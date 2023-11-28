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Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России

Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России - 28.11.2023 Украина.ру

Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России

Западному антикультурному примитивизму Россия противопоставляет самобытную культуру и систему просвещения с участием традиционных религий. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин

2023-11-28T19:31

2023-11-28T19:31

2023-11-28T19:31

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По словам президента, на Западе сейчас практикуют не только политику "культуры отмены", но и фактически отмены гуманитарного образования. Поэтому примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы выбрасываются из западных учебных программ, заменяются "гендерными" и прочими лженауками."А нам, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира, - сказал президент России. - Убеждён, суверенитет страны, укрепление её роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех её проявлениях".Он указал на важность использования лучшего из наследия отечественной и мировой систем классического образования. При этом российские школы, университеты и другие учебные заведения должны быть современными и открытыми для всего передового."Нам нужна целостная сфера просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодёжных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества и, добавлю, мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо", - подчеркнул Путин.При этом он отметил: "Да, церковь отделена от государства, и Патриарх [Кирилл] не раз мне говорил, несмотря на это, у нас сложились уникальные отношения между церковью и государством. Что хотел бы в этой связи заметить: но нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен. И поэтому вновь подчёркиваю важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании нашей молодёжи и, конечно же, в укреплении духовно-нравственных, семейных ценностей. Это имеет непреходящее значение, участие наших пастырей всех наших традиционных религий".

https://ukraina.ru/20231128/1051559720.html

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