 года. Он заявил, что оказание помощи Израилю - ключевой приоритет для США, а Украина - это ещё один приоритет, отметив, что Вашингтон понимает необходимость оказания поддержки Киеву. При этом вопросы выделения помощи Украине и ужесточения контроля за южной границей США должны рассматриваться вместе, добавил Джонсон."Мы говорим о том, что, если Украине будет выделена дополнительная помощь, что большинство членов Конгресса считает важным, то нам необходимо также поработать с тем, чтобы внести изменения в нашу пограничную политику", - сказал он.Только не все конгрессмены разделяют оптимизм Джонсона. Так, председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке республиканец Майк Тёрнер в интервью телеканалу NBC News выразил сомнение, что Украина получит новый пакет помощи к концу 2023 года, а всё из-за политики Белого дома на южной границе, она-то и остаётся препятствием в настоящее время для одобрения запроса. Более того, как отмечает издание The Hill, среди конгрессменов-республиканцев растёт число тех, кто выступает против увеличения помощи Киеву."Безопасность границ США не должна быть совмещена с финансированием проигранного конфликта на Украине. Украина — это не 51-й штат США. <…> Американцы не поддерживают войну на Украине и не хотят продолжать финансировать Украину! Таким образом, любой законопроект, сочетающий нашу собственную безопасность границ с дополнительными миллиардами для Украины, - это пощёчина американскому народу", — возмущается член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин, одна из наиболее ярых противниц трат на Украину.Впрочем, как показали результаты опроса The Associated Press/NORC Center for Public Affairs Research, опубликованные 22 ноября, количество респондентов, выступающих против дополнительной помощи Киеву, в США сократилось – до 45% с октябрьских 52%, - причём в основном за счёт республиканского электората (а среди них показатель за месяц изменился с 69% до 59%).Когда ждать деньги и ждать ли вообщеВремя играет против сторонников поддержки Украины, констатируют источники издания The Economist в Сенате."Чем дольше задержка, тем больше [Демократическую и Республиканскую] партии охватывает предвыборная лихорадка. Если достичь соглашения не удастся до Рождества, некоторые в Конгрессе опасаются, что новое выделение помощи может быть отложено на время после выборов в ноябре 2024 года, причём если президентом изберут Дональда Трампа, она может полностью прекратиться", -говорится в статье.И такое развитие событий вполне вероятно: бывший президент остаётся безоговорочным фаворитом в борьбе за номинацию от Республиканской партии и имеет реальные шансы вернуться к власти в январе 2025 года, а в таком случае он обещает урегулировать украинский конфликт всего за сутки, усадив президентов РФ и Украины за стол переговоров. Амбициозно, не факт, что реализуемо, но так или иначе Трамп выступает против поддержки Киева по примеру нынешней администрации Белого дома.Если оказание помощи прекратит Америка, то её свернёт и Европа, а собственными силами Украина неспособна закрыть потребности ВСУ.Высокопоставленный украинский чиновник, не пожелавший называть своё имя, посетовал в беседе с The Economist на ослабление поддержки со стороны иностранных партнёров."Весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьём, сейчас же это несколько капель слёз", - сказал он.Запад и не скрывает, что его способности оказывать поддержку Украины на прежнем уровне иссякают. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы СМИ перед началом заседания глав МИД стран Альянса в Брюсселе 28 ноября, так и сказал: "Союзники уже предоставили беспрецедентную военную поддержку <…> Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку".А координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби днём ранее заявил на брифинге: "Вы видели, что в случае с Украиной пакеты помощи, которые мы предоставляли, выделяются с меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег. Потому что у нас уже нет той гибкости, которая была раньше, в плане объёма помощи, которая может быть предоставлена в рамках каждого пакета. Наступил критический момент".И добавил, что власти "отчаянно нуждаются в дополнительном финансировании", которое запросил президент США Джо Байден, "цифры не взяты из воздуха", а продиктованы запросами со стороны Украины и Израиля."И в обоих случаях взлётно-посадочная полоса становится всё короче", - признал Кирби.Таким образом, тема помощи Украине за последние недели ещё сильнее укрепилась в качестве внутриполитического вопроса США – республиканцы фактически шантажируют демократов этим вопросом, желая добиться пересмотра принципиальной для них миграционной политики. Фактически, получится ли Киев деньги для продолжения боевых действий против России, зависит от того, смогут ли представители 2 американских партий договориться по теме национального масштаба, а этот процесс простым точно не будет.При этом нельзя не отметить сдвиги в позиции республиканцев: если ранее они категорически отказывались рассматривать вопрос о дальнейшем финансировании Украины в привязке с остальными пунктами объединённого запроса Байдена, то теперь готовы дать добро при условии внесения поправок по южной границе.* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20231120/1051174184.html

https://ukraina.ru/20231117/1051124702.html

https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, военная помощь, финансирование, верховная рада, джо байден, сенат, палата представителей когресса сша