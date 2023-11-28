https://ukraina.ru/20231128/1051473826.html
В Европарламенте поддержали переговоры о членстве Украины в ЕС
В Европарламенте поддержали переговоры о членстве Украины в ЕС - 28.11.2023 Украина.ру
В Европарламенте поддержали переговоры о членстве Украины в ЕС
Конференция лидеров политгрупп Европарламента поддержала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ЕП
2023-11-28T13:25
2023-11-28T13:25
2023-11-28T13:25
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Лидеры ЕП обменялись мнениями со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Конференция президентов Европейского парламента выступила с заявлением, в котором констатировала "свою непоколебимую солидарность" с украинскими борцами за "европейское будущее своей страны" в противостоянии с Россией.Лидеры Европарламента приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между ЕП и Верховной Радой Украины. "Это важный шаг в укреплении многомерного партнерства, которое является важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в ЕС", заявили в Европарламенте.Конференция лидеров политгрупп Европарламента снова заявила "о своей решительной поддержке решения Европейского совета предоставить Украине статус кандидата в ЕС в 2022 году и приветствует положительную рекомендацию Европейской комиссии от 8 ноября 2023 года начать переговоры о вступлении с Украиной".Переговоры запланированы на декабрь. ЕП надеется, что Евросовет поддержит эту рекомендацию, а нынешнее руководство Украины "продолжит свой конструктивный и амбициозный подход к необходимым реформам и удовлетворению оставшихся требований в рамках "семи шагов реформы", чтобы Совет и Комиссия могли определить четкий путь для быстрого начала переговоров о вступлении"."Лидеры политических групп подтверждают свою приверженность членству Украины в ЕС, что представляет собой геостратегическую инвестицию в единую и сильную Европу", - сказано в заявлении.Лидеры политгрупп ЕС заявили также, что "Украина есть и останется приоритетом для Европарламента" и "может рассчитывать на неустанные усилия и приверженность защите законных амбиций и чаяний украинского народа".
https://ukraina.ru/20231127/1051403384.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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В Европарламенте поддержали переговоры о членстве Украины в ЕС
Конференция лидеров политгрупп Европарламента поддержала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба ЕП
Лидеры ЕП обменялись мнениями со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком. Конференция президентов Европейского парламента выступила с заявлением, в котором констатировала "свою непоколебимую солидарность" с украинскими борцами за "европейское будущее своей страны" в противостоянии с Россией.
Лидеры Европарламента приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании между ЕП и Верховной Радой Украины. "Это важный шаг в укреплении многомерного партнерства, которое является важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в ЕС", заявили в Европарламенте.
Конференция лидеров политгрупп Европарламента снова заявила "о своей решительной поддержке решения Европейского совета предоставить Украине статус кандидата в ЕС в 2022 году и приветствует положительную рекомендацию Европейской комиссии от 8 ноября 2023 года начать переговоры о вступлении с Украиной".
Переговоры запланированы на декабрь. ЕП надеется, что Евросовет поддержит эту рекомендацию, а нынешнее руководство Украины "продолжит свой конструктивный и амбициозный подход к необходимым реформам и удовлетворению оставшихся требований в рамках "семи шагов реформы", чтобы Совет и Комиссия могли определить четкий путь для быстрого начала переговоров о вступлении".
"Лидеры политических групп подтверждают свою приверженность членству Украины в ЕС, что представляет собой геостратегическую инвестицию в единую и сильную Европу", - сказано в заявлении.
Лидеры политгрупп ЕС заявили также, что "Украина есть и останется приоритетом для Европарламента" и "может рассчитывать на неустанные усилия и приверженность защите законных амбиций и чаяний украинского народа".