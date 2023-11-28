Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России - 28.11.2023 Украина.ру
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Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России
Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России - 28.11.2023 Украина.ру
Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России
Западному антикультурному примитивизму Россия противопоставляет самобытную культуру и систему просвещения с участием традиционных религий. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
2023-11-28T19:31
2023-11-28T19:31
новости
владимир путин
россия
культура
русская культура
культурное наследие
русская традиция
религия
рпц
образование
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По словам президента, на Западе сейчас практикуют не только политику "культуры отмены", но и фактически отмены гуманитарного образования. Поэтому примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы выбрасываются из западных учебных программ, заменяются "гендерными" и прочими лженауками."А нам, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира, - сказал президент России. - Убеждён, суверенитет страны, укрепление её роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех её проявлениях".Он указал на важность использования лучшего из наследия отечественной и мировой систем классического образования. При этом российские школы, университеты и другие учебные заведения должны быть современными и открытыми для всего передового."Нам нужна целостная сфера просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодёжных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества и, добавлю, мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо", - подчеркнул Путин.При этом он отметил: "Да, церковь отделена от государства, и Патриарх [Кирилл] не раз мне говорил, несмотря на это, у нас сложились уникальные отношения между церковью и государством. Что хотел бы в этой связи заметить: но нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен. И поэтому вновь подчёркиваю важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании нашей молодёжи и, конечно же, в укреплении духовно-нравственных, семейных ценностей. Это имеет непреходящее значение, участие наших пастырей всех наших традиционных религий".
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новости, владимир путин, россия, культура, русская культура, культурное наследие, русская традиция, религия, рпц, образование, наука, отмена, русофобия, запад, гендерная идеология, минпросвещения, русский мир, суверенитет, национальная идея, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Владимир Путин, Россия, культура, русская культура, культурное наследие, русская традиция, Религия, РПЦ, образование, Наука, отмена, Русофобия, Запад, гендерная идеология, Минпросвещения, Русский мир, суверенитет, национальная идея, национальные интересы, национальная безопасность

Путин: Церковь неотделима от общества, расцвет культуры – залог суверенитета России

19:31 28.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Западному антикультурному примитивизму Россия противопоставляет самобытную культуру и систему просвещения с участием традиционных религий. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
По словам президента, на Западе сейчас практикуют не только политику "культуры отмены", но и фактически отмены гуманитарного образования. Поэтому примитивными становятся и культура, и образование. Многие классические предметы выбрасываются из западных учебных программ, заменяются "гендерными" и прочими лженауками.
"А нам, напротив, нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы для всего мира, - сказал президент России. - Убеждён, суверенитет страны, укрепление её роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех её проявлениях".
Он указал на важность использования лучшего из наследия отечественной и мировой систем классического образования. При этом российские школы, университеты и другие учебные заведения должны быть современными и открытыми для всего передового.
"Нам нужна целостная сфера просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодёжных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение наставничества и, добавлю, мудрое слово духовных пастырей, оно просто необходимо", - подчеркнул Путин.
При этом он отметил: "Да, церковь отделена от государства, и Патриарх [Кирилл] не раз мне говорил, несмотря на это, у нас сложились уникальные отношения между церковью и государством. Что хотел бы в этой связи заметить: но нельзя отделить церковь от общества и от человека. С этим я полностью согласен. И поэтому вновь подчёркиваю важность участия представителей всех российских традиционных религий в образовании и воспитании нашей молодёжи и, конечно же, в укреплении духовно-нравственных, семейных ценностей. Это имеет непреходящее значение, участие наших пастырей всех наших традиционных религий".
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора
18:43
Путин рассказал про "будущее Русского мира, тысячелетней, вечной России"Решение проблем демографии лежит в основе хорошего будущего России и Русского мира. Об этом 28 ноября на Всемирном Русском Народном Соборе заявил президент России Владимир Путин
 
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