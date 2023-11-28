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Стала известна сумма военной помощи Киеву от ЕС
Стала известна сумма военной помощи Киеву от ЕС - 28.11.2023 Украина.ру
Стала известна сумма военной помощи Киеву от ЕС
На военную помощь Украине Евросоюз направил уже 27 миллиардов евро. Об этом 28 ноября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
2023-11-28T18:36
2023-11-28T18:36
2023-11-28T18:36
новости
украина
евросоюз
ес
военная помощь
жозеп боррель
сво
всу
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Ранее в этот же день сообщалось, что Евросоюз выделил дополнительное финансирование на сумму в 194 миллиона евро. Средства планируют потратить на летальное и нелетальное оружие, учебные и тренировочные мероприятия ВСУ. До этого РИА Новости информировали, что за последние два года Евросоюз предоставил украинскому бюджету финансовую помощь, сумма которой на четыре процента превышает ассигнования от США. Сегодня Евросоюз пытается согласовать расходы на военную поддержку киевского режима на четыре года в размере 20 миллиардов евро. Еще 50 миллиардов, по мнению Брюсселя, необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете Евросоюза на оказание Киеву макрофинансовой помощи до 2027 года. Этому препятствуют официальные лица Венгрии, которые требуют предоставить отчёт об использовании средств, выделенных Киеву ранее.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, ес, военная помощь, жозеп боррель, сво, всу
Новости, Украина, Евросоюз, ЕС, военная помощь, Жозеп Боррель, СВО, ВСУ
Стала известна сумма военной помощи Киеву от ЕС
На военную помощь Украине Евросоюз направил уже 27 миллиардов евро. Об этом 28 ноября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
"В общей сложности было оказано военной помощи на сумму 27 миллиардов евро как со стороны ЕС, так и отдельных государств-членов. Это значительный вклад в оборонные возможности Украины", – цитирует Борреля РИА Новости.
Ранее в этот же день сообщалось, что Евросоюз выделил
дополнительное финансирование на сумму в 194 миллиона евро. Средства планируют потратить на летальное и нелетальное оружие, учебные и тренировочные мероприятия ВСУ.
До этого РИА Новости информировали, что за последние два года Евросоюз предоставил украинскому бюджету финансовую помощь, сумма которой на четыре процента превышает ассигнования от США.
Сегодня Евросоюз пытается согласовать расходы на военную поддержку киевского режима на четыре года в размере 20 миллиардов евро. Еще 50 миллиардов, по мнению Брюсселя, необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете Евросоюза на оказание Киеву макрофинансовой помощи до 2027 года. Этому препятствуют официальные лица Венгрии, которые требуют предоставить отчёт об использовании средств, выделенных Киеву ранее.