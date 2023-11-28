ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных - 28.11.2023 Украина.ру
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ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных - 28.11.2023 Украина.ру
ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
Деньги планируют потратить на летальное и нелетальное оружие, учебные тренировочные мероприятия
2023-11-28T17:33
2023-11-28T17:33
новости
евросоюз
украина
военные
финансирование
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Евросоюз утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных. Это следует из заявления Совета ЕС, распространенного 28 ноября."Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", - указывается в документе.Финансирование пойдет на "летальное и нелетальное оборудование, учебные тренировочные мероприятия".Ранее ЕС увеличил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 до 40 тысяч подготовленных военных.
https://ukraina.ru/20231013/1050149346.html
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новости, евросоюз, украина, военные, финансирование
Новости, Евросоюз, Украина, военные, финансирование

ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных

17:33 28.11.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Деньги планируют потратить на летальное и нелетальное оружие, учебные тренировочные мероприятия
Евросоюз утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных. Это следует из заявления Совета ЕС, распространенного 28 ноября.
"Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", - указывается в документе.
Финансирование пойдет на "летальное и нелетальное оборудование, учебные тренировочные мероприятия".
Ранее ЕС увеличил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 до 40 тысяч подготовленных военных.
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Заголовок открываемого материала
17:33ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных
17:22Многодетные семьи должны стать нормой в России – Путин
17:19Заслуженные льготы: военных журналистов могут признать ветеранами
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