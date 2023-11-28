https://ukraina.ru/20231128/1051540790.html

ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных

ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных - 28.11.2023 Украина.ру

ЕС выделил дополнительное финансирование для подготовки украинских военных

Деньги планируют потратить на летальное и нелетальное оружие, учебные тренировочные мероприятия

2023-11-28T17:33

2023-11-28T17:33

2023-11-28T17:33

новости

евросоюз

украина

военные

финансирование

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Евросоюз утвердил дополнительное финансирование для своей тренировочной миссии по подготовке украинских военных. Это следует из заявления Совета ЕС, распространенного 28 ноября."Совет ЕС принял решение о дополнительном финансировании в рамках миссии по подготовке украинских военных… Сумма увеличена на 194 миллиона евро до 255 миллионов", - указывается в документе.Финансирование пойдет на "летальное и нелетальное оборудование, учебные тренировочные мероприятия".Ранее ЕС увеличил свои обязательства по подготовке украинских военных с 30 до 40 тысяч подготовленных военных.

https://ukraina.ru/20231013/1050149346.html

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новости, евросоюз, украина, военные, финансирование