Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более €28 млрд - 28.11.2023 Украина.ру
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Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более €28 млрд
Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более €28 млрд - 28.11.2023 Украина.ру
Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более €28 млрд
После начала военного конфликта в Украине цены на газ на мировом рынке резко выросли, что оказалось выгодно для Норвегии
2023-11-28T16:53
2023-11-28T16:53
новости
норвегия
украина
конфликт
газ
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На военном конфликте на Украине Норвегия в прошлом году заработала около 334 млрд норвежских крон или 28,6 млрд евро. Об этом 28 ноября сообщила телекомпания NRK со ссылкой на исследование института торговли Норвегии.Рассчитанная исследователями сумма составляет 27% доходов от экспорта норвежского газа в 2022 году, если не считать экспорта в Великобританию.После начала военного конфликта в Украине цены на газ на мировом рынке резко выросли, что оказалось выгодно для Норвегии, так как в ее экономике нефтегазовая отрасль одна из базовых, отмечают исследователи.Это безумно большая цифра, полагает лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад."То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно", - полагает Хермстад, который называет свою страну "военным спекулянтом".Тем временем министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд, говорят, что его страна поставляет Европе, находящейся в кризисе, крайне необходимый газ.
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новости, норвегия, украина, конфликт, газ
Новости, Норвегия, Украина, конфликт, газ

Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте более €28 млрд

16:53 28.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Норвегия
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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После начала военного конфликта в Украине цены на газ на мировом рынке резко выросли, что оказалось выгодно для Норвегии
На военном конфликте на Украине Норвегия в прошлом году заработала около 334 млрд норвежских крон или 28,6 млрд евро. Об этом 28 ноября сообщила телекомпания NRK со ссылкой на исследование института торговли Норвегии.
Рассчитанная исследователями сумма составляет 27% доходов от экспорта норвежского газа в 2022 году, если не считать экспорта в Великобританию.
После начала военного конфликта в Украине цены на газ на мировом рынке резко выросли, что оказалось выгодно для Норвегии, так как в ее экономике нефтегазовая отрасль одна из базовых, отмечают исследователи.
Это безумно большая цифра, полагает лидер партии "Зеленые" Арильд Хермстад.
"То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения. Правительство делает так, что норвежцем быть стыдно", - полагает Хермстад, который называет свою страну "военным спекулянтом".
Тем временем министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд, говорят, что его страна поставляет Европе, находящейся в кризисе, крайне необходимый газ.
Страны мира. Норвегия - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 14:51
Норвегия готова платить украинским беженцам по 1,5 тыс. евро за возвращение домойАлгоритм получения денег опубликован на сайте Норвежского иммиграционного управления (UDI)
 
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