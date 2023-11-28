ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Деньги планируют потратить на летальное и нелетальное оружие, учебные тренировочные мероприятия
Евросоюз утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных. Это следует из заявления Совета ЕС, распространенного 28 ноября.
"Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", - указывается в документе.
Финансирование пойдет на "летальное и нелетальное оборудование, учебные тренировочные мероприятия".
Ранее ЕС увеличил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 до 40 тысяч подготовленных военных.